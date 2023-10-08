Индийский город пещер на острове Элефанта: как добраться, что посмотреть?

© Фото: соцсети

В Индии множество древних экзотических достопримечательностей. Пещеры Элефанта или Город пещер позволяют погрузиться в далекую историю страны.

Чем знаменит остров Элефанта?

Пещеры Элефанта расположены на острове недалеко от побережья Мумбаи, одного из крупнейших городов Индии, население которого составляет около 12 миллионов человек. На острове протяженностью 2,4 километра можно увидеть невероятную коллекцию наскальных изображений, связанных с культом Шивы.

Остров Элефанта с двумя два холмами высотой около 150 метров расположен в нескольких минутах езды на пароме от Мумбаи. Название острова появилось благодаря португальцам, которые обнаружили в этих краях статуи слонов. Но вскоре после прибытия португальцев это место перестало быть местом индуистского поклонения.

Местное индийское название острова называется "Гхарапаури", что переводится как "Город пещер".

Пять индуистских пещер Элефанта включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в этих краях находятся курганы буддийских ступ, возраст которых датируется II веком до нашей эры, и две буддийские пещеры - символ слияния идей индуизма и буддизма.

Что посмотреть на острове Элефанта?

Там можно увидеть древние индуистские каменные скульптуры, высеченные в скалах, большинство из которых выполнено в виде горельефа. Резные изображения рассказывают древние индуистские мифы.

Многие из этих резных фигур датируются V-IX веками, хотя, возможно, они были завершены к 550 году нашей эры.

Самая исследованная и крупнейшая из пещер на острове глубиной 39 метров. Храмовый комплекс пещеры считается обителью Шивы, а главный шедевр этой пещеры высотой 7 метров носит имя "Тримурти". Эта скульптура изображает трех главных божеств индуистского пантеона: Брахму-Создателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя.

В других пещерах высеченные фигуры отражают художественные таланты, мировоззрение и мифологию древней Индии.

К сожалению, большая часть произведений искусства местных пещер была повреждена и испорчена. Только в начале XX века, во время британского правления, впервые были предприняты усилия по их защите.

Чтобы получить максимальную пользу от посещения острова Элефанта, стоит нанять местного гида, который поможет не только по-настоящему понять значение этого древнего места, но и узнать некоторые основы индуизма.

Как добраться до острова?

Остров Элефанта расположен всего в десяти километрах восточнее города Мумбаи. Паромы ходят от Ворот Индии в Мумбаи с 9:00 до 15:30 каждый день (кроме понедельника, когда пещеры закрыты).

Последний паром возвращается с острова в 17:30. Есть также паромы от пристани Белапур в Нави Мумбаи, хотя самым популярным вариантом является пункт отправления "Ворота Индии".

Приходите к парому утром пораньше, чтобы избежать длинных очередей, которые могут образоваться в течение дня.