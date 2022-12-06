Что такое Всемирный день хиджаба и в чем его важность?

Сегодня у женщин всего мира будет возможность поддержать мусульманок, которые носят хиджаб: в этот день более 100 стран мира отмечают Всемирный день хиджаба. Рассказываем, как появился Всемирный день хиджаба, кто его отмечает и в чем его важность.

Когда отмечают Всемирный день хиджаба?

Международный день хиджаба отмечается ежегодно 1 февраля. Официальным праздник признан только на Филиппинах, однако его важность неизменно признается множеством стран мира, которые поддерживают инициативу его проведения. Впервые Всемирный день хиджаба был проведен 1 февраля 2013 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Всемирный день хиджаба?

Всемирный день хиджаба - это общественная инициатива, которая осуществляется с помощью соцсетей и служит повышению информированности о том, что такое хиджаб, зачем его носят мусульманки и с какими проблемами сталкиваются женщины, выбирающие традиционный мусульманский платок.

Что делают в Международный день хиджаба?

День хиджаба своего рода общемировая акция, в которой может поучаствовать каждый. Отмечают его следующим образом: каждая женщина в мире, вне зависимости от социального положения, возраста и вероисповедания, может примерить хиджаб, чтобы понять, как ощущают себя женщины-мусульманки, и по желанию, выложить в одну из соцсетей фотографию с хэштегом #WorldHijabDay. Таким образом инициаторы акции повышают информированность обществ по всему миру о том, что такое хиджаб, одновременно борясь с дискриминацией женщин-мусульманок и способствуя продвижению свободы вероисповедания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему женщины носят хиджаб?

Женщины-мусульманки носят платки на голове, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к исламу и следование его традициям и нормам. Мусульманский хиджаб - это символ скромности и культурной самоидентификации мусульманок. За исключением ряда стран, в большинстве государств мира женщина, исповедующая ислам, сама решает, носить ей хиджаб или нет, поэтому споры о том, что платок у женщин-мусульманок - это символ угнетения, в данном случае, не имеют основания.

Кто придумал Всемирный день хиджаба?

Инициатор акции ”Всемирный день хиджаба” - Назма Хан, уроженка Бангладеш, проживающая в Нью-Йорке. Она на себе испытала систематические унижения, оскорбления и непонимание, высказываемые в адрес женщин-мусульманок в платках.

Назма Хан с семьей переехала в Америку в 1994 году, когда ей было 11 лет. Оказавшись единственной девочкой в хиджабе в школе, она неоднократно подвергалась насмешкам и буллингу со стороны одноклассников: в нее плевали, срывали хиджаб, называли ”ниндзя” и ”Бэтменом”. Ситуация усугубилась в колледже на фоне трагедии 11 сентября, когда к привычным издевательствам, добавились обвинения в том, что Назма ”террористка”, поскольку ходит в платке. После колледжа Назма не смогла устроиться на работу, поэтому решила открыть онлайн-магазин по продаже хиджабов. Так Назма начала общаться с мусульманками по всему миру и поняла, что девочки, девушки и женщины в самых разных странах сталкиваются с точно такими же проблемами, что и она сама.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Назма Хан провела первый Всемирный день хиджаба?

По словам самой Назмы, решение провести первый Всемирный день хиджаба к ней пришло не сразу: идею она вынашивала целых три года. В 2013 году она придумала, как повысить осведомленность людей по всему миру о том, что такое мусульманский хиджаб: надо, чтобы как можно больше женщин мира на собственном опыте осознали суть хиджаба. Назма завела страничку в соцсети, призвав женщин 1 февраля отметить Всемирный день хиджаба. К выбранной дате к акции Назмы присоединились участницы из 67 стран мира.

Насколько популярен в мире День хиджаба?

К 2014 году охват страницы WorldHijabDay составлял более 40 млн просмотров ежемесячно, а к 2017 году ряд западных СМИ обратили внимание на движение Назмы, тем самым способствуя его популяризации. В 2018 году страничка в соцсети превратилась в некоммерческую организацию, а Назма по сей день продолжает дело просвещения всемирного сообщества в отношении того, что такое хиджаб и почему его не стоит бояться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему боятся хиджабов?

К счастью, отношение к хиджабу, мусульманскому платку, лучше, чем к другим элементам одежды мусульманского гардероба, в частности, к никабу и абайе, тем не менее, женщина в хиджабе по-прежнему во многих странах мира вызывает удивление и нередко осуждение. Хиджаб как элемент мусульманского гардероба, стал причиной конфликтов и поляризации многих западных обществ, в первую очередь из-за опасения, что под традиционной мусульманской одеждой может скрываться террорист. Более того, в некоторых государствах хиджабы даже запрещают:

из-за стремления соблюдать статус нейтральной светской страны. из-за необходимости идентификации личности, в том числе с помощью новейших систем слежения, с целью предотвращения правонарушений.

Негативное отношение обычных людей к хиджабу в целом объясняется недостаточным уровнем понимания мусульманской культуры и страхом перед всем непривычным. С тем, чтобы изменить взгляд мира на хиджаб и на образ женщины-мусульманки, и был создан Всемирный день хиджаба.

Что такое хиджаб для женщин-мусульманок

По словам Назмы Хан, хиджаб для мусульманки - это способ самовыражения, символ свободы выбора и возможность жить так, как считаешь нужным, несмотря на обстоятельства. ”Для меня лично хиджаб - это посвящение моей религии. Он напоминает мне о необходимости быть лучшей версией себя и служить другим. Хиджаб - символ моей идентичности как гордой мусульманки. Нельзя отказываться от того, кто ты есть, из-за негативного восприятия другими. Если мы прогнемся под давлением, то лишимся своих прав и свободы жить в рамках собственной веры”.

Всемирный день хиджаба в 2025

В 2025 году хэштег Всемирного дня хиджаба: #HijabisUnsilenced - хиджаб не безмолвный. В рамках мероприятий, организованных НКО World Hijab Day Organization женщины-мусульманки, которые носят хиджаб, примут участие в онлайн и оффлайн-встречах, где будут обсуждать вопросы дискриминации на рабочем месте, репрезентацию женщин-мусульманок в СМИ и доступность образования.