Что отмечают православные 7 июня: Иоанн Предтеча и Третье обретение главы Пророка

7 июня в календаре православных праздников отмечено памятью Третьего обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это событие, завершающее драматичную историю почитаемой христианской святыни. Расскажем, кто такой Иоанн Предтеча и чем он известен, в какие дни его поминают, почему было три обретения его главы и где его голова сейчас.

Кем был Иоанн Предтеча?

Когда рождество Иоанна Предтечи?

Иоанн Предтеча, которого также называют Иоанном Крестителем - это одна из центральных фигур христианства, один из последних пророков Ветхого Завета и провозвестник Нового. Его жизнь, проповеди и мученическая кончина стали поворотной точкой в истории православия. В исламе Иоанна почитают под именем Яхья. Святой родился 7 июля в Иерусалиме у престарелых родителей - праведных Захарии и Елисаветы, двоюродной сестры Девы Марии. Рождение Иоанна предвозвестил Архангел Гавриил. В Евангелие указано, что Предтеча был старше Иисуса Христа на 6 месяцев.

© Фото: Себастьян Бурдон

Спасение от избиения младенцев и жизнь в пустыне

Чтобы избежать убийства по приказу Ирода, Елисавета с младенцем скрылась в горах, а его отец был убит. После смерти Елисаветы Иоанн остался в пустыне, где вел особенно аскетичную жизнь. К 30 годам Иоанн начал проповеди, он призывал к раскаянию и обличал грехи всех, а также крестил в водах реки Иордан.

Крещение Иисуса и смерть

Кульминация служения Иоанна было крещение Христа в Иордане. Иоанн узнал в пришедшем к нему с желанием креститься Иисусе Мессию и возразил, что это ему самому надобно креститься от него, но по просьбе Христа совершил обряд. При этом отверзлись небеса, и Дух сошел на сына божьего в виде голубя.

© Фото: Дауд Корм

Некоторое время спустя Иоанн бесстрашно обвинил царя Ирода Антипу в прелюбодеянии (тот женился на Иродиаде, жене брата и их общей племяннице). За это Иоанна бросили в крепость Махерон. На пиру в честь дня рождения царя танцевала Саломея (дочь Иродиады). Очарованный, он пообещал исполнить то, чего красавица пожелает. По велению матери она потребовала голову Иоанна Крестителя. Клятва была выполнена и палач принес голову пророка на блюде.

В иконописи Иоанна часто изображают с крыльями, во власянице из верблюжьей шерсти, с чашей, в которой лежит агнец-Иисус, с секирой или свитком с призывами к покаянию. Его фигура присутствует в иконостасе как часть Деисуса - рядом с Христом и Богородицей.

Что значит праздник Третьего обретения главы Иоанна Предтечи?

После отсечения главы ученики Иоанна тайно погребли его тело в Севастии, но его глава была спрятана Иродиадой. Ученица Иисуса и одна из будущих святых жен-мироносиц Иоанна забрала голову и закопала на Елеонской горе. В последующие века главу обрели дважды:

Первое обретение (8-9 марта, IV век н.э.): вельможа случайно откопал кувшин с головой и уже перед приближающейся смертью запрятал ее в церкви; Второе обретение (8-9 марта, V век н.э.): Позднее, когда церковь уже разрушилась, голову нашли паломники и отдали ее гончару. После смерти ремесленника реликвию хранила его сестра, а после нее священник, спрятавший голову в Емессе. В середине века главу перенесли уже в Константинополь. Третье обретение (IX век н.э.) связано с периодом иконоборчества в Византийской империи:

Смутное время : во время правления иконоборческого императора Константина V Копронима христиане, стремясь уберечь святыню от поругания, тайно перенесли главу Предтечи из Константинополя в Команы и спрятали ее в земле. В 843 году при императрице Феодоре и Патриархе Мефодии почитание святынь было восстановлено, однако местонахождение главы было забыто за годы сокрытия;

: во время правления иконоборческого императора Константина V Копронима христиане, стремясь уберечь святыню от поругания, тайно перенесли главу Предтечи из Константинополя в Команы и спрятали ее в земле. В 843 году при императрице Феодоре и Патриархе Мефодии почитание святынь было восстановлено, однако местонахождение главы было забыто за годы сокрытия; Чудесное указание : в середине IX век н.э. Патриарху Константинопольскому Игнатию было явление Иоанна Крестителя, который указал место, где нужно искать его главу. Игнатий поведал об этом императору Михаилу III и было организовано торжественное паломничество в Команы, где реликвия была в третий раз чудесно обретена;

: в середине IX век н.э. Патриарху Константинопольскому Игнатию было явление Иоанна Крестителя, который указал место, где нужно искать его главу. Игнатий поведал об этом императору Михаилу III и было организовано торжественное паломничество в Команы, где реликвия была в третий раз чудесно обретена; Перенесение в Константинополь: с великими почестями святыню перенесли в столицу Византии. Позже часть мощей хранилась в храме Студийского монастыря, так как уже к IX веку голова, предположительно, была фрагментирована. Например, паломник Антоний в 1200 году видел только лицевую часть.

Где глава Иоанна Предтечи?

Местонахождение главы Иоанна Крестителя остается предметом споров, несколько стран заявляют о хранении подлинной или частичной святыни:

Франция утверждает, что фрагмент главы располагается в соборе Амьенской Богоматери. В 1204 году во время Четвертого крестового похода реликвию видели в Константинополе под хрустальным колпаком с греческой надписью, идентифицирующей ее как главу Крестителя. Через 2 года мощи перевезли в Амьен, где они превратились в объект паломничества. В прошлом веке ученые провели патолого-анатомическое исследование. Установили возраст человека (25-40 лет) и тип лица (средиземноморский), был найден след от кинжала над левой бровью, что соответствует преданию об ударе Иродиады. Кость датирована I веком н.э.

утверждает, что фрагмент главы располагается в соборе Амьенской Богоматери. В 1204 году во время Четвертого крестового похода реликвию видели в Константинополе под хрустальным колпаком с греческой надписью, идентифицирующей ее как главу Крестителя. Через 2 года мощи перевезли в Амьен, где они превратились в объект паломничества. В прошлом веке ученые провели патолого-анатомическое исследование. Установили возраст человека (25-40 лет) и тип лица (средиземноморский), был найден след от кинжала над левой бровью, что соответствует преданию об ударе Иродиады. Кость датирована I веком н.э. В мусульманской традиции считается, что глава пророка содержится в специальном реликварии дамасской мечети Омейядов. Эту сирийскую мечеть возвели на месте посвященной Крестителю византийской базилики IV века. По местной традиции, главу нашли в VIII веке при строительстве мечети.

считается, что глава пророка содержится в специальном реликварии дамасской мечети Омейядов. Эту сирийскую мечеть возвели на месте посвященной Крестителю византийской базилики IV века. По местной традиции, главу нашли в VIII веке при строительстве мечети. В Италии утверждают, что фрагмент головы хранится в часовне римско-католического храма Сан-Сильвестро-ин-Капите. Мощи привезли в Рим в XIII веке, вероятно, крестоносцы, она упоминается в средневековых хрониках.

утверждают, что фрагмент головы хранится в часовне римско-католического храма Сан-Сильвестро-ин-Капите. Мощи привезли в Рим в XIII веке, вероятно, крестоносцы, она упоминается в средневековых хрониках. В Греции считается, что голова Крестителя находится в монастыре Святой горы Афон с 1400 года. Предание связывает ее с третьим обретением, когда святыню вывезли из Константинополя перед захватом города крестоносцами.

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