Иран пригласил к себе студентов из США. Поедут ли они?

Ширазский университет предложил стипендии американским и европейским студентам, которым грозит отчисление за участие в волне антивоенных и пропалестинских протестов, потрясших западные университеты.

Более 1600 человек было задержано в учебных заведениях США за последние несколько дней. Полиция попыталась разогнать протесты, призывающие к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Кого-то из студентов подвергли административному наказанию, кого-то – отстранили от учебы, некоторых исключили из самых престижных учебных заведений Соединенных Штатов. В Иране отреагировали на происходящее.

Студенты и даже преподаватели, которых исключили или которым грозило и грозит исключение, могут продолжить обучение в Ширазском университете, и я думаю, что другие университеты в Ширазе, а также в провинции Фарс также готовы обеспечить аналогичные условия

- ректор Ширазского университета Мохаммад Моаззени.

Выступая на собрании студентов и преподавателей университета он выразил солидарность со студентами в связи с проявленной ими храбростью. Моаззени раскритиковал жестокое обращение полиции западных стран с протестующими, заявив, что это раскрывает истинную природу западной цивилизации:

Они применяют насилие, чтобы сдержать это движение, и даже угрожают исключить студентов из университетов и помешать им трудоустроиться в будущем. Такие авторитарные методы показывают упадок глобального высокомерия.

Обращает на себя внимание, что термином "глобальное высокомерие" официальные лица ИРИ характеризуют своих политических оппонентов из США и Израиля.

Расположенный на юге Ирана Ширазский университет признан одним из лучших учебных заведений ИРИ, а его учебные программы в области сельскохозяйственных наук и водных ресурсов в настоящее время входят в число 100 лучших в мире.

Высшее образование в Иране

Ежегодно в иранских университетах обучается около 100 тыс. иностранных студентов из более чем 90 стран. В 2022 году заместитель главы Иранской организации по делам студентов Мохаммад Джавад Салманпур заявил, что Иран имеет возможность увеличить число иностранных студентов до 250 тыс. к 2026 году.

Всего в Иране насчитывается более 170 госниверситетов и около 700 частных школ. Традиционно сильная сторона высшего образования в Иране – исследования в сфере технологий, здравоохранения и медицины, а также инженерное дело, сельское хозяйство, исламоведение и менеджмент.

В прошлом году Австралийский институт стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute) включил Иран в десятку ведущих держав в области исследований критической технологии. ИРИ позиционировалась как мировой лидер в шести из 44 важнейших технологий, на долю которых приходится 4-7% публикаций в таких областях, как наномасштабирование, производство передовых композитных материалов и различных видов двигателей, новые антибиотики и противовирусные препараты, а также биотопливо.

Проблемы американских студентов

Более 1600 студентов, преподавателей и сотрудников университетов по всей территории США было задержано в ходе протестов против военных действий в Газе. Полиция не церемонится с протестующими, требующими прекращения огня, военной, финансовой и дипломатической поддержки операций Израиля. Студенты призывают свои вузы осудить военную кампанию Израиля и прекратить программы обучения за рубежом в израильских университетах.

Колумбийский университет предупредил, что исключит студентов, которые захватили здание, забаррикадировали его входы и развернули из окна палестинский флаг и лозунг "Свободная Палестина". В других местах, в том числе в Йельском университете, Университете Южной Калифорнии и Университете Миннесоты, нескольких студентов отстранили от занятий и арестовали.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что подавление митингов в поддержку мира и Палестины в США доказывает правильность политики Тегерана по отношению к Вашингтону:

Этот случай показал всем, что США причастны к преступлениям, совершенным сионистами в резне жителей Газы, что является непростительным грехом. Временами кажется, что правительство США проявляет сочувствие, но все это ложь. Это доказало [правильность] позиции ИРИ, негативный прогноз и отсутствие доверия к правительству США.

Откликнутся ли пострадавшие протестующие на призыв иранской стороны, увидим в ближайшее время.