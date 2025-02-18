Ифтар и сухур в Рамадан 2025: что это, дуа и расписание 2025

У последователей ислама наступил священный месяц Рамадан, в течение которого они будут держать пост путем отказа от еды и питья в дневное время суток.
В дни Рамадана последователям ислама дозволено кушать и пить во только время ифтара (вечерняя трапеза) и сухура (предрассветная трапеза).
Что такое ифтар?
Ифтар – вечерняя трапеза во время священного месяца Рамадан, в перевод с арабского означающая "разговение". Ифтар принято совершать после вечернего намаза сразу после захода солнца.
Перенос ифтара на более позднее время нежелателен для мусульман, поэтому разговение после дневного поста лучше не откладывать. Отпускать пост желательно при помощи стакана воды и фиников.
Стоит отметить, что сам ифтар предполагает сбалансированное питание. Сюда входят фрукты и овощи, мясо, молочные продукты, вода, чай. При этом верующим лучше исключить из своего рациона на Рамадан жареную, соленую и жирную пищу.
Что такое сухур?
Сухур – предрассветный прием пищи, который необходимо совершать до восхода солнца. Сухур является первой трапезой в месяц Рамадан.
Пропуск сухура не является грехом. Если верующий пропустил прием пищи до утреннего намаза, то он может соблюдать пост. Но мусульманам не следует относиться к сухуру небрежно.
Сухур – это сунна пророка Мухаммеда, в этом процессе заключается благодать от Всевышнего. Поэтому в случае пропуска сухура мусульмане лишатся вознаграждений от Аллаха.
Сухур желательно максимально приближать к рассвету. Трапезу следует завершить до появления первых лучей солнца.
В сухур необходимо потреблять пищу, состоящую из сложных углеводов и белков. К утренней трапезе подойдут овощи, крупы, сухофрукты, молочные продукты, яйца, рыба и вареное мясо.
Дуа на ифтар
Соблюдение поста в месяц Рамадан не обходится без намерения. Перед ифтаром и после сухура последователи ислама читают дуа. Мусульманин перед разговением должен на арабском произнести:
"О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу"
Дуа на сухур
После совершения сухура верующим нужно на арабском сказать:
"Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха"
Время ифтара и время сухура в Москве 2025
День Рамадана – Дата – До скольки сухур – Со скольки ифтар
- 1 день - 1 марта - 5:18 - 18:09;
- 2 день - 2 марта - 5:15 - 18:11;
- 3 день - 3 марта - 5:12 - 18:13;
- 4 день - 4 марта - 5:10 - 18:16;
- 5 день - 5 марта - 5:07 - 18:18;
- 6 день - 6 марта - 5:05 - 18:20;
- 7 день - 7 марта - 5:02 - 18:22;
- 8 день - 8 марта - 4:59 - 18:24;
- 9 день - 9 марта - 4:56 - 18:26;
- 10 день - 10 марта - 4:54 - 18:28;
- 11 день - 11 марта - 4:51 - 18:30;
- 12 день - 12 марта - 4:48 - 18:32;
- 13 день - 13 марта - 4:45 - 18:34;
- 14 день - 14 марта - 4:42 - 18:36;
- 15 день - 15 марта - 4:39 - 18:38;
- 16 день - 16 марта - 4:37 - 18:40;
- 17 день - 17 марта - 4:34 - 18:42;
- 18 день - 18 марта - 4:31 - 18:44;
- 19 день - 19 марта - 4:28 - 18:46;
- 20 день - 20 марта - 4:25 - 18:48;
- 21 день - 21 марта - 4:21 - 18:50;
- 22 день - 22 марта - 4:18 - 18:52;
- 23 день – 23 марта - 4:15 - 18:55;
- 24 день – 24 марта - 4:12 - 18:57;
- 25 день – 25 марта - 4:09 - 18:59;
- 26 день – 26 марта - 4:06 - 19:01;
- 27 день – 27 марта - 4:02 - 19:03;
- 28 день – 28 марта - 3:59 - 19:05;
- 29 день – 29 марта - 3:56 - 19:07.
Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году?
Священный месяц Рамадан в 2025 году начинается вечером 28 февраля, а первый день поста выпадает на следующий день, 1 марта.
Завершится Рамадан в 2025 году в конце месяца, последний день священного месяца приходится на 29 марта. Праздник Ураза-байрам последователи ислама будут отмечать 30 марта.