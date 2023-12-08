Большой договор России и Ирана: когда и зачем его подпишут

Российско-иранские отношения строятся на базе Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанного в Москве 12 марта 2001 года. Он вступил в силу 5 апреля 2002 года и неоднократно автоматически продлевался. Теперь стороны нацелены на подписание нового всеобъемлющего документа. С чем это связано?

Россия и Иран ускорят работу над завершением согласования нового "большого" межгосударственного договора. Об этом договорились главы МИД Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиян. На Смоленской площади заявили, что документ находится "в высокой степени готовности".

© Фото: МИД РФ

Зачем России и Ирану новый договор?

Во-первых, на высшем уровне существует запрос на то, чтобы придать двустороннему сотрудничеству характер стратегического. В начале 2022 года Эбрахим Раиси на встрече с Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией будут "стратегическими", а не "кратковременными или позиционными".

В нынешних исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии

- Раиси.

Тогда иранская сторона предложила проект всеобъемлющего договора о стратегическом сотрудничестве на 20 лет. На основе проекта договора, по словам Эбрахима Раиси, могут сложиться отношения качественно нового уровня, когда где две страны будут взаимодействовать во всех сферах общественной жизни, в экономике, культуре и в политике.

© Фото: сайт президента Ирана

Российская сторона приняла это предложение: в июле 2022 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и Иран планируют вывести двухсторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства. Спустя месяц стало известно, что внешнеполитические ведомства Ирана и РФ обменялись проектами долгосрочного всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве.

Во-вторых, стороны осознают, что ключевая проблема российско-иранского сотрудничества на протяжении многих лет заключалась в слабой реализации договоренностей. Причем эти договоренности зачастую не были документально зафиксированы. Как следствие, остается нереализованным большой торгово-экономический потенциал. Но иранская сторона не всегда выполняет даже письменные соглашения и с другими странами, ссылаясь на отсутствие финансовых ресурсов.

Что будет включать в себя договор?

Чиновники и эксперты как в России, так и в Иране сходятся во мнении, что во всеобъемлющем договоре должны быть закреплены пункты о сотрудничестве в экономической сфере во всей их полноте, как это положено соседям.

Стороны заинтересованы в переходе на национальные валюты во взаиморасчетах.

Также остро стоит вопрос снижения таможенных пошлин на товары, что позволит реализовать торговый потенциал. "Упрощенный таможенный коридор" касается широкой номенклатуры товаров, в частности морепродуктов и товаров аграрного сектора. По сути, для обеих сторон облегчается процедура импорта.

Открывается возможность для вступления в силу подписанного 17 мая этого года межправительственного соглашения о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора. Как следствие – упрощение таможенной деятельности между странами в целом.

Будет обеспечено взаимодействие по решению проблемных вопросов предоставления преференциального режима в отношении иранских товаров, который ведет к образованию зоны свободной торговли. О создании другой ЗСТ Ирана с Россией и другими странами ЕАЭС вот-вот будет объявлено. Подписание соответствующего документа запланировано на 25 декабря.

Ожидается, что в договоре также будут закреплены шаги по реализации крупнейшего на сегодня транспортного проекта с участием России и Ирана: коридора "Север – Юг".

Политическая, экономическая и даже эпидемиологическая турбулентность то и дело осложняют его завершение, но никакая стихия не властна над договоренностями. Особенно, если это договоренности стратегических партнеров.