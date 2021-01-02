Джорджо Агамбен: кто это, как он видит мир?

В апреле Джорджо Агамбену – итальянскому философу, умнейшему человеку своего времени, ковид-диссиденту и антиваксеру, дающему оригинальные трактовки событий истории и современности, исполнится 82 года. Расскажем о философии Агамбена, о его жизни и его книгах.

Кто такой Джорджо Агамбен?

Джорджо Агамбен родился в Риме в 1942 году, во время Второй мировой войны, возможно, поэтому ужасы нацистских лагерей вызывают у него живой интерес. Окончил юрфак римского университета La Sapienza, но правовым аспектам жизни общества предпочел философию – его заинтересовала политическая философия, а также искусство как особая форма общественного сознания. В 22-летнем возрасте он даже снялся в кино, да не где-нибудь, а в "Евангелии от Матфея" у Пьера Паоло Пазолини, который через 10 лет после выхода фильма был жестоко убит, как предполагают, за свои политические взгляды, поскольку обвинял итальянские элиты в коррупции и связях с фашистами.

Агамбен сыграл у Пазолини одного из 12 апостолов Иисуса – Филиппа, который после вознесения Христа сам воскрешал мертвых, но за свои проповеди был распят головой вниз. После этой роли Агамбен завязал с кинематографом. Переводил с испанского и французского, написал диссертацию о философских взглядах религиозного мыслителя Симоны Вейль, участницы Сопротивления, которая особое внимание уделяла вопросам страдания невиновных.

Агамбен писал и преподавал не только в родной Италии, но и во Франции, в США, в Германии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джорджо Агамбен и итальянские СМИ: кто кому объявил бойкот?

Полтора года назад ведущие итальянские СМИ объявили Агамбену бойкот, отказавшись упоминать его имя и рецензировать его книги из-за непримиримой позиции философа в отношении ковида. Агамбен поблагодарил их за решение, заявив, что ему самому не очень-то и хотелось публиковать свои работы "на страницах тех изданий, которые за последние два года проявили свое полное ничтожество". Поведение журналистов, потворствовавших политикам, философ назвал одной из самых позорных страниц в истории Италии и пригрозил, что в будущем они понесут ответственность, как соучастники политических преступлений.

Агамбен и цифровизация

А когда-то Джорджо Агамбен был одним из самых читаемых колумнистов крупнейшей итальянской левой газеты La Repubblica.

20 лет назад (!) в статье "Если государство рассекает твое тело" Агамбен пишет, что людей втягивают в практики контроля при помощи электронных гаджетов, которые всегда считались бесчеловечными. Философа небезосновательно беспокоят такие элементы глобальной биополитики как электронная картотека цифровых отпечатков пальцев и сетчатки, подкожные чипы…

Политическая парадигма Запада — это более не город, а концентрационный лагерь, не Афины — Аушвиц... Татуировка Аушвица проявится как более экономичный и "нормальный" способ вести реестр депортируемых в лагерь. Биополитический татуаж… является одним из звеньев того, что завтра могут заставить нас принять как обычную вписанность идентичности хорошего гражданина в механизмы государства

- Агамбен

Агамбен и финансовая система

12 лет назад в статье "Если жестокая религия денег пожирает будущее" Джорджо Агамбен утверждал, что банки с их серыми функционерами и экспертами занимают место Церкви и ее священников и, управляя кредитами, манипулируют и руководят верой:

Самые безответственные и лишенные совести ищут денежной наживы за счет доверия и надежд людей… Управляющий кредитом управляет не только миром, но также и будущим людей.

Книги Агамбена

Куда мы пришли? Эпидемия как политика. Агамбен анализирует моральные и политические последствия изменений европейской цивилизации постковидной эпохи.

Агамбен анализирует моральные и политические последствия изменений европейской цивилизации постковидной эпохи. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. Философ рассматривает феномен власти, предостерегая от таких явлений, как тоталитарные практики, общество потребления и этническое регулирование.

Философ рассматривает феномен власти, предостерегая от таких явлений, как тоталитарные практики, общество потребления и этническое регулирование. Homo sacer. Чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение (приостановка действия правового порядка) становится парадигмой обычного управления, – к такому выводу приходит Агамбен, анализируя причины и смысл чрезвычайного положения от концлагерей Гитлера до тюрьмы Гуантанамо.

Чрезвычайное положение (приостановка действия правового порядка) становится парадигмой обычного управления, – к такому выводу приходит Агамбен, анализируя причины и смысл чрезвычайного положения от концлагерей Гитлера до тюрьмы Гуантанамо. Homo sacer. Что остается после Освенцима. По мнению Агамбена, со времени Второй мировой войны не было предпринято ни одной попытки осмыслить этическое и политическое значение уничтожения людей. Смысл и причины поведения палачей и жертв представляются непостижимой загадкой, а это играет на руку тем, что хочет, чтобы Освенцим навсегда остался недоступным для понимания.

По мнению Агамбена, со времени Второй мировой войны не было предпринято ни одной попытки осмыслить этическое и политическое значение уничтожения людей. Смысл и причины поведения палачей и жертв представляются непостижимой загадкой, а это играет на руку тем, что хочет, чтобы Освенцим навсегда остался недоступным для понимания. Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни. Агамбен задается вопросами: что такое правило, если оно как будто без остатка сливается с жизнью; что такое человеческая жизнь, если в каждом ее жесте, в каждом слове, в каждом молчании она не может быть отличенной от правила.

Агамбен задается вопросами: что такое правило, если оно как будто без остатка сливается с жизнью; что такое человеческая жизнь, если в каждом ее жесте, в каждом слове, в каждом молчании она не может быть отличенной от правила. Грядущее сообщество. Попытка переосмысления сущности "этического" в контексте понятия "любого бытия", являющегося сосредоточением главных проблем мира постмодерна.

Попытка переосмысления сущности "этического" в контексте понятия "любого бытия", являющегося сосредоточением главных проблем мира постмодерна. Нагота. Десять эссе, посвященных власти, телу, видимости, бездействию, идентичности, современности и другим любимым темам Агамбена.

Десять эссе, посвященных власти, телу, видимости, бездействию, идентичности, современности и другим любимым темам Агамбена. Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам

Оригинальное прочтение Послания к Римлянам апостола Павла.

Открытое

Пилат и Иисус

Профанации

Средства без цели: Заметки о политике

Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления

Человек без содержания

Что современно?

Что такое диспозитив?

Что такое повелевать?

Не все работы Джорджо Агамбена переведены на русский язык и изданы, но из приведенных в этой статье можно составить представление о картине мира философа.