Григорий Мкртычан – первой вратарь советской сборной по хоккею

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"Красной машиной" сборную СССР по хоккею стали называть после нашумевшей суперсерии 1972 года, но фундамент ее будущих побед был заложен за два десятка лет до межконтинентальных игр. Советские хоккеисты первой волны сами осваивали заокеанский вид спорта, порой выступая в качестве основоположников различных техник.

Одним из таких новаторов был Григорий Мкртычан - зачинатель отечественной вратарской школы хоккея.

Дворовый футболист

Григорий Мкртычан родился 3 января 1925 года в Краснодаре в рабочей семье. Семья будущего девятикратного чемпиона СССР часто переезжала. Оказавшись в Москве в начале 1930-х, Мкртычаны обосновались недалеко от стадиона "Красная Пресня", который и стал для Григория альма-матер. Маленький и шустрый Григорий Мкртычан проводил все время на дворовых площадках, гоняя мяч. Зимой, когда советский футбол замирал на время холодов, футболисты переквалифицировались в хоккеистов. Невысокий Мкртычан уступал товарищам в скорости на коньках, а потому частенько становился на ворота. Ему советовали всерьез присмотреться к хоккею, но профессиональных хоккеистов тогда в стране еще не было, а потом началась война.

Армейцы Москвы – чемпионы страны

Профессионально заниматься спортом Григорий Мкртычан начал в возрасте 20 лет. В годы Великой Отечественной войны он с 16 лет работал на авиационном заводе и лишь после окончания войны вступил в ряды спортивного товарищества "Трудовые резервы", а через два года надел форму столичных армейцев (ЦДКА). В 1947-1950-м и 1953-1958 годах московский клуб не знал поражений. Своей игрой в воротах Григорий Мкртычан внес вклад в развитие не только спортивного клуба, но и в целом в хоккейное движение. В СССР на рубеже 1940-1950-х не было специализированных школ по хоккею, не было теории, советские спортсмены не допускались на международные состязания. Профессиональная стойка вратаря, приемы и способы ловли шайбы, особенности ее скольжения – все приходилось осваивать самим. Вратари того времени выступали в минимальной экипировке и часто получали травмы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мировое признание

В 1954 году Григорий Мкртычан был зачислен в сборную и сразу отправился на чемпионат мира по хоккею в Стокгольме, который стал дебютным для советских спортсменов. Опыта выступлений на столь высоком уровне не было. Но состав советской сборной был молодым, амбициозным, и спортивное руководство страны решило рискнуть. Мкртычан оказался первым советским вратарем, сумевшим в составе сборной одержать победу в первом для страны международном состязании, разгромив со счетом 7:2 родоначальников хоккея – канадцев. Победа была настолько неожиданной, что в зарубежной прессе заподозрили советских хоккеистов в жульничестве и называли их триумф случайностью. Но через два года на VII зимних Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо (Италия) сборная СССР подтвердила статус лучшей в мире.

Наставник советского хоккея

Наработки Мкртычана легли в основу спортивной подготовки будущих легендарных вратарей СССР, таких как Николай Пучков и Владислав Третьяк. Мкртычан много экспериментировал, часто просил нападающих бить нестандартно, импровизировать. Завершив профессиональную карьеру, Григорий Мкртычан в 1960-1962 годах тренировал московский "Локомотив", потом работал в Спорткомитете СССР, Федерации хоккея, Межнациональной хоккейной лиге.