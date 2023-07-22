Иван Турчанинов: русский генерал американской армии

Куда только не забрасывала судьба казаков: от предместий Парижа, до жарких пустынь Туркестана. В этом ряду особняком стоит имя Ивана Васильевича Турчанинова или Джона Бэйзил Турчина - полковника Русской Императорской армии и бригадного генерала армии Северян в период Гражданской войны в США.

Казачья элита

Иван Турчанинов родился в станице Константиновской в казачьей семье Войска Донского. Его отец и родственники по мужской линии относились к казачьей элите, приняв участие во всех крупных войнах империи. Учитывая заслуги предков, Ваня в десятилетнем возрасте был принят в Первый кадетский корпус в Петербурге на казенный счет. В конце 1835 года Турчанинова перевели, по просьбе матери, в Новочеркасск, где он продолжил свое образование в Войсковой мужской классической гимназии. В начале 1840-х Иван заканчивает Михайловское артиллерийское училище.

Знакомство с Александром II

Карьера шла как по маслу. В 1852 году в возрасте 30 лет наш герой заканчивает с малой серебряной медалью Николаевскую академию Генерального штаба в Петербурге. Именно в эти годы случилось знакомство Турчанинова с будущим императором Александром II. Благоволение императора позволило Ивану Васильевичу сделать очередной карьерный рывок – получить чин полковника гвардии и занять должность корпусного начальника штаба в русских войсках, расквартированных на территории Польши.

Переезд в Америку

И в этот момент судьба делает внезапный поворот, истинные причины которого остались неизвестны. Иван Турчанинов покидает свою часть (под предлогом поправки здоровья) и вместе с семьей выезжает в Европу, а затем в Северную Америку. Можно представить изумление сослуживцев, когда стало известно о встречах бравого полковника с оппозиционером Александром Герценом и твердом намерении оставить царскую службу. По некоторым данным, великий демократ скептически отнесся к намерению Турчанинова отправиться за океан: "скучная страна – Америка", но решение было принято.

Впрочем, в каком-то смысле Герцен оказался прав. Счастливого устройства на новом месте не случилось. Америка не слишком понравилась донскому казаку. В порыве раздражения он пишет Герцену:

Мои заокеанские грезы были гораздо выше и чище пошлой действительности… Эта республика — рай для богатых, они здесь истинно независимы; самые страшные преступления и самые черные происки окупаются деньгами. Что касается до меня лично, то я за одно благодарю Америку: она помогла мне убить наповал барские предрассудки и низвела меня на степень обыкновенного смертного; …никакой труд для меня не страшен.

И все же семья Турчаниновых решила остаться. В 1859 году они поселились в Чикаго. Джон Турчин стал железнодорожником, выполняя функции инженера-топографа. Но главным природным качеством "нового американца", очевидно, было умение заводить нужные знакомства. Если в России это был Александр II, то в Чикаго на короткой ноге он общался с предпринимателем Джорджем Макклеланом (будущим "Наполеоном армии Севера) и перспективным политиком Республиканской партии Авраамом Линкольном.

Гражданская война в США

В 1861 году страна раскололась на две враждующих части – индустриальный Север и рабовладельческий Юг. Учитывая относительно низкое качество подготовки офицерского состава армии северян на начальном этапе войны, такие специалисты как полковник Турчин были на вес золота. Поступив на новую службу, он сохранил звание полковника и получил назначение в 19-й Иллинойский пехотный полк, состоявший в основном из добровольцев.

8 августа 1861 года российский посланник в Вашингтоне Стекль сообщал в Петербург:

Я узнал также из газет, что некий Турчанинов, бывший русский офицер, командует полком иллинойских добровольцев…

На военную службу была зачислена и жена Турчанинова, Надин — ее, как имевшую медицинское образование, назначили военным врачом.

Дикий казак

Воевал Джон Турчин славно, но отношения с непосредственным начальником генералом Бьюэллом не сложились. Методы ведения войны по-разному оценивались генералом и полковником, поскольку для Турчина собственность южан-мятежников явно не являлась неприкосновенной. В этом плане он предвосхитил действия на финальном этапе Гражданской войны двух главных творцов победы Севера – генералов Гранта и Шермана.

2 мая 1862 года полк Джона Турина взял штурмом городок Афины, штат Алабама, и полковник заявил своим чудо-богатырям, что на два часа "закрывает глаза и ничего не видит". Сведения о дальнейшем существенно расходятся, но известно, что после этих событий газеты южан именовали полковника не иначе как "дикий казак". Напомним, что это был первый год боевых действий. Уровень взаимного ожесточения еще не достиг градуса характерного для 1863-1864 годов. Казачьи традиции еще казались непривычными для участников "последней в истории войны джентльменов", пока доблестный генерал Текумсе Шерман не приступил к тотальному выжиганию старого Юга.

Три обвинения

Иван Васильевич был отдан под военно-полевой суд, который признал его виновным и уволил из армии. Ему было предъявлено три обвинения. Прежде всего, "пренебрежение служебным положением", что позволило северянам в Афинах ограбить свыше десяти магазинов и несколько домов. По второму обвинению Турчин не вел себя так, "как ожидается от офицера и джентльмена", включая неуплату счета в отеле. Третьим обвинением было невыполнение приказа (25 февраля 1862 года Бьюэлл издал приказ, предписывающий солдатам, "защищать достоинство гражданских лиц").

Но тут вмешался президент Линкольн, который был не только самым популярным, но и тактически хитрым американским лидером за всю историю. Армия и военное министерство скрытно поддерживали линию на ужесточение методов ведения войны. Надин развернула мощную пиар-кампанию в защиту мужа. Поэтому президент поступил просто – присвоил Турчину звание бригадного генерала, а старший по чину не мог быть осужден судом, где заседали полковники. По возвращении в Чикаго бригадного генерала встретили как героя. А солдаты сложили песню "Turchin's got your mule" (происходит от крылатой фразы "Вот твой мул"), которая высмеивала "правильных" генералов вроде "джентльмена Бьюэлла".

После войны

1863 год стал звездным часом для Турчина. Он не участвовал в ключевом сражении всей войны под Геттисбергом, но победа в битве при Чаттануге, в которой он лично повел солдат в решающую атаку, окончательно закрепила за северянами стратегическую инициативу на Западном театре военных действий. Перелом в Гражданской войне наступил, но Джон Турчин не дождался ее последних залпов - в июне 1864 года он пережил тяжелый сердечный приступ и вынужден оставить службу.

После окончания боевых действий семья Турчиных вела относительно замкнутый образ жизни. Просьбы в 1870-х годах вернуться на русскую службу осталась без положительного ответа. В Петербурге Ивана Васильевича явно не ждали. Пенсия Конгресса составила всего 50 долларов, а собственные коммерческие проекты оказались пустышками.

Турчины скончались в самом начале ХХ столетия и как военнослужащие Армии США были погребены на Национальном кладбище Маунд-Сити в южном Иллинойсе, их могилы содержатся за счет государства. На могильном камне начертано: "Джон Б. Турчин, бригадный генерал, 24 декабря 1822 — 18 июня 1901; Надин, его жена, 26 ноября 1826 — 17 июля 1904".

Это была славная судьба донского казака, который оказался в самом центре решающего перелома в истории Америки.