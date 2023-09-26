Что посмотреть в индийском Раджастане: форты, дворцы и обсерватория

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Одно из самых загадочных мест Индии - Раджастан – жемчужина ее исторического наследия. Роскошные замки и крепостные цитадели стали визитной карточкой штата. В этом материале представлены некоторые из самых знаковых достопримечательностей Раджастана.

Индия — одна из самых дешевых стран для путешествий, но билет туда, с учетом дальности полета, дорогой. Сэкономить на авиабилетах можно в период тропических дождей – вторая половина лета и вся осень. Чтобы полететь в Индию нужна виза, правда, оформляется она недолго, а заявка подается онлайн.

Форт Мехрангарх, Джодхпур

Форт Мехрангарх возвышается на 120 метров над синими зданиями Джодхпура. Внутри форта - музей –сокровищница артефактов, оружия, произведений искусства и исторических реликвий. В садах форта можно насладиться спокойным тихим отдыхом и панорамным видом на город. Оживленные базары, расположенные внутри форта, также погружают посетителей в культуру Раджастана.

Здесь туристы могут встретить людей из всех слоев общества. Это место идеально подходит для покупки сувениров.

Форт Джайсалмер, Джайсалмер

Форт Джайсалмер, возвышающийся над золотыми песками пустыни Тар, - частью горных фортов штата, внесенных в список ЮНЕСКО. Форт, построенный в XII веке, прекрасно сохранился.

Его стены из песчаника медового оттенка сливаются с пустынным ландшафтом, создавая завораживающее зрелище. Внутри форта можно увидеть узкие улочки, храмы и дворцы со сложной архитектурой и резьбой, сочетающие в себе раджпутский и исламский дизайн. Джайсалмер имеет статус "жилого форта": это не просто музей, а процветающий поселок с рынками, магазинами и местными жителями, живущими и работающими здесь. Посещение форта Джайсалмер похоже на путешествие во времени, где история и культура сливаются с вечной красотой пустыни.

Здесь прошлое гармонично сливается с настоящим, создавая неповторимый и захватывающий опыт для путешественников, открывающих для себя богатое наследие Раджастана.

Джантар Мантар, Джайпур

В XVIII веке увлечение правителя Раджастана Савай Джай Сингха ночным небом привело к созданию в Джайпуре невероятной астрономической обсерватории под названием Джантар Мантар.

Это место стало символом его любопытства и преданности знаниям. Джантар-Мантар - комплекс с 19 сложными астрономическими инструментами, что делает его одной из самых впечатляющих обсерваторий в мире.

Здесь находятся самые большие в мире каменные солнечные часы. Каждый инструмент имеет определенное назначение и позволяет проводить точные наблюдения за Солнцем, Луной и звездами.

Сегодня Джантар-Мантар привлекает посетителей со всего мира, стремящихся изучить историю развития астрономии в Индии. Он символизирует дух открытий и непрекращающееся стремление человечества познать космос.

Форт Читторгарх

Форт Читторгарх также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из крупнейших фортов Индии. Эта крепость на вершине холма, занимающая обширную территорию площадью 283 гектара, находится недалеко от восточной границы Раджастана.

Форт славится не только своими размерами, но и замечательной раджпутской архитектурой. Посетители могут полюбоваться множеством бассейнов, прудов и водоемов, создающих безмятежную и живописную атмосферу. Форт Читторгарх - свидетельство архитектурного мастерства времен династии Раджпутов. Его огромные размеры, замысловатый дизайн и историческое значение делают его обязательным местом посещения для тех, кто изучает культурное наследие Раджастана и Индии в целом.

Городской дворец, Удайпур

Городской дворец на набережной в Удайпуре - самое посещаемое место в городе и один из крупнейших дворцов региона. Это архитектурное чудо строилось на протяжении нескольких сотен лет, в результате чего получилось сооружение, демонстрирующее интригующее сочетание стилей.

Комплекс Городского дворца огромен и состоит из 11 отдельных дворцов, каждый из которых имеет свой уникальный характер и историю. Изучение этого грандиозного комплекса может занять целые дни. На территории дворца и можно узнать об искусстве, культуре и истории Удайпура и Раджастана.