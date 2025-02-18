Ифтар и сухур в Рамадан 2025: что это, дуа и расписание 2025

У мусульман начался священный месяц Рамадан. Что такое ифтар и сухур? Какое дуа нужно читать перед ифтаром и сухуром? Когда нужно отпускать пост? Расписание ифтаров и сухуров по московскому времени.

У последователей ислама наступил священный месяц Рамадан, в течение которого они будут держать пост путем отказа от еды и питья в дневное время суток.

В дни Рамадана последователям ислама дозволено кушать и пить во только время ифтара (вечерняя трапеза) и сухура (предрассветная трапеза).

Что такое ифтар?

Ифтар – вечерняя трапеза во время священного месяца Рамадан, в перевод с арабского означающая "разговение". Ифтар принято совершать после вечернего намаза сразу после захода солнца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перенос ифтара на более позднее время нежелателен для мусульман, поэтому разговение после дневного поста лучше не откладывать. Отпускать пост желательно при помощи стакана воды и фиников.

Стоит отметить, что сам ифтар предполагает сбалансированное питание. Сюда входят фрукты и овощи, мясо, молочные продукты, вода, чай. При этом верующим лучше исключить из своего рациона на Рамадан жареную, соленую и жирную пищу.

Что такое сухур?

Сухур – предрассветный прием пищи, который необходимо совершать до восхода солнца. Сухур является первой трапезой в месяц Рамадан.

Пропуск сухура не является грехом. Если верующий пропустил прием пищи до утреннего намаза, то он может соблюдать пост. Но мусульманам не следует относиться к сухуру небрежно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сухур – это сунна пророка Мухаммеда, в этом процессе заключается благодать от Всевышнего. Поэтому в случае пропуска сухура мусульмане лишатся вознаграждений от Аллаха.

Сухур желательно максимально приближать к рассвету. Трапезу следует завершить до появления первых лучей солнца.

В сухур необходимо потреблять пищу, состоящую из сложных углеводов и белков. К утренней трапезе подойдут овощи, крупы, сухофрукты, молочные продукты, яйца, рыба и вареное мясо.

Дуа на ифтар

Соблюдение поста в месяц Рамадан не обходится без намерения. Перед ифтаром и после сухура последователи ислама читают дуа. Мусульманин перед разговением должен на арабском произнести:

"О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу"

Дуа на сухур

После совершения сухура верующим нужно на арабском сказать:

"Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха"

Время ифтара и время сухура в Москве 2025

День Рамадана – Дата – До скольки сухур – Со скольки ифтар

1 день - 1 марта - 5:18 - 18:09;

2 день - 2 марта - 5:15 - 18:11;

3 день - 3 марта - 5:12 - 18:13;

4 день - 4 марта - 5:10 - 18:16;

5 день - 5 марта - 5:07 - 18:18;

6 день - 6 марта - 5:05 - 18:20;

7 день - 7 марта - 5:02 - 18:22;

8 день - 8 марта - 4:59 - 18:24;

9 день - 9 марта - 4:56 - 18:26;

10 день - 10 марта - 4:54 - 18:28;

11 день - 11 марта - 4:51 - 18:30;

12 день - 12 марта - 4:48 - 18:32;

13 день - 13 марта - 4:45 - 18:34;

14 день - 14 марта - 4:42 - 18:36;

15 день - 15 марта - 4:39 - 18:38;

16 день - 16 марта - 4:37 - 18:40;

17 день - 17 марта - 4:34 - 18:42;

18 день - 18 марта - 4:31 - 18:44;

19 день - 19 марта - 4:28 - 18:46;

20 день - 20 марта - 4:25 - 18:48;

21 день - 21 марта - 4:21 - 18:50;

22 день - 22 марта - 4:18 - 18:52;

23 день – 23 марта - 4:15 - 18:55;

24 день – 24 марта - 4:12 - 18:57;

25 день – 25 марта - 4:09 - 18:59;

26 день – 26 марта - 4:06 - 19:01;

27 день – 27 марта - 4:02 - 19:03;

28 день – 28 марта - 3:59 - 19:05;

29 день – 29 марта - 3:56 - 19:07.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году?

Священный месяц Рамадан в 2025 году начинается вечером 28 февраля, а первый день поста выпадает на следующий день, 1 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершится Рамадан в 2025 году в конце месяца, последний день священного месяца приходится на 29 марта. Праздник Ураза-байрам последователи ислама будут отмечать 30 марта.