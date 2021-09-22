Как монахи похитили китайских шелкопрядов для Византии

С древнейших времен шелковая ткань была одним из самых желанных товаров. Расскажем, когда и как в средневековой Европе появился шелк, почему Византии была необходима технология производства шелка и почему шелкопряд тутовый.

Роскошная текстура шелка ценится людьми по всему миру с момента его изобретения в Древнем Китае по крайней мере 8,5 тысяч лет назад и до наших дней. В Древнем Риме шелк был очень ценным товаром, который приходилось доставлять по Великому шелковому пути из-за монополии Китая на технологию. Однако в VI веке н.э. ситуация с шелком для Восточной Римской империи изменилась.

Почему Византии была необходима технология производства шелка?

С возвышением державы Сасанидов и чередой римско-персидских конфликтов поставки шелка в Европу были серьезно затруднены, а цены на них резко возросли. Персы установили жесткий контроль над торговыми путями в своих владениях и полностью блокировали их в периоды военных противостояний. В этих условиях византийский император Юстиниан I предпринял попытку наладить альтернативные маршруты в Согдиану - регион, уже превратившийся к тому времени в крупнейший центр шелкоткачества. Его планы включали северный маршрут через Крымский полуостров и южный - через эфиопские земли. Однако потерпев неудачу в реализации этих проектов, Юстиниан был вынужден искать иные способы решения проблемы, ведь спрос на шелк как символ статуса оставался чрезвычайно высоким даже в высших кругах византийского общества.

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Как в Европе появился шелк?

В 552 году н.э. два несторианских монаха предстали перед византийским императором Юстинианом I с заманчивым предложением: перенести производство шелка из Китая в Византийскую империю путем кражи шелкопрядов. Монахи, проповедовавшие христианство в дальних землях, во время своих путешествий узнали секрет производства шелковых тканей. Они раскрыли императору, что шелк создается благодаря разведению шелкопрядов, и объяснили, как добывать драгоценные нити из их коконов. Если бы этих уникальных насекомых удалось доставить в Константинополь (современный Стамбул), Византия тоже смогла бы монополизировать прибыльную торговлю шелком.

Император, удостоверившись в правдивости их слов, одобрил план. Однако возникла проблема: взрослые шелкопряды были слишком хрупкими для длительного путешествия. Поэтому монахи придумали хитроумный план: вместо того чтобы красть самих червей, они решили выкрасть их яйца. Зная, что яйца шелкопряда остаются жизнеспособными до года, если хранить их в прохладе, монахи отправились в регион, названный в древних источниках Серинда (к северу от Индии, предположительно подконтрольный Китаю). Большинство исследователей придерживаются мнения, что имелись в виду согдийские земли. Там они украли яйца и, поддерживая нужную температуру, благополучно доставили их в Константинополь. Эта "шелковая" операция заняла около двух лет. Когда яйца вылупились, в Византии появились первые шелкопряды. Юстиниан, без сомнения, ликовал. Эта история описана в труде византийского историка Прокопия Кесарийского "История войн".

Почему яйца шелкопряда были так важны?

Путь, который проделали монахи ради яиц шелкопряда, был чрезвычайно трудным. Великий Шелковый путь проходил через земли многих различных культур и стран, но основным препятствием для византийцев была Персия. Как уже упоминалось, император Юстиниан имел напряженные отношения с Персией и стремился остановить поток денег в ее казну.

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Хотя Морской шелковый путь позволял доставлять товары из Индии в Египет, морские путешествия были довольно опасными. Из-за сложности маршрутов, долгих месяцев пути и рисков, с которыми сталкивались купцы, товары становились невероятно дорогими. Ситуацию усугубляли и римские пошлины. Если некоторые товары обычные жители все же могли позволить, то шелк оставался привилегией высших классов. Более того, шелк был настолько редким, что иногда его приходилось смешивать с другими тканями, например с хлопком, чтобы создать изделие. В какой-то момент одежда из чистого шелка стала синонимом чрезмерной роскоши. Доставка яиц шелкопряда в Константинополь позволила снизить затраты на производство шелка, сделав его доступнее (хотя ткань по-прежнему оставалась атрибутом элиты). Таким образом, два монаха, чьи имена канули в лету, повлияли на экономику Средиземноморья.

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Уже вскоре после удачной экспедиции начали стремительно возникать шелкоткацкие мастерские. Овладение технологией разведения шелкопрядов позволило империи установить контроль над производством шелка в Европе, подорвав многовековое доминирование сначала только Китая, а потом и Персии в этой сфере. Это достижение не только изменило экономический ландшафт региона, но и заложило основу финансовой системы, остававшейся более менее стабильной на протяжении шести с половиной веков - вплоть до кризиса 1204 года, ознаменовавшего закат византийского могущества. После этого шелковая промышленность Европы стала особенно развиваться в городах Италии.

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Почему шелкопряд тутовый?

Самые ранние свидетельства использования шелка людьми обнаружены в неолитическом захоронении в китайской провинции Хэнань, сделанном около 8500 лет назад. Сбор шелка в дикой природе был крайне трудоемким. Чтобы упростить производство, шелкопрядов одомашнили в Китае примерно 5 тысяч лет назад. Согласно легенде, идея приручить этих существ принадлежала китайской императрице Лэй Цзу.

Шелкопряды - это гусеницы шелковичной бабочки, который любят листья тутового дерева или шелковицы. Существует два вида: Bombyx mandarina (дикий тутовый шелкопряд) и Bombyx mori (одомашненный тутовый шелкопряд). Превращение кокона гусеницы в бабочку занимает около двух недель. Взрослые бабочки достигают 5 см в размахе крыльев, но летать они разучились, питаться также не умеют и живут за счет накопленных в стадии гусеницы веществ. Белый цвет бабочек сделал бы их легкой добычей для хищников в дикой природе, но у одомашненного вида есть преимущества: их личинки здоровее, производят больше шелковой нити и устойчивее к болезням. За минуту шелкопряд может произвести до 30 сантиметров шелковой нити.