Какие вопросы перед человечеством поставили мумии с золотым языками?

Земля Египта не перестает удивлять: в конце 2023 года в Оксиринхе найдены захоронения, которым около 2 тыс. лет. Научное открытие ставит перед учеными все новые и новые вопросы.

Оксиринх - город остроносой рыбы

Оксиринх (по-гречески Оксиринхос — "остроносая рыба") — так в древности назывался египетский город Пемдже, ныне — деревня Эль-Бахнаса, в 400 км от Александрии.

Оксиринх приобрел известность еще в конце XIX века, когда английские и итальянские ученые в процессе раскопок обнаружили здесь большое количество древних папирусов.

Оксиринх – город папирусов

Число найденных артефактов быстро росло. Оксиринх стали называть "городом папирусов". Древнейшие рукописные экземпляры ученые датируют 50-м годом н.э., а более поздние VI веком. Среди них письма, литературные произведения и другие документы на греческом и латинском языках. В процессе раскопок были обнаружены тексты на пергаменте, а позже, уже на арабском языке — на бумаге.

Таким образом, "город остроносой рыбы" долгое время был и остается центром притяжения научного интереса археологов мира.

Последние находки

В декабре 2023 года древняя земля Египта принесла им очередной внушительный успех. Руководители испанской археологической экспедиции Эстер Понс Мейадо и Майте Маскорт объявили о найденных десятках мумий из нескольких гробниц, относящихся к греко-римскому периоду.

Оксиринх был вторым городом Египта после Александрии. Между этими двумя городами сложились прекрасные деловые и культурные связи

— испанские ученые.

Греко-римский период начался с завоевания Египта Александром Македонским, который тогда находился под контролем персов, в 332 году до н.э. Позже, в 305 году до н.э., было основано древнегреческое государство, известное как Царство Птолемеев, которое управляло Египтом до 30 года до н.э., когда регион был завоеван римлянами. В свою очередь власть Римской империи закончилась около 641 года н.э., когда арабские войска захватили Египет.

Находки декабря 2023 года включают две гробницы римского периода, построенные из известняка, в которых обнаружено более 20 мумифицированных тел, а также папирусы с греческими текстами грязевые печати с египетской иконографией.

В двух из этих мумий были найдены кусочки золота в форме человеческих языков, помещенных вместо настоящих языков. Подобные золотые языки и раньше находили в процессе раскопок как в Оксиринхе, так и в других археологических памятниках Египта.

На данный момент мы нашли 16 золотых языков у Оксиринха

— археологи.

Какова роль "золотых" языков?

Эксперты полагают, что древние египтяне, считавшие золото плотью богов, закладывали кусочки золота в рот мумий для того, чтобы духи умерших могли общаться с богом подземного мира Осирисом.

Помимо гробниц римской эпохи, археологи также обнаружили три подземные гробницы эпохи Птолемеев, раскопанные под естественной скалой. Здесь было найдено еще несколько мумий, покрытых разноцветными повязками, а также терракотовые статуи, изображающие богиню Исиду-Венеру. Также было обнаружено несколько известняковых плит с изображениями людей, змей, голубей и растений.

Находки испанских археологов интересны еще и тем, что ставят новые вопросы перед наукой, так как известняки, впервые обнаруженные в Оксиринхе, происходят из структуры, природа которой не ясна.