Что едят в Китае на Новый год: блюда на удачу 2025

29 января, в новолуние, наступит Китайский Новый год. Китайцы, которые с особым трепетом чтят древние традиции, празднуют Новый год уже более 3,5 тыс. лет, притом с поразительным размахом, и китайцы тщательно к нему готовятся, чтобы им сопутствовали удача и благополучие. Особое внимание в Китае уделяется новогоднему столу. Что едят китайцы на Новый год?

Блюда на Китайский новый год

Как и в России, в Китае на Новый год едят определённые блюда, однако их символизм и значение гораздо глубже, чем в большинстве других стран мира. Выбор новогодней еды определяется верой в то, что она может принести удачу. Важны не только ингредиенты, из которых блюдо приготовлено, но и то, как оно выглядит и как звучит его название на китайском языке. В разных регионах Китая едят разные блюда на Новый год, но есть и такие, которые будут обязательно в Новый год в каждой китайской семье.

Китайские пельмени для благополучия

Китайские пельмени, которые называются цзяоцзы, начали есть на Новый год в VII веке. Именно тогда пельмени начали ассоциироваться с богатством и процветанием, потому что были похожи на золотые слитки. Надо отметить, что в Китае того времени слитки драгоценных металлов совсем не были похожи на сегодняшние: по форме они действительно больше напоминали китайские пельмени или лодки. Традиция есть цзяоцзы на Новый год живет по сей день: приготовленные вручную или купленные заранее пельмени с самыми разными начинками сулят съевшему их достаток, притом чем больше съешь пельменей в новогодние праздники, тем больше будет денег.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курица на Новый год

Курица, запеченная или тушеная, обязательно целиком - еще одно традиционное китайское блюдо на Новый год. Курицу в таком виде принято подавать на традиционный ужин наньефань, на который собирается вся семья. И у этого блюда особый символизм. Во-первых, курица по-китайски ”джи”, что созвучно словам ”удача” и ”благополучие”. А во-вторых, курица, подаваемая целиком, олицетворяет единство и целостность, а также хорошее начало и конец года. Зачастую курицу с головой и лапами готовят очень просто: с имбирём и в соевом соусе. Традиционно, целая курица используется в качестве подношения предкам и богам, чтобы получить от них благословение и защиту. Китайцы верят, что куриные лапы на Новый год должен съесть тот, кто зарабатывает деньги в семье, поскольку так он сможет уцепиться за благополучие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лапша долголетия

Еще одно традиционное блюдо, которое китайцы едят на Лунный Новый год - это лапша долголетия. Название этой лапши по-китайские звучит как ”чаншоу мьян”. Очевидно, что такая лапша сулит долгую жизнь. Лапша долголетия длиннее, чем обычная, а еще её нельзя нарезать при приготовлении. Кроме того, есть каждую полоску лапши нужно целиком, не откусывая. По легенде, новогодняя лапша появилась благодаря китайскому императору У-Ди, который правил в I веке. Он рассказал своим сановникам, что чем длиннее лицо у человека, тем дольше он будет жить. Поскольку у самого императора лицо было не очень вытянутым, он решил есть лапшу, поскольку само слово ”лапша” созвучно слову ”лицо” в китайском языке. Со временем традиция распространилась на всю страну, а лапша долголетия стала блюдом новогоднего стола китайцев. Обычно такую лапшу едят или жаренной, или отваренной с бульоном.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рыба на Китайский Новый год

Одно из самых популярных новогодних угощений китайцев - это рыба. На китайском слово ”рыба” звучит как ”ю”, что созвучно слову ”достаток”. Символизм рыбы на Лунный Новый год в Китае следующий: считается, что если оставить хвост и голову рыбы на следующий год, то он начнётся и закончится в достатке. Обычно рыбу на Новый год в Китае готовят на пару, затем приправляют соевым или кунжутным соусом и подают со свежими травами. Когда китайцы едят рыбу на Новый год, они желают друг другу достатка во всем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спринг-роллы на Новый год

Несмотря на вполне западное название, спринг-роллы - это традиционное китайское блюдо, которое подаётся на Новый год. На китайском название блюда звучит как ”чун хуан” и произошло оно собственно от названия Китайского нового года - Чуньцзе, Праздника весны. Спринг-роллы, появившиеся в Китае в VII веке, быстро завоевали популярность среди жителей империи: со временем их начали преподносить близким и друзьям в качестве подарка и благословения на Праздник весны. Рулетики из теста с самой разной начинкой символизируют золотые слитки (уже более привычной формы) и сулят богатство и процветание в грядущем году.

Китайский рисовый пирог

Рисовый пирог - это десерт новогоднего стола китайцев. Такой пирог, съеденный во время празднования Лунного Нового года, обеспечит повышение дохода и продвижение по службе. По-китайски пирог из риса называется няньгао, что созвучно фразе-пожеланию ”с каждым годом расти всё выше”. Рецепт пирога из риса появился еще в IV веке. Согласно легенде, рисовый пирог няньгао готовили специально для Бога кухни, который накануне Лунного Нового года докладывал Нефритовому императору о том, чем занималась каждая семья в течение года. Считалось, что Бог кухни не мог говорить ничего дурного, когда его рот был набит рисовым пирогом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фрукты для благополучия и достатка

На Китайский Новый год принято есть фрукты, но не все: в основном мандарины, апельсины и помело. Всё дело в том, что они круглые и золотистые по цвету, что символизирует благополучнее и достаток. Кроме того, на китайском слово ”апельсин” звучит так же, как и слово ”успех”, а слово ”мандарин” - как слово ”удача”. Форма тоже имеет значение: на круглых фруктах благополучие ”закатывается” в дом. Яркие цитрусовые не только украшают новогодние столы китайцев, но также преподносятся в качестве гостинца родным и близким.