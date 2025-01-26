Китай строит крупнейшую в мире ГЭС: где, зачем и кто против?

В одном из самых удаленных и труднодоступных регионов мира Китай начал строительство "проекта века" - крупнейшей в истории человечества гидроэлектростанции. Расскажем, какую ГЭС и где строит Китай, зачем Пекину этот проект, а также кто выступает против и может ли Китай лишить Индию воды.

По словам премьер-министра КНР Ли Цяна, строительство ГЭС официально стартовало в июле 2025 года. Проект обещает обеспечить Китай чистой энергией, новыми рабочими местами и мощным толчком для экономики. Однако у соседей Пекина - особенно Индии и Бангладеш - проект вызывает серьезные опасения: речь идет не только о гигантской инфраструктуре, но и о возможной угрозе водной безопасности.

Какую ГЭС строит Китай и где?

Проект ГЭС "Медог" включает возведение пяти каскадных плотин на участке длиной 50 км в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо (она же Брахмапутра в Индии) на восточной окраине Тибетского плато, где река делает резкий перепад высот - более 2000 метров. Этот участок находится в уезде Медог, в составе городского округа Ньингчи Тибетского автономного района.

Китайские источники оценивают строительство примерно в 1,2 трлн юаней (около $170 млрд), что делает проект почти в пять раз дороже знаменитой плотины "Три ущелья" или "Санься" и даже превосходит стоимость МКС. По завершении строительства объект сможет вырабатывать до 300 млрд кВт⋅ч в год - почти втрое больше, чем производит "Санься". Первую электроэнергию ожидают уже в 2033 году, но подробностей о строительстве и технологиях пока немного.

При этом Медог расположен в зоне стыка Индийской и Евразийской тектонических плит - весьма сейсмоактивной зоны. В январе в Тибете уже произошло разрушительное землетрясение, и ученые предупреждают о возможности новых толчков, а также о рисках схода оползней и прорыва ледниковых озер.

Зачем Китаю новая ГЭС?

Официально о планах строительства этой ГЭС было объявлено в 2020 году в рамках 14-го пятилетнего плана развития КНР. Решение о начале строительства было принято в декабре 2024 года. Главными целями проекта заявлено обеспечение энергетической безопасности, ускорение развития инфраструктуры в Тибете и достижение национальных целей в области зеленой энергетики.

Китай остаётся мировым лидером по объемам гидроэнергетики, но возможности внутри страны исчерпываются. Пекин также рассчитывает интегрировать этот проект с солнечными и ветровыми электростанциями на плато, чтобы создать в регионе крупнейший кластер чистой энергии и сократить зависимость от угля. Предусмотрено проведение комплексных геологических и экологических исследований, а официальные лица уверяют, что проект не нанесет вреда окружающей среде.

Почему обеспокоены Индия и Бангладеш?

После того как Ярлунг-Цангпо пересекает границу, она становится рекой Сианг, а затем рекой Брахмапутра, играющей ключевую роль в жизнеобеспечении миллионов людей в Индии и Бангладеш. Она обеспечивает питьевую воду, орошение сельхозугодий, рыболовство и производство гидроэнергии. Поэтому любое вмешательство в верховьях реки может иметь серьезные последствия для стран ниже по течению.

Особенно напряженная ситуация складывается в штате Аруначал-Прадеш на территории Северо-Восточной Индии, часть которого Китай считает своей территорией. Ранее главный министр штата заявил, что реализация китайского проекта может привести к значительному обмелению Брахмапутры на индийской территории. Он назвал плотину "водяной бомбой", угрожающей водной безопасности всей Северо-Восточной Индии, включая штат Ассам.

Обеспокоенность вызывает недостаток информации. Китай практически не публикует технических подробностей проекта: известно только местоположение, примерная стоимость и ожидаемый год запуска. Китайская сторона при этом утверждает, что проект находится "в рамках суверенного права страны и не направлен против соседей". По заявлению МИД КНР от июля 2025 года, с Индией и Бангладеш уже проводились необходимые консультации по вопросам гидрологических данных, борьбы с наводнениями и предотвращения катастроф.

Может ли Китай лишить Индию воды?

Эксперты полагают, что такая угроза переоценена. Большая часть вод Брахмапутры формируется за счет муссонных дождей южнее Гималаев - то есть на территории Индии, а не Китая. К тому же, по заверениям Пекина, речь идет о русловой гидроэлектростанции, которая не предполагает значительного накопления воды и не способна перекрыть течение. Кроме того, сокращение стока воды Китаем может смягчить последствия ежегодных наводнений в индийском Ассаме. Тем не менее, Индия рассматривает возможность строительства собственных плотин на реке Сианг (индийское название Ярлунг-Цангпо), включая крупнейшую для страны ГЭС мощностью в 11,5 ГВт.

Споры о воде и плотинах - явление для Южной Азии не новое. Пакистан конфликтует с Индией по "водному вопросу", после того Нью-Дели приостановил действие договора о разделе вод реки Инд. Египет и Эфиопия годами спорят из-за плотины на Ниле, и теперь аналогичная геополитическая драма разворачивается в Гималаях.