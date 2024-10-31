Ходьба - тренд 2025. С чего начать новый год?

В начале года многие ставят перед собой далекоидущие цели: сбросить вес, завязать с курением, регулярно ходить в фитнес-клуб. Но есть более простой способ помочь как физическому, так и психическому здоровью - ходьба. Расскажем о позитивных изменениях, которых можно достичь, регулярно занимаясь ходьбой.

Ходьба и психика

Занимаясь ходьбой, вы можете медитировать, если ритм дыхания соответствует шагу. Ходьба — глубоко рефлексивное упражнение, в процессе которого человек имеет возможность лучше познать себя. При каждом шаге мы концентрируемся на контакте с землей, ощущении подъема стопы, смещении веса. Согласно исследованию, проведенному таиландскими учеными, у участников проведенного ими эксперимента было меньше симптомов депрессии и меланхолии после таких практик, как медитация при ходьбе.

Ходьба и крепкие кости

Ходьба способствует гибкости суставов и прочности костей, что играет важную роль в предотвращении травм и остеопороза. Насколько вам комфортно пройти один километр? Как утверждают ученые, если испытываете трудности, то с большой вероятностью вам грозит потерять костную массу в ближайшие годы. Особенно это касается женщин, у которых риск переломов превышает 60%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ходьба и снижение веса

Ходьба — самое доступное, недорогое и эффективное средство для похудения. Женщины, принявшие участие в исследовании, опубликованном в Американском журнале спортивной медицины, потеряли в среднем 7,7 кг, или 10% от своего исходного веса, после полугода ежедневной быстрой ходьбы в течение часа ежедневно. Если вы хотите сжечь больше калорий за меньшее время, придется добавить цикл специальных упражнений для борьбы с собственным весом.

Ходьба и боль

Систематическая ходьба снимает боли в спине и способствует улучшению кровообращения в структурах позвоночника.

Ходьба и ум

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Aging Nevroscience, 50-летние люди, которые занимаются аэробными практиками, улучшают когнитивные функции, благодаря более активному притоку крови к мозгу. Исследование, опубликованное в журнале Nature, объясняет, что аэробные упражнения могут улучшить функцию и структуру областей мозга, отвечающих за память, таких как гиппокамп.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ходьба и сердце

Ученые отмечают пользу ходьбы для снижения кровяного давления, плохого холестерина, а риска инсульта или сердечных приступов. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, гласит, что несколько коротких тренировок в течение дня могут быть полезнее, чем одна непрерывная сессия. Это особенно действенно для снижения уровня триглицеридов в крови — фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ходьба и стресс

Исследование, опубликованное в PLOS One, показало с помощью сканирования мозга, что аэробные упражнения активируют те части мозга, которые помогают управлять эмоциями и достигать целей. Прогулка по парку в течение часа ежедневно способна снизить уровень стресса и зарядить позитивной энергетикой.

Ходьба и пищеварение

Физическая активность оказывает защитное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Исследование, опубликованное в Американском журнале гастроэнтерологии, подтверждает, что ходьба может предотвратить такие заболевания, как язвенная болезнь или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Ходьба и креативное мышление

Медицинский журнал Lancet сообщает, что сотрудники, которые занимаются спортом, на 20% более продуктивны, чем их коллеги, не уделяющие спорту внимания. Когда тело занято, разум на время забывает об электронной почте, социальных сетях, конференц-звонках, дедлайне, семейных обязательствах. Мозг свободен мыслить творчески. Ученые на основе своих исследований доказывают, что вдохновение посещает человека именно во время физической активности.

Ходьба и сон

Сон тоже можно улучшить ходьбой. Гуляйте после трудного дня и хороший сон зарядит вас на день грядущий.