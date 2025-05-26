Троицкая суббота 2025: что это за день, что можно и нельзя делать?

День накануне Троицы - один из самых главных поминальных дней у православных верующих. С древности люди вспоминают умерших родных и близких, ходят в церковь и посещают кладбища, чтобы отдать дань уважения тем, кого рядом больше нет. Какого числа Троицкая суббота в этом году, что нужно делать в поминальный день, а что нельзя?

Когда Троицкая суббота в 2025 году?

У православных верующих летний день поминовения усопших - это Троицкая суббота, которая в 2025 году приходится на 7 июня. Как и Троица, которая наступает на следующий день, родительская суббота, хотя и отмечается ежегодно, фиксированной даты не имеет: она зависит от даты Пасхи. Троицкая родительская суббота имеет статус вселенской: в неё на панихидах в храмах поминают всех христиан сразу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Троицкая суббота?

Троицкая суббота - это поминальный родительский день, в который в церквях устраиваются специальные службы, панихиды, для поминовения умерших. Суббота перед Троицей - последняя родительская суббота в году, остальные дни, предназначенные для заупокойных служб, считаются частными. Троицкую субботу нельзя назвать праздником: в неё не приняты ликования и увеселения, так как это день памяти и тихой молитвы за всех умерших православных.

История Троицкой родительской субботы

Когда именно в рамках церковной традиции начали устраивать особую службу на Троицкую субботу, неизвестно. Между тем очевидно, что этот обычай пришел из времен дохристианской Руси. Славяне-язычники несколько раз в год в память об умерших устраивали особые фестивали, Русалии, один из которых приходился на весенне-летний период Зеленых святок. Мертвым в то время отводилась несколько дней, один из которых, четверг, назывался Семиком или Троицей умерших. В этот день поминали тех, кто умерев неестественной смертью, не смог обрести покой. Поминальные дни у славян, в том числе и в весенне-летней обрядности были настолько важными, что почти все они со временем перешли в церковную традицию, став ее частью, как и Троицкая суббота, которая сегодня православный день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают в Троицкую субботу?

Троицкая суббота - тихий, но вместе с тем важный день, в который принято поминать умерших. Готовится к родительскому дню перед Троицей начинают накануне, в пятницу: вечером в храмах проходит заупокойное богослужение. Обычно верующие стараются на него попасть, в том числе, чтобы подать записки на заупокойную Божественную литургию, совершаемую утром Троицкой субботы. Уже на саму литургию принято приносить постную еду, которую кладут на особый стол, канун.

После литургии Троицкой субботы верующие отправляются на кладбище, чтобы побывать на могилах родных и близких. Ходить на кладбище в этот день не обязательно, главное, не забыть помолиться об усопших, в храме или дома. Что касается часов посещения кладбища в Троицкую субботу, они церковью никак не регулируются.

Накануне Троицы в субботу православные верующие нередко устраивают поминальные обеды, чтобы почтить память умерших.

Кого можно поминать в Троицкую субботу?

В этот день на панихиде поминают всех умерших православных верующих, кроме самоубийц. Между тем верующие в Троицкую субботу могут молиться за всех усопших православных, в том числе и тех, кого они мало знали, а также за самоубийц: молитва в данном случае не воспрещена. Обычно в Троицкую субботу люди просят у Господа покоя и мира для тех, кто умер.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Троицкую субботу?

Церковных запретов на Троицкую субботу мало и все они относятся к рекомендациям, актуальным для каждого другого дня. В этот день нельзя:

злословить и сплетничать

предаваться унынию

отказывать в помощи

вступать в ссоры и конфликты.

Также на Троицкую субботу не получится венчаться, поскольку данное таинство не устраивается накануне двунадесятых торжеств, к которым относится Троица.

Что касается крещения в субботу накануне Троицы, оно не запрещено, однако возможность его проведения зависит от загруженности храма, выбранного для проведения таинства.

Работать, в том числе и с землей в огороде, убирать дома и заниматься любыми другими делами в родительскую субботу перед Троицей можно. Есть любые продукты тоже можно, поскольку этот день не постный.

Троицкая суббота: традиции и запреты

Поскольку традиция отмечать Троицкую родительскую субботу как особый день, посвящённый умершим, пришла к нам из дохристианских времен, с ней связан ряд соответствующих запретов и традиций: