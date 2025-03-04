Когда и как Северный Кавказ откроет летний сезон 2025?

Курорты Северного Кавказа всесезонные. Здесь можно отдохнуть в любое время года, но лето – сезон особый. Туристов ждут не только бальнеологические здравницы и источники минеральных вод, но и культурная программа. Расскажем, как города-курорты СКФО откроют летний сезон.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Железноводск

Открытие курортного сезона в Железноводске в этом году запланировано на 25 мая.

Главным событием этого дня станет историческая реконструкция «История курортного романа. Герой и время», которая станет продолжением реконструкции «Открытие курортных сезонов», состоявшейся в Железноводске в июле 2023 года и посвященной 220-летию Кавминвод.

Костюмированное представление, рассчитанное на три дня, полностью изменит внешний облик Курортного парка. Чтобы парк полностью погрузился в атмосферу XIX века, на его территории уберут современную рекламу. Помимо костюмированных театральных сценок запланирована большая детская программа, а также интермедии с участием гусаров и большой бал на Пушкинской площади.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Пятигорск

Курортный сезон 2025 года в Пятигорске откроется 17 мая. Открытие будет приурочено к 245-летию города-курорта.

Главным событием станет творческий фестиваль «Пятигорск. История и современность», который откроется спектаклем на сцене под открытым небом «Поэзия созидания» московского театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Основан спектакль на книге Сергея Михалкова «Военные стихи», написанной в годы ВОв и посвященной солдатам и офицерам, их матерям и женам, а также труженикам тыла. Премьера спектакля состоялась в конце марта.

Поэтическая канва спектакля, сплетенная из стихов Сергея Михалкова, начинается на фоне довоенной столицы и продолжается в дни страшной войны, наложившей свой отпечаток на военную лирику тех лет.

В спектакле почти нет повествовательного текста. Актеры говорят строчками из стихов Михалкова. «Простота, наивность, пронзительность», — такую оценку дал этому спектаклю художественный руководитель театра Никита Михалков.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

18 мая центральная площадь города разделится на три тематические зоны: Пятигорск исторический, Пятигорск патриотический и Пятигорск современный. Будут организованы мастер-классы, фотозоны, игры и викторины.

Программа, посвященная открытию курортного сезона 2025 года, завершится большим концертом с участием лучших творческих коллективов города и оркестра Росгвардии.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Ессентуки

Город-курорт Ессентуки приглашает посетить фестиваль «17 мгновений воды», приуроченный к открытию курортного сезона 2025 года. Мероприятие планируется на 25-27 мая.

Праздник, посвященный всемирно известному источнику №17, станет составной частью Кавказского инвестиционного форума. Трехдневная программа фестиваля будет состоять из тематических представлений и дегустации минеральной воды. Развлекательная программа включит в себя театрализованные постановки, шоу на воде, световые проекции «Фонтан истории», викторины, квесты, гала-концерт.

Гвоздь трехдневного фестиваля — открытие в Курортном парке новой городской достопримечательности — Аллеи легендарных минеральных вод, которая состоит из 9 двухметровых архитектурных форм.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставрополь

31 мая в Ставрополе пройдет гастрономический фестиваль «Зов предков», ставший традиционным.

В прошлом году число его участников превысило 30 тысяч человек. В рамках фестиваля проводятся гастрономические мастер-классы, а также концерты популярных фольклорных групп.

Столица Ставропольского края в последние годы становится все более популярной у туристов. Только за последний год приток туристов в город вырос на 40% в сравнении с прошлым годом. Такие показатели стимулируют городские власти к проведению различных фестивалей, которые становятся площадкой для демонстрации успехов в разных областях.