Что нужно знать об отдыхе в ЮАР: самой мощной африканской стране

ЮАР - одно из самых популярных туристических направлений в Африке после Египта и Марокко. То, что в этой стране целых 3 столицы и более десяти государственных языков, говорит о непростой истории и национальном разнообразии. И хотя самая распространенная религия в ЮАР христианство, здесь проживают последователи самых разных вероисповеданий.

На африканском континенте эта страна считается самой развитой. Это единственная африканская страна, входящая в G20, а конце августа в ЮАР пройдет саммит БРИКС. Интересно и то, что Южно-Африканская Республика стала первым государством, добровольно отказавшимся от ядерного оружия. В ЮАР родились такие известные люди как Илон Маск и Шарлиз Терон.

столица : Претория (основная), Кейптаун (законодательная), Блумфонтейн (судебная);

: Претория (основная), Кейптаун (законодательная), Блумфонтейн (судебная); язык: 11 государственных языков, включая английский;

11 государственных языков, включая английский; население : более 60 млн человек;

: более 60 млн человек; часовой пояс: время в ЮАР отстает от московского на 1 час;

время в ЮАР отстает от московского на 1 час; валюта: южноафриканский рэнд (примерно 5 рублей).

Эта удивительная страна определенно стоит посещения, но прежде чем планировать отпуск, стоит узнать несколько вещей.

ЮАР - это довольно большая страна (26-ая в мире по величине), за короткое время все посмотреть не получится, так что маршруты придется продумывать тщательно.

ЮАР - самая развитая страна Африки. В крупных города есть вся необходимая инфраструктура, а львов или слонов вы на улицах не встретите, для этого нужно ехать на сафари.

Хотя в туристических местах страны в целом безопасно, необходимо следить за своими вещами и в целом сохранять бдительность, также не стоит ходить по незнакомым районам после наступления темноты и в одиночестве. Не стоит носить с собой сразу много наличных денег. При аренде автомобиля стоит выбирать мощную, но скромную модель с хорошей противоугонной системой.

В городских районах ЮАР вода из под крана безопасна для питья, в сельской местности воду лучше предварительно кипятить или брать бутилированную.

Прививки для въезда в ЮАР не требуются. Перед посещением самой северной части парка Крюгер, на границе с Мозамбиком, рекомендуется антималярийная профилактика.

Где находится ЮАР?

ЮАР на карте можно найти в самой южной части Африканского континента. Страна омывается водами Атлантического и Индийского океанов, а границы делит с Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Эсватини и Мозамбиком. На территории ЮАР расположено государство-анклав Лесото. В ЮАР вторая по длине береговая линия из стран Африки. Самые крупные реки в ЮАР - Лимпопо и Оранжевая. Самая высокая гора в ЮАР - Мафади, расположенная на границе с Лесото, высотой 3450 м. Но самая известная вершина страны - Столовая гора - возвышается над Кейптауном.

Общественный транспорт в ЮАР

В некоторых странах общественный транспорт достаточно надежен, чтобы полностью полагаться на него как на главное средство передвижения, но в ЮАР так делать не стоит. Если авиаперевозки и железнодорожный транспорт развиты здесь хорошо, то автобусное сообщение есть не везде и бывают проблемы с его регулярностью. Междугородние перевозки работают лучше, их осуществляют Bazbus, Citiliner Plus, Intercape и Greyhound. Популярным транспортом у туристов также остается аренда автомобиля (движение в ЮАР левостороннее), либо передвижение в рамках туров и экскурсий. Метро в стране нет, такси работают в крупных городах (Uber, Bolt, inDriver).

Дорого ли в ЮАР?

Отдых в ЮАР обойдется бюджетнее, чем в Западной Европе, но если сравнивать с некоторыми азиатскими странами, то это не самое дешевое туристическое направление. Однако плата за въезд в национальные парки в Южной Африке намного дешевле, чем в Восточной Африке (например, в Танзании, Кении и Руанде). Поэтому на сафари здесь может получиться съездить дешевле. Самый известный и большой заповедник в ЮАР - Национальный парк Крюгера. Стоимость билета на один день для иностранцев составляет 460 рэндов (2340 рублей), детский билет стоит в два раза дешевле.

Нужна ли виза в ЮАР для россиян?

Российским туристам для въезда в ЮАР на срок до 90 дней виза не нужна. На границе в загранпаспорт ставится штамп и дата, до которой нужно выехать. Пребывание можно продлить в визовом центре, находясь в стране, но лучше озаботиться этим заранее. Ковидные сертификаты о прививке или результаты ПЦР-тестов не нужны.

Прямых рейсов из России в ЮАР пока нет. Из Москвы и Санкт-Петербурга. с пересадкой можно долететь до Кейптауна.

Когда лучше ехать в ЮАР?

В ЮАР относительно разнообразный климат, отчасти из-за большой территории, а отчасти из-за влияния океанических течений. На юге страны средиземноморский климат, на северо-востоке - субтропический, а на северо-западе - пустынный. По сравнению с остальной частью африканского континента в ЮАР климат мягкий.

