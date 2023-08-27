Иранские автомобили в России: гендиректор Iran Khodro рассказал о цене

Иранские автомобили, а также запчасти к ним, показали в Москве. На выставке «Интеравто – 2023» можно было посмотреть машины Iran Khodro и Saipa. А гендиректор "Иран Ходроу" рассказал о ценах на иранские авто.

Автокомпоненты, товары для ремонта автомобилей и сервисного обслуживания и, конечно, сами автомобили можно было увидеть на прошедшей в Москве международной выставке «Интеравто – 2023».

Свою продукцию представили и иранские автогиганты: Saipa и Iran Khodro.

Генеральный директор Iran Khodro высоко оценил российский рынок, отметив, что в текущей ситуации иранские производители могут занять хорошие позиции в РФ.

Ставка на российские регионы

В интервью персоязычным СМИ генеральный директор Iran Khodro Алиреза Азими охарактеризовал «Интеравто – 2023» как очень хорошую выставку, прежде всего в сегменте запчастей, обратил внимание на широкое представительство других компаний. Он добавил, что Iran Khodro представила на выставке и запчасти, и автомобили.

«Что касается будущего Iran Khodro на российском авторынке, то в самой Москве нам может не сильно повезти. Однако в других российских регионах шансы на успех есть. Сегодня нам по силам экспортировать в Россию от 10 до 20 тысяч автомобилей в год. По крайне мере, такой прогноз дают аналитики из нашей компании»

– Алиреза Азими

Iran Khodro в такси

Россияне уже теперь могут поближе познакомиться с машинами Iran Khodro – несколько таких авто работают в такси. Так что первые шаги в этом направлении уже сделаны, отмечает Алиреза Азими:

«Мы завезли в Россию 120 машин, они растаможены, и некоторые из них уже используются как такси. Мы постоянно работаем над улучшением качества. Это же касается модели IKCO Tara. Экспортная версия Tara однозначно лучшая. Надеемся, российские автолюбители оценят ее по достоинству»

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цена Iran Khodro в России

Сколько будут стоить иранские автомобили в России? Отвечает Алиреза Азими:

«Мы прибегаем к помощи агентства, которое покупает у нас автомобили, а затем продает их уже потребителю. И возможно, что агентство будет продавать разными способами – как физическим, так и юридическим лицам. Соответственно, ценник по этой причине будет отличаться. Также цена может варьироваться в зависимости от способа продажи – будь то в рассрочку или в кредит. По этим причинам точную цену сейчас не назову»

Гендиректор уточнил, что агентство-посредник также рассчитывает на прибыль.

«В общем, цена Iran Khodro в России будет отличаться от цены Iran Khodro в Иране», – заключил Азими.

сайт Iran Khodro

Автозапчасти из Ирана на российском рынке

По словам Алирезы Азими, иранские автозапчасти уже присутствуют на российском рынке и успели занять на нем свою нишу. Он говорит:

«В прошлом году мы и наши друзья из других иранских концернов заключили с российской стороной несколько контрактов на поставку запчастей. Особенно выделил бы уже отлаженные поставки в Россию из Ирана запчасти для двигателей. Ожидается, что новые контракты будут заключены и в этом году. Объем поставок, даст Бог, увеличится. На мой взгляд, рынок в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, – это хороший рынок, мы можем занять уверенные позиции в российском автосегменте»

Напомним, официальный старт продаж иранских автомобилей в России был запланирован на июнь. Об этом заявляли обе стороны. Российские автолюбители находятся в ожидании и пока изучают плюсы и минусы иранских автомобилей.