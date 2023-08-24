Россиян будут возить на иранских такси: Яндекс купил машины Iran Khodro

Российские таксисты обращаются к иранскому автопрому: по данным источников, самый популярный агрегатор "Яндекс Такси" приобрел для пробы 12 седанов Iran Khodro Tara – их предполагается использовать в сегменте поездок эконом.
Как пишут "Известия", предварительно кто-то из московских таксистов уже использует такую модель.
В Яндекс Такси заявили, что рассматривают все возможные варианты от всех готовых к сотрудничеству производителей.
В целом автомобилей Iran Khodro Tara в России пока немного: в общей сложности было привезено порядка 300 машин, треть из которых продана.
Дефицит такси в России
Сфера такси сейчас переживает непростые времена: с прошлого года агрегаторы и таксопарки активно ищут новых поставщиков.
Сильнее всего страдает эконом-класс: российские автомобили подходят для него по цене, но не соответствуют минимальным требованиям, китайские – наоборот. В итоге таксисты на китайских машинах обслуживают не только эконом, но и другие тарифы. А это, в свою очередь, повышает стоимость эконом-такси, так что она уже приближается к классу комфорт.