Поскольку ЮАР расположена в Южном полушарии, зима здесь длится с июня по август, а лето - с декабря по февраль. Например, средняя температура в Кейптауне в июне составляет +20°C днем/+12°C ночью, а в декабре +27°C/+17°C.

Поскольку ЮАР омывается не морями, а океанами, здесь довольно сильные волны и ветер, из-за чего пляжи давно облюбовали серферы. Вода в районе Кейптауна не такая теплая как хотелось бы (до +23°C в январе), но пляжи очень красивые. Индийский океан теплее, до +27°C зимой, но волны часто мешают купаться.

Пляжный отдых в ЮАР обычно работает как дополнительный бонус, сюда едут, чтобы посмотреть природные красоты:

чтобы наблюдать за китами приезжают с конца июля по середину ноября;

на сафари в парки лучше ехать в июне-августе, поскольку в ноябре-апреле там частые дожди и жарко.

Что попробовать в ЮАР?

бурворс - фермерская колбаса, приготовленная на гриле;

кейп-малайское карри с мясом или вегетарианское;

билтонг - вяленое мясо, часто используется как закуска;

пудинг мальва - десерт с абрикосовым джемом, часто подается с мороженым;

браай - барбекю;

боботье - запеканка с мясом;

герцогги - печенье с абрикосовым джемом, покрытое безе с кокосовой стружкой;

шакалака - острый овощной салат;

мельктерт - молочный пирог из песочного теста.

Чем заняться в ЮАР?

съездить на сафари (если повезет, увидеть большую пятерку: львов, слонов, леопарда, буйволов и носорогов);

наблюдать за пингвинами;

увидеть прыжки китов;

отправиться на дегустацию вин;

полетать на воздушном шаре над виноградниками;

сходить в поход в горы;

посетить колыбель человечества;

прокатиться по одной из самых красивых дорог в мире;

поплавать с акулами (безопасно).

Что посмотреть в ЮАР туристу?

Кейптаун

Второй по численности населения город страны Кейптаун известен как один из самых интересных городов Южной Африки, к тому же окруженный великолепными пейзажами. Здесь есть пляжи с белым песком ( самые популярные Клифтон и Кэмпс-Бэй), красивые виллы, ботанический сад Кирстенбош. Самая знаковая достопримечательность города - гора Львиная голова, которая входит в национальный парк Столовой горы. С этого места посетители могут насладиться одними из самых захватывающих видов на Кейптаун. За полчаса можно добраться до острова морских котиков, а на пляже Боулдерс понаблюдать за пингвинами.

Дурбан

В Дурбане находится крупнейший африканский порт. Третий по величине город ЮАР расположен на берегу Индийского океана, здесь на пляжах самая теплая вода. В Дурбане есть множество пабов, баров и клубов. Здесь можно также увидеть самую большую мечеть южного полушария и долину "Тысячи холмов".

Гебеха

Гебеха (раньше назывался Порт-Элизабет) славится хорошими пляжами и красочным подводным миром. Это популярное место у наблюдателей за китами и серферов. В Порт-Элизабет нельзя пропустить залив Алгоа и национальный парк слонов Аддо.

Блумфонтейн

Судебную столицу ЮАР Блумфонтейн иногда называют "городом роз", так как в местном розарии посажены тысячи розовых кустарников, н вишневых деревьев здесь еще больше. Помимо того, что это самых ухоженный город в ЮАР, поблизости от него расположено несколько национальных парков (Голден-Гейт-Хайлендс, заказник Уиллема Преториуса, заповедники Соетдоринг и Растфонтейн).

Найсна

Курортный город Найсна, который входит в регион Гарден-Рут, расположен на берегу лагуны, образованной впадением реки в океан. В городе много хороших ресторанов и отелей. Рядом находится мост Блоукранс - одно из самых высоких в мире мест для банджи-джампинга (2016 метров) и страусиная ферма. Отсюда близко добираться в национальный парк Цицикамма.

Претория

Претория - это современный шумный город с впечатляющей архитектурой, музеями, парками и торговыми центрами. Один из лучших сезонов для посещения Претории - весна, когда расцветают жакаранды, которыми засажен весь город. В 2010 году здесь прошел первый на африканском континенте Чемпионат мира по футболу.

Ист-Лондон

Исто Лондон, омываемый водами индийского океана, расположен между рекой Буффало и рекой Нахун, это единственный речной порт страны. Здесь очень много пляжей, как подходящих для купания, так и популярных у серферов. В 9 км от города находится природный заповедник Амалинда.

Самые красивые природные локации

Национальный парк Гарден-Рут тянется вдоль побережья Индийского океана;

Чапменс-пик-драйв около Кейптауна - одна из самых живописных в мире дорог - петляет вдоль берега Атлантического океана на протяжении 9 км;

Мыс Кейп-пойнт, Мыс Доброй Надежды и Игольный;

Столовая гора - одно из семи новых чудес природы;

Национальный парк Крюгера - самый популярный парк для сафари;

Драконовы горы - природный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО;

Херманус - город, где можно увидеть китов с берега в период их миграции;

Водно-болотный район Исимангалисо - входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стелленбош - основной винодельческий регион страны.