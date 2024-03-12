Энергия воды в отношениях Баку и Тегерана

На фоне примирительной риторики Иран и Азербайджан запускают крупный инфраструктурный объект. В церемонии открытия двух гидроэлектростанций на реке Араз примут участие президенты Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев. Расскажем, что это за проект и в чем его важность.

История сотрудничества между Ираном и Азербайджаном на пограничной реке Араз восходит к середине XX века.

В 1948 году СССР и Иран заключили соглашение о строительстве на реке плотин.

К началу 1970-х специалисты ввели в эксплуатацию плотины на водохранилищах Арас и Миль-Моган.

В новом тысячелетии этот водный комплекс получил развитие за счет возведения плотин "Худаферин" и "Гыз галасы". Они и стали базой для совместного строительства Тегераном и Баку двух ГЭС.

Возведение электростанции на двух плотинах в Тегеране еще полтора года назад называли "одним из стратегических достижений развития отношений между Ираном и Азербайджаном". Уже тогда специалисты пришли к заключению, что заявленный потенциал "Худаферина" и "Гыз галасы" позволит возвести на них сразу две гидроэлектростанции. В общей сложности эти две плотины могут хранить и регулировать потоки 1,7 млрд кубометров воды, и обеспечить производительность для электростанций мощностью в 280 мегаватт.

Плотина "Ходаафрин" расположена на реке Араз на границе Ирана и Азербайджана, на расстоянии 196 км ниже по течению от плотин Арас и Маразад и в пределах города Ходаафрин провинции Восточный Азербайджан, в 240 км к северо-востоку от города Тебриз.

Джаббар Ватан-Феда, генеральный директор Управления пограничных рек и общих водных ресурсов Министерства энергетики ИРИ, анонсируя проект, разъяснил детали соглашения по его реализации:

Обе страны будут в равной степени использовать воду и производить электроэнергию.

Азербайджан компенсирует Ирану часть расходов на строительство двух плотин.

Стоимость реализации совместных проектов между Ираном и Азербайджаном оплачивается в равных долях.

Договоренности были соблюдены. Природный потенциал местности, взаимовыгодное для Тегерана и Баку географическое положение и, главное, совместные усилия сторон менее чем через два года позволили разработать проект и реализовать его.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мотивация иранской стороны

Правительство Эбрахима Раиси своей приоритетной задачей поставило "новые открытия в сфере энергетики". Другая не менее важная цель – расширить обмен энергоносителями с соседями в рамках программы развития региональной дипломатии. На примере двух ГЭС на Аразе заметно, как оба направления переплелись и дали результат.

Сима Гаффари, иранский эксперт в области энергетики говорит о важности региональной дипломатии на энергетическом рынке Ирана:

Разнообразие источников энергии – одно из преимуществ нашей страны, которое наряду с особым геополитическим положением может сделать Иран энергетическим центром региона. Развитие дипломатических отношений с соседними странами может обеспечить основу для перехода от логики враждебности к Тегерану со стороны некоторых стран к логике конкуренции. Теперь внимание недоброжелателей ИРИ так или иначе сосредоточено на ее экономических достоинствах.

Считается, что название реки Араз происходит от древнеперсидского слова a-raxša, что в переводе означает "несветлый, мутный". Однако сегодня в отношениях Тегерана и Баку наблюдаются прозрачность и "скорость потока".