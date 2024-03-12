Как самим добраться до 3 озер Армении, куда не водят туристов?

В Армении нет моря, зато на ее небольшой территории около сотни высокогорных озер различного происхождения. Многие из них труднодоступны, до других можно добраться (и это не только Севан). Расскажем о трех очень необычных по форме и цвету озерах Армении.

Озеро Мтналич

На склоне горы Арагац на высоте 3500 м над уровнем моря находится изумрудное озеро Мтналич. Происхождение озера тектоническое. Его примерный возраст соотносится с возрастом Арагаца, поскольку озеро расположено практически у вершины горы. Мтналич замерзает зимой, а весной освобождается от ледяного плена. Маленькое озеро привлекает не многих туристов, но добравшиеся до него могут увидеть природное явление, которое описывают как вечную борьбу облаков и тумана.

Как добраться до Мтналича?

Озеро находится на северном склоне Арагаца, в 15 км к юго-востоку от села Мец Манташ. Автомобильных дорог к нему нет, поэтому подниматься придется пешком, но лучше с опытным инструктором.

Артаванское озеро (Аллич)

В Вайоцдзорской области в 1,6 км от села Артаван находится озеро, напоминающее карту мира. Артаванское озеро имеет оползневое происхождение. Оно расположилось у подножья горы Паракатар на высоте 2240 метров над уровнем моря. Источником озера служат талые воды. Оно кажется небольшим, хотя площадь составляет 6 га. Озеро похоже на карту мира: растительность на значительных участках земли в пределах водоема напоминает материки. Кто-то усматривает там контуры Африки, Европы, Гренландии, кто-то видит Северную и Южную Америку. Поэтому озеро называют "мировым".

Как добраться до Артаванского озера?

Пешие маршруты к озеру начинаются у села Ухедзор. Дорога до водоема проселочная, местами каменистая, однако не представляет значительных трудностей для тех, кто решиться взойти на Паракатар, чтобы по пути заглянуть на природную "карту мира".

Озеро Сртнер

В Сюникской области на южном склоне Мегринского горного хребта находится самое романтичное озеро Армении тектонического происхождения. Площадь озера составляет 2,5 га, а глубина 6 м. Название Сртнер – народное; географы именуют его Каптач, однако признают, что бытовой гидроним более уместен. Дело в том, что контуры береговой линии озера напоминают символ сердца. Отсюда и название водоема, которое в переводе означающее "сердечное".

Как добраться до озера Сртнер?

До озера можно добраться, пройдя 8 км на запад от села Личк. Туристических маршрутов здесь нет, поэтому можно обратиться к услугам местных гидов, которые покажут наиболее короткий маршрут. Признание в любви и предложение руки и сердца у озера считаются хорошей приметой, а браки, заключенные после посещения водоема, - самыми крепкими.