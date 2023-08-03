Где самые дорогие машины в мире: суперкары, шейхи и мировые столицы

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"Жизнь слишком коротка для того, чтобы водить скучную машину", - девиз тех, кто приобретает суперкары. Где самые роскошные машины в мире и у кого самая необычная коллекция автомобилей - рассказываем в этом материале.

Что такое суперкар?

Суперкар - невероятно дорогой автомобиль, быстрый, престижный и роскошный. Суперкар отличается от обычного автомобиля тем, что его цена выше $100 тыс, а характеристики гораздо лучше. Зачастую только очень состоятельные люди могут позволить себе суперкар, который в большинстве случаев, скорее, признак статуса, нежели средство передвижения. Мощность суперкаров несколько сотен лошадиных сил. И хотя суперкары создаются как скоростные автомобили, они не попадают в категорию гоночных. Самый популярный суперкар в мире - Ламборгини Murcielago.

Где самые дорогие машины в мире?

Всего в мире семь столиц, где количество суперкаров, которые также называют экзотическими автомобилями, превышает три миллиона единиц.

В Лондоне, столице Великобритании, и мировой столице суперкаров, всего чуть более 6 млн роскошных автомобилей. Из них Ламборгини - 3,8 млн. Феррари - 2,4 млн, и Пагани - 1,6 млн. В целом автомобильная культура сегмента лакшери Великобритании представлена в основном машинами класса делюкс и спорткарами премиум класса - Ламборгини и Астон Мартинами. На втором месте списка городов с самым большим количеством суперкаров Москва. В столице России 5,9 млн роскошных автомобилей, из которых на Порше приходится 1,6 млн единиц, на Феррари - 1,1 млн и на Ламборгини - 1,06. Замыкает тройку лидеров Лос Анджелес с 4,073 млн суперкаров. Из них Ламборгини - 2,3 млн, Феррари - 1,7 млн, и Порше - 1,5 млн. В Нью-Йорке 3,7 млн суперкаров рассекают улицы города. Из них Ламборгини - 1,1 млн, Феррари - 1 млн, и Порше - 885 тыс. В Дубае, где роскошь - это норма, 3,6 млн автомобилей лакшери сегмента: Феррари - 1,74 млн, Ламборгини - 1,72 млн и Порше - 1, млн. Самая романтичная столица мира, Париж, тоже не обделена суперкарами. Всего их в главном городе Франции - 3,4 млн. Из них 919 тыс - это Феррари, 785 тыс - Ламборгини, и 686 тыс. - Порше. Город на двух континентах, Стамбул, замыкает семерку городов с самым большим количеством суперкаров: их в Стамбуле 3,32 млн. Из роскошных автомобилей в Стамбуле больше всего Феррари - 1,4 млн, Порше - 906 тыс.и Ламборгини - 814 тыс.

Почему в Дубае много дорогих машин?

В Дубае плотность машин одна из самых высоких в мире: на 1000 человек приходится 540 автомобилей, то есть примерно каждый второй в Дубае - обладатель автомобиля, и каждый третий - владелец суперкара. Даже дубайская полиция ездит на Бугатти Вейронах. Почему же в Дубае так много дорогих машин?

Доступность подержанных суперкаров. Новые суперкары в Дубае относительно дорогие, однако в первый год использования их стоимость падает на 15-20%, поэтому купить подержанный суперкар в Дубае по приемлемой цене вполне возможно.

Доступность автокредитов в Дубае. Многие жители могут позволить себе машину премиум класса благодаря автокредитам по низким процентным ставкам с выплатой за 3-5 лет. Процентная ставка на автокредиты в Дубае составляет 3,2% в год.

В Дубае нет налога на личный доход, а НДС в Дубае по состоянию на 2023 год составляет всего 5% (в России - 20%), поэтому у жителей города больше свободных средств.

Доступность брошенных суперкаров в Дубае. Ежегодно три тысячи автомобилей сегмента лакшери бросают владельцы в Дубае. Основные причины - банкротство, конфискация и выезд из страны. Брошенные машины, выставляемые на аукцион дубайской полицией, приобретаются автодилерами, которые затем продают их по цене ниже, чем новые и подержанные суперкары.

Доступность топлива. Стоимость бензина в Дубае ниже, чем в большинстве других стран мира (бензин в Дубае в августе 2023 года стоит примерно 75 рублей за литр АИ-95).

Процент автомобильных краж в Дубае чрезвычайно низкий, благодаря строгим законам и правилам. Поэтому людям, живущим в Дубае, не приходится переживать за то, что их лакшери-автомобили украдут или побьют.

Радужный шейх и его коллекция

Пожалуй, самая необычная коллекция суперкаров, хоть и не в привычном понимании этого слова у 74-летнего миллиардера шейха Хамада ибн Хамдана аль-Нахьяна. Радужный шейх получил своё прозвище, потому что очень любит радугу, точнее, радужные цвета, которые представлены в его коллекции автомобилей.

Радужный шейх - создатель Национального музея автомобилей в Абу-Даби. Построенный в 45 километрах к югу от Абу-Даби музей выполнен в форме пирамиды, а на его входе стоит огромная модель земли. В музее представлено 200 автомобилей, хотя коллекция шейха Хамада насчитывает более 700 самых необычных автомобилей в мире, в том числе:

Мерседесы S-класса всех цветов радуги, причем не только корпуса машин окрашены в яркие цвета, но также салоны и диски. Машины были заказаны в качестве подарка супруге шейха.

Самый большой джип в мире - реплика джипа времён Второй мировой войны от американской компании Willys, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году. Его высота 6,5 метров.

Самый большой внедорожник в мире. Внедорожник ”Дабийян” длиной почти в 11 метров оснащен 10 колесами-монстрами. Он настолько огромный, что на его фоне Форд F -150 кажется игрушечным.

Самый большой пикап в мире. Реплика Доджа Power Wagon 1950х годов в 64 раза больше оригинала.

Самый большой Хаммер в мире. Хаммер H1, принадлежащий шейху Хамаду, в 3 раза больше оригинала по масштабу и в 27 раз - по объему.