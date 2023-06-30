Что нужно знать об отдыхе во Вьетнаме

Вы можете остановиться на одном из курортов Вьетнама на все время поездки или жить в крупных городах, исследуя страну, везде найдете что-то интересное. Где находится Вьетнам, когда лучше там отдыхать, зачем ехать во Вьетнам, нужна ли туда виза для россиян, как добраться во Вьетнам из России и что там посмотреть туристу – расскажем в этом материале.

Вьетнам - это одна из самых недооцененных жемчужин Юго-Восточной Азии. Из стран этого региона российские туристы предпочитают Таиланд, а на втором месте в 2023 году держалась Индонезия. Но с введением многочисленных ограничений, в первую очередь на Бали, а также после отказа от безвизового режима многие туристы предпочтут найти Индонезии равноценную замену.

Стоит обратить внимание на Вьетнам - тропический оазис с длинной береговой линией, живописными селами и удивительными природными видами. Тем более что гражданам РФ на днях увеличили продолжительность пребывания во Вьетнаме без визы, а также срок действия электронных виз.

Где находится Вьетнам?

Расположенный на полуострове Индостан Вьетнам протянулся вдоль побережья, омываемого водами Южно-Китайского моря, граничит с Китаем, Лаосом и Камбоджей. Во Вьетнаме много горных систем, хотя они не очень высоки - самая высокая точка чуть выше 3100 м.

столица: Ханой

язык: вьетнамский

население: около 100 млн человек

валюта: донг

часовой пояс: на 4 часа опережает время в Москве

Когда лучше отдыхать во Вьетнаме?

Можно выбрать наилучшее место, исходя из дат поездки, а можно подобрать месяц отпуска под определенный понравившийся регион Вьетнама. Туристам, планирующим увидеть все главные туристические достопримечательности Вьетнама, следует планировать посещение весной или осенью.

Север Вьетнама (Ханой, Халонг)

Сюда лучше ехать в апреле-июне и в октябре-ноябре, поскольку зимой там может быть холодно, а летом слишком жарко и душно.

Центральный Вьетнам (Хюэ, Дананг, Нячанг, Хойан)

Сюда хорошо попасть с февраля по июль или даже дольше, но в летние месяцы очень жарко. С конца лета по ноябрь или даже до конца года сохраняется опасность тайфунов.

Южный Вьетнам (Фукуок, Муйне, Фантьет)

Лучшее время для поездки с декабря по март. Купаться здесь можно почти круглый год, но сезон дождей с мая по октябрь может мешать отдыху, хоть и не так сильно, как в остальных частях страны.

Зачем ехать во Вьетнам?

яркие города с оживленными рынками, историческими зданиями и древними храмами; живописная сельская местность с пасторальными рисовыми полями, причудливыми деревнями и пагодами на фоне красивых пейзажей; красивая архитектура, включая множество императорских дворцов, особенно в бывшей столице Вьетнама Хюэ, где находится запретный пурпурный город; открыточные чистые пляжи с бирюзовой водой, окруженные роскошными курортами; вкусная и сытная кухня: вьетнамских кафе полно везде, но попробовать местную кухню (суп фо, салат из папайи и свежайшие морепродукты) именно во Вьетнаме - отдельное приключение.

Нужна ли виза во Вьетнам для россиян?

Граждане РФ могут не делать визу в Вьетнам, если срок их поездки не превышает 45 дней - для отпуска вполне достаточно. Но для тех, кто работает удаленно есть вариант оформления электронной визы с возможностью провести во Вьетнаме 3 месяца, так как буквально на днях срок был увеличен втрое. Стоимость такой визы осталась такой же - 25$, оформляется она на официальном сайте.

Для въезда во Вьетнам необходим действующий еще хотя бы полгода загранпаспорт, также нужно оформить страховку на время поездки.

Как добраться во Вьетнам из России?

