Григорий Мкртычан – первой вратарь советской сборной по хоккею

Одним из таких новаторов был Григорий Мкртычан - зачинатель отечественной вратарской школы хоккея.
Дворовый футболист
Григорий Мкртычан родился 3 января 1925 года в Краснодаре в рабочей семье. Семья будущего девятикратного чемпиона СССР часто переезжала. Оказавшись в Москве в начале 1930-х, Мкртычаны обосновались недалеко от стадиона "Красная Пресня", который и стал для Григория альма-матер. Маленький и шустрый Григорий Мкртычан проводил все время на дворовых площадках, гоняя мяч. Зимой, когда советский футбол замирал на время холодов, футболисты переквалифицировались в хоккеистов. Невысокий Мкртычан уступал товарищам в скорости на коньках, а потому частенько становился на ворота. Ему советовали всерьез присмотреться к хоккею, но профессиональных хоккеистов тогда в стране еще не было, а потом началась война.
Армейцы Москвы – чемпионы страны
Профессионально заниматься спортом Григорий Мкртычан начал в возрасте 20 лет. В годы Великой Отечественной войны он с 16 лет работал на авиационном заводе и лишь после окончания войны вступил в ряды спортивного товарищества "Трудовые резервы", а через два года надел форму столичных армейцев (ЦДКА). В 1947-1950-м и 1953-1958 годах московский клуб не знал поражений. Своей игрой в воротах Григорий Мкртычан внес вклад в развитие не только спортивного клуба, но и в целом в хоккейное движение. В СССР на рубеже 1940-1950-х не было специализированных школ по хоккею, не было теории, советские спортсмены не допускались на международные состязания. Профессиональная стойка вратаря, приемы и способы ловли шайбы, особенности ее скольжения – все приходилось осваивать самим. Вратари того времени выступали в минимальной экипировке и часто получали травмы.
Мировое признание
В 1954 году Григорий Мкртычан был зачислен в сборную и сразу отправился на чемпионат мира по хоккею в Стокгольме, который стал дебютным для советских спортсменов. Опыта выступлений на столь высоком уровне не было. Но состав советской сборной был молодым, амбициозным, и спортивное руководство страны решило рискнуть. Мкртычан оказался первым советским вратарем, сумевшим в составе сборной одержать победу в первом для страны международном состязании, разгромив со счетом 7:2 родоначальников хоккея – канадцев. Победа была настолько неожиданной, что в зарубежной прессе заподозрили советских хоккеистов в жульничестве и называли их триумф случайностью. Но через два года на VII зимних Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо (Италия) сборная СССР подтвердила статус лучшей в мире.
Наставник советского хоккея
Наработки Мкртычана легли в основу спортивной подготовки будущих легендарных вратарей СССР, таких как Николай Пучков и Владислав Третьяк. Мкртычан много экспериментировал, часто просил нападающих бить нестандартно, импровизировать. Завершив профессиональную карьеру, Григорий Мкртычан в 1960-1962 годах тренировал московский "Локомотив", потом работал в Спорткомитете СССР, Федерации хоккея, Межнациональной хоккейной лиге.