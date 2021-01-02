Джорджо Агамбен: кто это, как он видит мир?

Кто такой Джорджо Агамбен?
Джорджо Агамбен родился в Риме в 1942 году, во время Второй мировой войны, возможно, поэтому ужасы нацистских лагерей вызывают у него живой интерес. Окончил юрфак римского университета La Sapienza, но правовым аспектам жизни общества предпочел философию – его заинтересовала политическая философия, а также искусство как особая форма общественного сознания. В 22-летнем возрасте он даже снялся в кино, да не где-нибудь, а в "Евангелии от Матфея" у Пьера Паоло Пазолини, который через 10 лет после выхода фильма был жестоко убит, как предполагают, за свои политические взгляды, поскольку обвинял итальянские элиты в коррупции и связях с фашистами.
Агамбен сыграл у Пазолини одного из 12 апостолов Иисуса – Филиппа, который после вознесения Христа сам воскрешал мертвых, но за свои проповеди был распят головой вниз. После этой роли Агамбен завязал с кинематографом. Переводил с испанского и французского, написал диссертацию о философских взглядах религиозного мыслителя Симоны Вейль, участницы Сопротивления, которая особое внимание уделяла вопросам страдания невиновных.
Агамбен писал и преподавал не только в родной Италии, но и во Франции, в США, в Германии.
Джорджо Агамбен и итальянские СМИ: кто кому объявил бойкот?
Полтора года назад ведущие итальянские СМИ объявили Агамбену бойкот, отказавшись упоминать его имя и рецензировать его книги из-за непримиримой позиции философа в отношении ковида. Агамбен поблагодарил их за решение, заявив, что ему самому не очень-то и хотелось публиковать свои работы "на страницах тех изданий, которые за последние два года проявили свое полное ничтожество". Поведение журналистов, потворствовавших политикам, философ назвал одной из самых позорных страниц в истории Италии и пригрозил, что в будущем они понесут ответственность, как соучастники политических преступлений.
Агамбен и цифровизация
А когда-то Джорджо Агамбен был одним из самых читаемых колумнистов крупнейшей итальянской левой газеты La Repubblica.
20 лет назад (!) в статье "Если государство рассекает твое тело" Агамбен пишет, что людей втягивают в практики контроля при помощи электронных гаджетов, которые всегда считались бесчеловечными. Философа небезосновательно беспокоят такие элементы глобальной биополитики как электронная картотека цифровых отпечатков пальцев и сетчатки, подкожные чипы…
Политическая парадигма Запада — это более не город, а концентрационный лагерь, не Афины — Аушвиц... Татуировка Аушвица проявится как более экономичный и "нормальный" способ вести реестр депортируемых в лагерь. Биополитический татуаж… является одним из звеньев того, что завтра могут заставить нас принять как обычную вписанность идентичности хорошего гражданина в механизмы государства
- Агамбен
Агамбен и финансовая система
12 лет назад в статье "Если жестокая религия денег пожирает будущее" Джорджо Агамбен утверждал, что банки с их серыми функционерами и экспертами занимают место Церкви и ее священников и, управляя кредитами, манипулируют и руководят верой:
Самые безответственные и лишенные совести ищут денежной наживы за счет доверия и надежд людей… Управляющий кредитом управляет не только миром, но также и будущим людей.
Книги Агамбена
- Куда мы пришли? Эпидемия как политика. Агамбен анализирует моральные и политические последствия изменений европейской цивилизации постковидной эпохи.
- Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. Философ рассматривает феномен власти, предостерегая от таких явлений, как тоталитарные практики, общество потребления и этническое регулирование.
- Homo sacer. Чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение (приостановка действия правового порядка) становится парадигмой обычного управления, – к такому выводу приходит Агамбен, анализируя причины и смысл чрезвычайного положения от концлагерей Гитлера до тюрьмы Гуантанамо.
- Homo sacer. Что остается после Освенцима. По мнению Агамбена, со времени Второй мировой войны не было предпринято ни одной попытки осмыслить этическое и политическое значение уничтожения людей. Смысл и причины поведения палачей и жертв представляются непостижимой загадкой, а это играет на руку тем, что хочет, чтобы Освенцим навсегда остался недоступным для понимания.
- Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни. Агамбен задается вопросами: что такое правило, если оно как будто без остатка сливается с жизнью; что такое человеческая жизнь, если в каждом ее жесте, в каждом слове, в каждом молчании она не может быть отличенной от правила.
- Грядущее сообщество. Попытка переосмысления сущности "этического" в контексте понятия "любого бытия", являющегося сосредоточением главных проблем мира постмодерна.
- Нагота. Десять эссе, посвященных власти, телу, видимости, бездействию, идентичности, современности и другим любимым темам Агамбена.
- Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам
- Оригинальное прочтение Послания к Римлянам апостола Павла.
- Открытое
- Пилат и Иисус
- Профанации
- Средства без цели: Заметки о политике
- Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления
- Человек без содержания
- Что современно?
- Что такое диспозитив?
- Что такое повелевать?
Не все работы Джорджо Агамбена переведены на русский язык и изданы, но из приведенных в этой статье можно составить представление о картине мира философа.