Недавно Россия возобновила прямое сообщение со Вьетнамом, но прямым рейсом авиакомпании “Ираэро” в Ханой сейчас можно улететь только из Иркутска. Планируется открытие прямых рейсов и в курортный город Нячанг, но они также будут осуществляться из городов Сибири и Дальнего Востока. У других авиакомпаний есть рейсы из многих российских городов с пересадками в других странах, от Таиланда и Китая.

Что посмотреть во Вьетнаме туристу?

Ханой

Так как скорее всего вы прилетите в Ханой, то с него и стоит начать. Это столичный город, где расположен президентский дворец. Шумная столица Вьетнама представляет собой смесь древних храмов, засаженных деревьями бульваров и исторической архитектуры. Самые интересные места: Ханойская цитадель, архитектурный ансамбль мавзолея Хо Ши Мина, комплекс пагод Ван-Мьеу и озеро Хоанкьем с черепахами. Озеро как раз находится в одноименном центральном районе, удобном для проживания. На небольшом острове в центре озера расположен Храм Нгок Сон 18 века. Здесь стоит также прогуляться по улочкам старого квартала, наполненного ремесленными лавками, барами, кофейнями и ароматными киосками с уличной едой. За покупками можно отправиться на рынок Донг Суан, крупнейший в Ханое.

Бухта Халонг

Приехав во Вьетнам нельзя не посетить знаменитую бухту Халонг, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенная на северо-востоке страны бухта Халонг известна своей удивительной красотой. Эта главная туристическая достопримечательность Вьетнама включает в себя несколько тысяч островков, разбросанных по морю. На более крупных островах есть озера, сюрреалистические гроты со сталагмитами и сталактитами, а также пляжи, где можно плавать. Поэтому стоит поехать на морскую экскурсию на лодке. Самый крупный остров Катба входит в состав одноименного национального парка.

Дананг

Дананг - главное туристическое направление в Центральном Вьетнаме. Там есть хороший пляж - Микхе, но в Дананг туристы приезжают в основном ради Золотого моста или Моста Дракона, который поддерживают две огромные руки. Он входит в состав парка развлечений Sun World Ba Na Hills. Также там проходят многочисленные мероприятия и фестивали, в том числе международный фестиваль фейерверков.

Остров Фукуок

Самый крупный остров Вьетнама в Сиамском заливе находится у побережья Камбоджи. Этот остров часто включают в списки лучших островов мира. Это настоящий рай для любителей пляжного отдыха со со скалистыми вершинами, тропическими лесами и водопадами. Лонг-Бич, самый главный пляж острова - это 19 км белого песка. А коралловые рифы, окружающие остров, идеально подходят для дайвинга и сноркелинга. Фукуок с соседним островом Хон Том соединяет канатная дорога.

Дельта реки Меконг

Из города Кантхо можно отправиться в неторопливый круиз на лодке по плавучим рынком дельты реки Меконг, расположенной в юго-западной части Вьетнама. Местные жители продают свою продукцию на плавучих рынках Кайранг и Фонг Дьен. Торговля на этих рынках в основном происходит рано утром, поэтому лучше приходить задолго до полудня.

Во Вьетнаме вас ждут также:

Нячанг - еще один популярный курорт, известный не только пляжами, но и музеями, уникальными культурными и историческими памятниками;

Хошимин (Сайгон) - самый крупный город страны;

Хюэ - город с богатой культурой и историей с комплексом памятников под защитой ЮНЕСКО;

Хойан - его старый город 15-19 веков предлагает смешение японской, китайской и французской колониальной архитектуры, а особое очарование городу придает то, что его пересекает сеть каналов;

Комплекс храмов Мишон - руины храмов, оставшихся от исчезнувшей цивилизации Тямпа, сюда удобно добираться из Хойана;

Национальный парк Транг Ан - природная зона с карстовыми горами, пещерами, реками и храмами;

Сапа - город на севере с рисовыми полями;

Национальный парк Фонгня-Кебанг - там находится самая крупная пещера в мире Шондонг;

Национальный парк Ба Бе - три озера, соединенных между собой, образуют одно пресноводное озеро, которое туристы исследуют на каяках.