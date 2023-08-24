Россиян будут возить на иранских такси: Яндекс купил машины Iran Khodro

Опубликовано: 13:14, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Iran Khodro

Покататься на иранских автомобилях, возможно, скоро смогут жители России, пишут СМИ со ссылкой на источники. Предварительно известно, что Яндекс Такси купил несколько седанов Iran Khodro Tara.

Российские таксисты обращаются к иранскому автопрому: по данным источников, самый популярный агрегатор "Яндекс Такси" приобрел для пробы 12 седанов Iran Khodro Tara – их предполагается использовать в сегменте поездок эконом.

Как пишут "Известия", предварительно кто-то из московских таксистов уже использует такую модель.

В Яндекс Такси заявили, что рассматривают все возможные варианты от всех готовых к сотрудничеству производителей.

В целом автомобилей Iran Khodro Tara в России пока немного: в общей сложности было привезено порядка 300 машин, треть из которых продана.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дефицит такси в России

Сфера такси сейчас переживает непростые времена: с прошлого года агрегаторы и таксопарки активно ищут новых поставщиков.

Сильнее всего страдает эконом-класс: российские автомобили подходят для него по цене, но не соответствуют минимальным требованиям, китайские – наоборот. В итоге таксисты на китайских машинах обслуживают не только эконом, но и другие тарифы. А это, в свою очередь, повышает стоимость эконом-такси, так что она уже приближается к классу комфорт.