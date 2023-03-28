Что нужно знать о посещении Музея турецкого и исламского искусства в Стамбуле?

Музей турецкого и исламского искусства в Стамбуле демонстрирует богатое наследие и художественные традиции как Турции, так и исламского мира в целом. Расскажем, где находится музей, как до него добраться, какой у него график посещения, сколько стоит билет в 2024 году и что можно увидеть в музее.

История дворца, где расположен музей, восходит к началу XVI века и связана с жизнью великого визиря десятого султана Сулеймана I.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История дворца, где расположен музей, восходит к началу XVI века и связана с жизнью великого визиря десятого султана Сулеймана I. Расскажем, где находится Музей турецкого и исламского искусства в Стамбуле, как до него добраться, какой у него график посещения, сколько стоит билет в 2024 году и что можно увидеть в музее. Экспонаты музея рассказывают о развитии турецкого искусства через сельджукский и османский периоды до современности. Музей также рассказывает о вкладе исламского искусства в мировое художественное наследие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Музей турецкого и исламского искусства?

Музей турецкого и исламского искусства на карте можно найти в самом центре Стамбула у главной городской площади Султанахмет. Район, в котором располагается музей, также называется Султанахмет, он принадлежит к району Фатих. Музей находится во дворце Ибрагима-паши в здании напротив Египетского обелиска и Голубой мечети.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что было во дворце Ибрагима-паши до музея?

Во времена Османской империи дворец Ибрагим-паши служил в качестве резиденции великих визирей. Он был назван в честь государственного деятеля Паргалы Ибрагим-паши. Интересно то, что дворец Ибрагима-паши был самым большим частным дворцом из построенных в Османской империи не для султанов. Точные годы строительства дворца неизвестны, но возможно его возвели во время правления султана Баязида II. В 1521 году дворец обновили, чтобы через несколько лет подарить на свадьбу Ибрагима-паши. В качестве той самой жены великого визиря рассматриваются либо Мухсине-хатун либо Хатидже-султан, которая была сестрой Сулеймана I.

Ибрагим-паша был попавшим в рабство греком, но впоследствии он стал другом и соратником Сулеймана Великолепного. Уже в 1523 году, еще до 30 лет, Ибрагим-пашу назначили великим визирем. У Ибрагима-паши было достаточное количество врагов, в том числе он не ладил с женой Сулеймана Хюррем Хасеки-султан. В 1536 году Ибрагима-пашу убили, его богатства конфисковали, а дворец продолджил служить в качестве визирской резиденции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К XIX веку дворец пришел в запустение, но в 1983 году в здание после реставрации перенесли Музей турецкого и исламского искусства. Сам Музей турецкого и исламского искусства был основан в 1914 году в столовой при мечети Сулеймание под другим названием (Музей Исламского Фонда).

Как добраться до Музея турецкого и исламского искусства в Стамбуле?

Из любой точки района Султанахмет до музея турецкого и исламского искусства можно добраться пешком. Для более отдаленных районов можно выбрать общественный транспорт или такси.

Ближайшая трамвайная остановка линии Т1 называется Султанахмет, от нее идти 5 минут по парку, музей будет справа;

Чуть подальше есть автобусная остановка, которая также называется Султанахмет;

От метро Везниджелер до музея идти 26 минут;

Ближайшая к музею пристань - Эминеню, до нее идти чуть более 20 минут, еще одна пристань с другой стороны - Йеникапы, однако пешком до нее идти далековато (37 минут);

До станции Сиркеджи линии Мармарай, по которой быстро добираться из Азиатской части Стамбула, идти 15 минут.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит вход в Музей турецкого и исламского искусства в Стамбуле?

В 2024 году стоимость посещения Музея турецкого и исламского искусства - 17 евро (чуть менее 1700 рублей). Аудиогид входит в стоимость. В этом музее действует и музейная карта Стамбула (Museum Pass Istanbul), в которую входит посещение более десяти стамбульских музеев. Ее стоимость на момент весны 2024 года - 105 евро (действует 5 дней).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такая карта есть для музеев и в других турецких регионах, а стоимость самого обширного Museum Pass Türkiye (действует 15 дней) - 165 евро. Дети до 8 лет включительно могут посещать государственные музеи бесплатно, но могут попросить в кассе взять на каждого ребенка бесплатный билет, который выдается после демонстрации удостоверения личности.

Стоит обратить внимание, что с этого года цена билетов для иностранных граждан для посещения всех достопримечательностей в Турции указывается в евро. Но платить можно не в евро, а в лирах, просто по текущему курсу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой график работы Музея турецкого и исламского искусства в Стамбуле?

Музей турецкого и исламского искусства принимает посетителей каждый день. Есть два режима работы, зимний и летний:

С 1 апреля по 31 октября музей открыт с 09:00 утра до 19:30;

С 31 октября по 1 апреля работа Музея исламского искусства продолжается с 09:00 утра до 18:30;

Касса закрывается на час раньше, соответственно в 18:30 или 17:30.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Музее турецкого и исламского искусства в Стамбуле?

Музей турецкого и исламского искусства располагает впечатляющей коллекцией исламского искусства, которая включает изделия из дерева, камня, металла, керамики и стекла, каллиграфию, документы и украшения. Число экспонатов превышает 40 тысяч. Гордость музея - крупная коллекция ковров, включающая редкие сельджукские и иранские экземпляры. В Музее турецкого и исламского искусства иногда проводятся временные выставки и культурные мероприятия.

Обязательно стоит посетить красивый дворик дворца Ибрагима-паши. Важная деталь состоит в том, что хотя Музей турецкого и исламского искусства и находится во дворце Ибрагима-паши, в нем нет залов и экспонатов посвященных великому визирю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Около Музея турецкого и исламского искусства расположено много других исторических памятников и музеев: площадь Султанахмет с тем, что осталось от византийского Ипподрома, Голубая мечеть, Цистерны Феодосия и Филоксена. В соседнем с Музеем турецкого и исламского искусства здании находится Музей истории Айя-Софии. Также в 8 минутах ходьбы располагается мечеть Айя-София, а в 15 минутах - Гранд-базар.