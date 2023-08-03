Чему научат в Летнем институте

В Москве, на базе РГГУ, стартовал историко-просветительский проект "Летний институт”. Идея федерального министерства науки и высшего образования состоит в том, чтобы вовлечь исследователей и преподавателей из стран СНГ в научно-образовательную среду России.

По замыслу организаторов, у познакомившихся с новейшими достижениями российской исторической науки представителей Содружества сформируется "объективное представление о роли России в современных международных отношениях и интеграционных процессах на евразийском пространстве", а также возникнет чувство сопричастности к общему историко-культурному наследию.

Ректор РГГУ, профессор Александр Безбородов:

Летний институт имеет насыщенную программу. Это стало возможным благодаря нашим совместным усилиям… [Мы собрались], чтобы обменяться мнениями, знаниями, компетенциями по очень глубокой и важной повестке, не политизируя ее. Так, возможно, мы не работали на евразийском пространстве, ведь в СССР многие процессы, о которых мы сегодня говорим, были не ведомы ни для методологии, ни для исторической науки, ни для исторического образования.

Для участия в проекте приглашено 28 исследователей и преподавателей из 15 ведущих научно-образовательных центров Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Проректор по научной работе РГГУ, профессор Ольга Павленко:

Все университеты статусные, с прекрасной научной биографией. Мы хотим продвигать идеи, которые будут зарождаться в наших дискуссиях. Ждем ваши идеи, ваши предложения, ваше понимание того, как дальше развивать наше сотрудничество.

Президент РГГУ, руководитель секции истории Отделения историко-филологических наук, академик РАН, профессор Ефим Пивовар:

Эта летняя школа отличается от традиционных, поскольку обычно собираются молодые ученые: они могут быть аспирантами, могут быть бакалаврами, могут быть исследователями. У нас же собрались преподаватели вузов, призванные продвинуть результаты нашей работы в своих программах, а также продвигать системные преподавательские и научно-преподавательские проекты в разных странах. И, наконец, была идея "показать товар лицом", продемонстрировать наиболее крупные исторические школы России".

В программу Летнего института школы входят мастер-классы, лекции, обсуждения, экскурсии и стажировки. Так, 7 августа состоится стажировка на историческом факультете МГУ им. Ломоносова, где слушатели познакомиться с работой ведущего исторического факультета страны.

Руководитель Лаборатории истории диаспор и миграций, доцент кафедры истории стран Ближнего зарубежья исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Оксана Солопова:

Летний институт является исключительно значимым проектом на сегодняшний день. Министерство образования и науки инициировало его, объединив ведущие гуманитарные вузы, университеты, центры, такие как Российское историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет, исторический факультет Московского университета, ГАУГН, Тульский, Тверской университеты. Невероятно важно и значимо слышать коллег, которые трудятся на ниве исторической науки в странах ближнего зарубежья. Мы должны признать, что произошел разрыв коммуникаций, поэтому необходимо сближение как профессионального сообщества, так и министерств, исторического общества. Это направление движения к общей цели, к решению общих задач.

Образовательная программа завершится 11 августа, а культурно-досуговая - 12 августа. По итогам прохождения программ участники проекта получат удостоверение о повышении квалификации в РГГУ, а также сертификаты о прохождении стажировок в вузах-партнерах. Результатом реализации программы станет формирование научных коллективов, проведение совместных исследований и создание общей онлайн-платформы ”История и историки Евразии. Методология, концепция, походы”.