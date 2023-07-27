Китайская провинция Цинхай – альтернатива Тибету

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Провинция Китая Цинхай не пользуется не такой популярностью, как Тибет. Она расположена севернее от Тибетского автономного района и здесь живут тибетцы. Расскажем, когда лучше туда ехать и что там посмотреть.

Лучшее время для посещения Цинхая

Лучшим временем для посещения Цинхая считают период с мая по октябрь. Весной трава зеленеет, и к озеру Цинхай слетаются перелетные птицы. Зимние месяцы в этих краях могут быть очень холодными. Даже летом путешественникам стоит взять с собой теплую одежду. Чаще всего для посещения Цинхая советуют именно летние месяцы, поскольку помимо комфортной погоды в этот период также проводятся многие фестивали народов, населяющих эти земли.

Вдалеке от крупных городов

Столица и крупнейший город Цинхая - Синин. Сама – один из самых малонаселенных регионов Китая. Там проживает 6 миллионов человек. Цинхай находится далеко от крупных городов и промышленных районов Китая. Однако здесь хорошо развита транспортная инфраструктура: есть скоростные поезда, хорошо развита сеть автомобильных дорог, Синин имеет воздушное сообщение с большинством крупных китайских городов. Через провинцию пролегал древний Шелковый путь, по которому проходили тысячи караванов. Сегодня сюда едут за нетронутой дикой природой, заснеженными горами, альпийскими лугами и пустынями. В Цинхае же находится самое большое озеро в Китае.

Кто живет в Цинхае?

Цинхай расположен на Цинхай-Тибетском плато, которое также называют Тибетским нагорьем. Население провинции достаточно разнообразное: тибетцы, а также ханьцы, которые преобладают в Китае, здесь же проживают хуэй, исповедующие ислам. Всего в провинции проживает более 37 этнических групп.

Некоторые территории Тибета находятся в нескольких китайских провинциях, одна из которых - Цинхай, поэтому тибетцы составляют весомую часть населения провинции. Если вы хотите окунуться в тибетскую культуру, то это можно сделать, даже не посещая сам Тибетский автономный район.

Какие места посетить в Цинхае?

Провинция Цинхай достаточно большая, поэтому путешественникам сложно осмотреть эти края за один визит. Вот некоторые места, которым стоит уделить свое внимание во время поездки:

Монастырь Кумбум. Один из самых важных буддийских монастырей, расположенных за пределами Тибета, находится недалеко от цинхайской столицы Синин.

Озеро Цинхай. Самое большое озеро Китая и одно из самых крупных соленых озер в Азии. Здесь же можно понаблюдать за птицами, стаи которых слетаются к водоему, из-за чего эти места называют "птичьим островом".

Горы Цилянь. Здесь можно полюбоваться заснеженными горными вершинами и насладиться нетронутыми природными пейзажами

Соленое озеро Чака. "Небесное зеркало" (как называют это озеро) ежегодно посещает большое количество туристов.

В бассейне Кайдам расположены месторождения нефти и газа, но там можно полюбоваться нетронутой дикой природой.