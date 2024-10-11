Что такое День отца: как появился праздник и как его отмечают?

Сегодня в России будут отмечать относительно новый праздник, который появился в календаре совсем недавно: День отца. Кто придумал День папы, когда и как его отмечают и как поздравить папу, чтобы ему понравилось - рассказываем в этом материале.

Когда отмечают День отца в России?

В России День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье октября, то есть в 2024 году россияне будут поздравлять своих пап 20 октября. Праздник отца на официальном уровне был узаконен в октябре 2021 года, и в этом году он будет отмечаться всего лишь третий раз на уровне всей страны. С начала 2000х годов День отца начали отмечать в некоторых областях России: где-то чествовали отцов в начале сентября в День памяти Александра Невского, где-то в конце ноября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем нужен День отца?

Разговоры о необходимости создать новый для страны праздник, посвященный отцам, велись еще в конце 2010-х годов. В 2008 году, который, как и 2024 год, был объявлен ”Годом семьи”, Владимир Путин обещал ”обдумать” возможность введения нового праздника. Идея его создания возникла из необходимости подчеркнуть важность той роли, которые отцы играют в воспитании детей и поддержании семьи.

Кто придумал День отца в России?

Инициатором общероссийского Дня отца выступила нынешний заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, которая в 2021 году была уполномоченным при президенте по правам ребенка. На встрече с Путиным накануне Дня защиты детей, она рассказала ему о существовании объединений под названием ”Советы отцов”, которые действуют по всей стране с 2018 года и помогают мужчинам с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Чтобы подчеркнуть важность той миссии, которую выполняют отцы, она предложила распространить региональную практику введения Дня отца. Через четыре месяца президент России подписал соответствующий указ о создании нового праздника.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как появился День отца в Америке?

День отца в Америке начали отмечать за сто лет до того, как праздник начал набирать популярность в России. И вдохновением для него послужил День матери, который впервые был отпразднован в 1908 году и получил довольно широкий эмоциональный отклик среди жителей страны, при этом владельцы магазины усмотрели в нём возможность для получения прибыли. В том же году была предложена инициатива отмечать День отца, однако она не нашла широкой поддержки в большей степени из-за предрассудков: тогда бытовало мнение, что отцы не настолько сентиментальны, как мамы.

И всё же через год, в 1910 году 22-летняя Сонора Смарт Додд из штата Вашингтон, предприняла попытку на официальном уровне закрепить праздник в честь отцов. Сонора отправилась в местные церкви, Молодёжную волонтёрскую организацию и даже к местным властям с просьбой отмечать этот праздник. У мисс Смарт Додд была веская причина для такого стремления почтить отцов: сама она вместе с еще пятью братьями и сестрами воспитывалась отцом без матери. Настойчивой юной даме удалось добиться своего: впервые День Отца в Америке был отмечен 19 июня 1910 года - в день рождения папы Соноры.

День отца и Вторая мировая война

Хоть День отца и отмечался во многих американских штатах, к 1920-м годам его важность, как и важность Дня матери пытались нивелировать в пользу одного праздника - Дня родителей. А когда началась Вторая мировая война День отца вновь стал актуален: его начали популяризировать как праздник, посвящённый американским солдатам. К концу войны День отца, всё еще не государственный праздник, стал общенациональным. Статус праздника федерального значения День отца в Америке приобрел только в 1972 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кого поздравить в День отца?

День отца - это замечательная возможность поговорить с папой и поблагодарить его за то, что он есть в вашей жизни и сыграл важную роль в вашем воспитании. Согласно психологическим исследованиям последних лет, те дети, отцы которых вовлечены в процесс воспитания, вырастают эмоционально более уверенными и социально адаптированными.

Если у вас по какой-то причине нет или не было отца, или отец умер, то в День отца можно поблагодарить дедушку, наставника или учителя и даже мужа. Мужчины нуждаются в одобрении и признании не меньше, чем женщины, поэтому не стоит себя ограничивать в проявлении любви и признательности как в этот, так и в любой другой день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как провести День отца?

Если у вас есть возможность, то проведите День отца так, как бы понравилось вашему папе:

отправляйтесь с ним на рыбалку (если вас с собой возьмут) или посмотрите с ним футбольный матч. Не забудьте рассказать папе, почему вы его любите и за что цените.

можно устроить семейный ужин, посвященный мужчинам в вашей семье. Они наверняка оценят такое внимание и заботу.

можно вместе с отцом приготовить что-нибудь вкусное (на его выбор).

просмотр старых фотографий - отличная возможность напомнить друг другу, почему вы одна семья.

Все папы разные, с разными характерами и интересами. Постарайтесь в День отца выделить время для человека, благодаря которому, в том числе, вы появились на свет, и возможно, вы узнаете о нём много нового и интересного.