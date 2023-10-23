Что стало с советскими домами культуры в Армении?

Дома культуры были частью советской идеологии, в рамках которой рабочие и крестьяне многонациональной страны советов приобщались к творчеству и искусству, а также служили досуговыми объектами в нерабочее время. Расскажем о судьбе трех известных домов культуры в Армении.

У советских домов культуры был свой архитектурный стиль. Проекты многих ДК были типовыми, но в республиках СССР их дизайн и внутренне оформление могли отличаться элементами локальных традиционных культур.

Дом культуры в селе Мхчян (Охраняется)

В самом центре села Мхчян стоит заброшенное здание ДК, которое заметно выделяется на фоне прочих сельских зданий.

Что было?

Строительство Дома культуры велось в 1950-х. Решение о возведении ДК было обусловлено тем, что в советское время в селе был крупный совхоз, большая часть территории Мхчяна была отведена под пашню, сады и виноградники. Практически всё населения было занято полеводством, овощеводством, молочным скотоводством и птицеводством. В итоге построили двухэтажное здание, парадный вход которого был выполнен в античном стиле. В помещении Дома был актовый зал и просторная библиотека. Поскольку село было ориентировано на аграрное производство, перед зданием высадили цветы и деревья, что делало провинциальный ДК особенно уютным.

Что стало?

С распадом СССР не стало совхоза, а необходимость в клубных заседаниях села постепенно отпала. ДК был закрыт. Глядя на Дом культуры в селе Мхчян, кажется, что он застыл во времени. Недавно в селе вновь стали выращивать цветы, постепенно восстанавливая былой агарный потенциал, но ДК так и не открыли. Подойти к нему можно со стороны Арташатского шоссе, через заросшую аллею.

Дом культуры в селе Бжни (Не охраняется)

На востоке села Бжни в Котайкской области Армении, находится разрушенный ДК, который может удивить внутренним оформлением стен.

Что было?

Проект культурного комплекса был реализован в середине 1970-х. Поскольку география села отличается горным рельефом, построить Дом культуры непосредственно вблизи сельской застройки не удалось. Подходящее место оказалось далеко от центра Бжни, однако позволяло создать перед ДК искусственную зеленую зону, а архитекторы смогли реализовать практически все задуманные наработки. ДК в Бжни был не просто досуговым местом, куда после работы могли придти жители села. Это был многофункциональный двухэтажный комплекс, в котором одновременного могли разместиться более десятка тематических кружков. Изюминкой ДК в Бжни была композиция необычайных настенных фресок, созданных заслуженным художником АрмССР Генрихом Сиравяном, воспевающим трудовые подвиги жителей села.

Что стало?

Судьба ДК в Бжни трагична. Здание полностью разрушено и разграблено. В помещениях не осталось мебели, а большие панорамные окна разбиты. Поскольку комплекс располагался в отдаленной местности, за ним никто не следил. Зато сохранились фрески, в которых и сегодня можно прочитать историю села Бжни. Если вы зайдете в заброшенный ДК, то покажется, вы стоите на руинах былой цивилизации.

Дом культуры в селе Верин Арташат (Охраняется)

В самом центре населенного пункта Верин (Верхний) Арташат в Араратской области, находиться Дом культуры, внесенный в список архитектурного наследия Армении.

Что было?

Шедевр архитектуры был построен в 1957 году благодаря проектору Геворга Таманяна, сына главного архитектора советского Еревана Александра Таманяна. Дизайн здания и план села похожи на самые известные работы прославленного отца архитектора. С высоты птичьего полета дорожно-уличная сеть Верин Арташата напоминает ереванский район Кентрон, а на фасаде ДК легко узнаваемы черты театра оперы и балета им. А. Спендиарова. Двухэтажное здание с тремя скульптурными входами было построено из розового туфа. В отличие от привычного для таких сооружений актового зала, где непременно должна быть сцена, на втором этаже ДК Верин Арташата располагался объемный овальный зал заседаний, рассчитанный на 460 мест. Посетили Дома культуры могли воспользоваться услугами читального зала и библиотеки, а также записаться на курсы танцев и пения.

Что стало?

ДК в селе Верин Арташат один из немногих полностью уцелевших. Он был частично отремонтирован в 2010 году, правда, капитального ремонта никогда не проводилось. Но библиотека работает до сих пор, а любители советской культуры смогут почувствовать здесь атмосферу старого ДК, который превратился в своеобразный музей.