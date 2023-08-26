Как лечили в исламских больницах? Где появился первый госпиталь в мире?

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История ислама - история выдающихся изобретений, открытий и научных знаний, в том числе и в медицине. Как появились больницы, кто их финансировал и где сегодня можно посмотреть на первые исламские госпитали - рассказываем в этом материале.

Ибн Сина (Авиценна), имам Рида, Али аль-Табари и Абу Бакр ар-Рази определили развитие медицины на многие столетия вперед не только на Востоке, но и на Западе, а основа системы здравоохранения была заложена и получила развитие в Золотой век ислама.

Бимаристан - исламская больница

Наука об исцелении насчитывает тысячи лет, а попытки применить систематический подход к лечению болезней предпринимались в Древней Греции, Риме, в Персии и в Индии. Однако все учреждения, существовавшие в эпоху античности и в период раннего христианства, мало похожи на современные больницы. И только с развитием исламской культуры система здравоохранения эволюционировала, благодаря популяризации бимаристанов или дарушифа.

”Бимаристан” - персидское слово, означающее ”место для больных людей”.

”Дарушифа” - слово тюркского происхождения, означающее ”дом для лечения” или ”дверь, ведущая к здоровью”.

Битва у рва и первый бимаристан

Считается, что первый в истории бимаристан был основан во время Битвы у рва (когда пророк Мухаммед оборонялся в Медине, выкопав вокруг города ров) в 627 году женщиной по имени Руфайда аль-Асламия. Она была первой медсестрой и первой женщиной-хирургом в исламском мире.

Моделью для создания первого бимаристана послужили, в первую очередь, полевые госпитали - валетудинарии - появившиеся в I веке до нашей эры в Древнем Риме для лечения раненых легионеров. В полевом госпитале Руфайды аль-Асламии были необходимые медикаменты, еда и вода. Всех, кто получал ранения во время битв, пророк Мухаммед отправлял в полевой госпиталь Руфайды аль-Асламии, зная, что там им окажут квалифицированную помощь.

Кроме того, полевой госпиталь Руфайды становился убежищем для тех, кто искал укрытия от ветров и палящего солнца пустыни.

От полевого госпиталя к стационару

Со временем концепция передвижного госпиталя стала настолько популярной, что полевые бимаристаны эволюционировали в огромные специализированные учреждения, которые создавались во всех больших городах исламского мира. При этом мобильные больницы по-прежнему функционировали, оказывая помощь людям, проживавшим в отдаленных регионах.

Самые известные бимаристаны были построены в Багдаде, Дамаске и Каире, и первый из них появился в 706 году в Дамаске, которым в то время управлял Валид I. Лечили в дамасском бимаристане преимущественно больных проказой, но в помощи не отказывали никому. Бимаристаны стали настолько важными учреждениями в социальной структуре мусульманского мира, что к началу XVI века в одной только Кордове (Испания) для жителей города было построено более 40 больниц.

Бесплатная медицина в эпоху Средневековья

Все бимаристаны исламского мира были бесплатными, а существовали они за счет пожертвований меценатов и благодаря вакуфам (имущество, которое отчуждается государством на благотворительность). В больших городах исламского мира, в том числе в Багдаде, Каире, Дамаске и Фесе правящие элиты считали своим долгом создавать учреждения, которые приносят пользу простым гражданам. Кроме того, таким образом они также укрепляли свой авторитет и популярность.

Бимаристан - прообраз современной больницы

Уникальными для своей эпохи и похожими на современные больницы бимаристаны были по целому ряду причин:

В бимаристанах в лечении не отказывали никому, вне зависимости от вероисповедания, расы, пола и болезни. Для лечения разных заболеваний в больницах исламского мира были отдельные палаты. Психические недуги лечились с не меньшей тщательностью, чем физические. При большинстве бимаристанов были аптеки, лекарства в которые привозились даже из далекой Индии. В бимаристанах история болезней пациентов тщательно документировалась и в ходе лечения дополнялась. С X века бимаристаны начали принимать пациентов круглосуточно.

Как лечили в исламских больницах?

Равных исламским медицинским знаниям эпохи в VIII-XIII веках в мире не было. Поэтому лечение в бимаристанах было не только на высшем уровне, но к тому же и уникальным.

Первые в мире глазные операции проводились в бимаристанах. Особенного успеха удалось достичь исламским врачам в процедуре по удалению катаракты. Альбукасис, врач X-XI веков из мусульманской Испании, разработал инструменты для проведения операции по удалению катаракты.

Для пациентов с психическими расстройствами создавались специальные условия: их лечили отдельно от других, в атмосфере спокойствия, с прогулками на свежем воздухе и беседами.

В бимаристанах практиковали звукотерапию. Музыка считалась божественным явлением в исламском мире, и в X веке философ Аль-Фараби написал трактат, в котором объяснил, как музыка восстанавливает душевные силы и баланс в теле.

Гигиена, как основная практика по сохранению здоровья, была популяризирована в бимаристанах посредством регулярного мытья пациентов и персонала, а также обеспечения чистых расходных материалов.

Архитектура исламских больниц представлена хорошо вентилируемыми помещениями для обеспечения доступа свежего воздуха пациентам. Известно, что персидский врач IX-X веков Абу Бакр ар-Рази однажды искал место для строительства бимаристана в Багдаде с помощью мяса: он развесил куски в разных районах города и выбрал для больницы тот участок, где мясо испортилось позже всего.

Где посмотреть исламские больницы

Исламские бимаристаны сохранились в целом ряде городов мусульманского Востока, и большинство из них можно посетить.

Бимаристан Нур ад-Дина в Дамаске был построен в 1154 году. В 1975 году в нем был открыт Музей медицины и науки арабского мира.

Фесский маристан (маристан - то же, что и бимаристан) в Фесе был построен в 1286 году. Этот бимаристан был хосписом для неимущих и психически больных до 1944 года.

Комплекс Калавун в Каире был построен в конце XIII века. На территории одного из главных мусульманских монументов Каира находится бимаристан.

Бимаристан аль-Муайяди в Каире был построен в 1420 году. В начале 2000-х годов экстерьер бимаристана был восстановлен в рамках проекта по Исторической реставрации Каира.

Дарушифа в Комплексе султана Баязида II в Эдирне была построена в конце XV века, а в 1997 году в ней был создан Музей истории медицины.