Что посмотреть во Вьетнаме: топ-5 лучших локаций

В 2024 году возобновлено прямое авиасообщение с Вьетнамом. Граждане РФ могут въезжать туда без визы на срок до 45 дней вне зависимости от типа паспорта и цели въезда. Расскажем, что посмотреть во Вьетнаме кроме столицы.

Во Вьетнаме каждый турист найдет что-то для себя: будь то тишина и покой величественных и живописных природных ландшафтов или громкие и яркие неоновые огни шумных мегаполисов.

Сапа: тихий оазис на севере

В Северном Вьетнаме, в местечке под названием Сапа провинции Лаокай, расположенной на высоте 1600 метров над уровнем моря, нет тропической жары. Население провинции чуть больше 600 тысяч человек. Этот горный курорт появился благодаря французам, которые были восхищены сказочной природой. Ностальгируя по родным местам, французы прозвали это место "Тонкийскими Альпами".

Сапа находится у подножия горы Фансипан - самой высокой во Вьетнаме. Климат там достаточно комфортный – летом температура не превышает +25 градусов, а зимой около +10. В летние месяцы может выпадать большое количество осадков. Богатый растительный мир с обилием зелени, разнообразный рельеф и местная архитектура заслуживает внимания туристов.

Бак Ха: оживленный рынок

Недалеко от Сапы находится небольшой городок Бак Ха (или Бакха). Каждое воскресенье здесь открывает один из крупнейших рынков Северного Вьетнама. На рассвете женщины в ярких платьях несут везут сюда свои товары, приезжают мотоциклы с ящиками цветов, лошади везут тяжелые грузы с окрестных гор. В воздухе витает аромат имбиря и перца чили. Здесь продаются разнообразные корни, листья и плоды. Это не просто место, где можно что-то продать или приобрести, это часть культуры с интересными традициями.

Хазянг: поездка на мотоцикле

На самом севере Вьетнама, вдоль горной границы с Китаем, находится столица провинции Хазянг. Отсюда открывается вид на вершины, острые скалы, ущелья и плодородные долины, раскинувшиеся вдоль узких извилистых дорог. Полный цикл самого популярного мотоциклетного маршрута Вьетнама занимает минимум три дня. Однако если вы хотите исследовать дополнительные повороты между деревнями по пути, то поездка может растянуться на пять дней. Отправляться по этому маршруту стоит, если у вас большой опыт вождения, так как многие дороги находятся в плохом состоянии.

Хюэ: дыхание давно ушедших времен

Бывший имперский город Хюэ расположен на берегу Ароматной реки. В XIX веке это был политический, религиозный и культурный центр Вьетнама, о чем свидетельствуют храмы, пагоды и императорские гробницы. В центре Хюэ находится Пурпурный Запретный город – место, предназначавшееся только для императора и его наложниц. Именно здесь последний император передал власть Хо Ши Мину и Демократической республике Вьетнам в 1945 году.

Хойан: живые традиции

Хойан когда-то был одним из важнейших портов Юго-Восточной Азии, где процветала торговля фарфором, шелком и специями. Удлиненные дома-туннели, характерные для старых частей города, все еще сохранились, поскольку Хойан не пострадал во время войны во Вьетнаме. Традиционные дома почти не изменились с тех пор, как были построены около двух столетий назад. Выступая в роли своего рода музея под открытым небом, они дают представление о прошлом города, а также о влиянии Китая, Вьетнама и Японии на культурную историю региона.