Текст Соглашения России и Ирана о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора от 17 мая 2023

Полный текст Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора.

Межправительственное Соглашение о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора было подписано 17 мая 2023 года в Тегеране, но пока не вступило в силу.

Публикуем текст Соглашения, размещенного на сайте МИД РФ.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора

Правительство Российской Федерации и Правительство Исламской Республики Иран, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами,

учитывая проведенную ранее Договаривающимися Сторонами оценку, которая подтвердила, что институты уполномоченных экономических операторов государств Договаривающихся Сторон являются инициативами, направленными на соблюдение законодательства каждого из государств Договаривающихся Сторон, а также на повышение безопасности цепей поставок и содействие законной торговле,

признавая, что стандарты безопасности, применяемые к институтам уполномоченных экономических операторов, согласуются с нормами безопасности и права, установленными в соответствии с законодательством каждого из государств Договаривающихся Сторон и Рамочными стандартами безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации, принятыми в объеме, в котором Договаривающиеся Стороны взяли по ним обязательства,

признавая специфику процедур, форм и механизмов таможенного администрирования, а также нормативные правовые акты, принятые государствами Договаривающихся Сторон при реализации своих институтов уполномоченных экономических операторов,

понимая, что взаимное признание институтов уполномоченных экономических операторов способствует обеспечению безопасности и соблюдению законодательства каждого из государств Договаривающихся Сторон в отношении всей цепи поставок товаров,

руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах от 16 мая 2016 г.

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Определение понятий

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

"прямая поставка " - перемещение товаров с территории государства одной Договаривающейся Стороны на территорию государства другой Договаривающейся Стороны, при котором продавцом и экспортером товаров является уполномоченный экономический оператор, а также покупателем и импортером таких товаров является уполномоченный экономический оператор;

" - перемещение товаров с территории государства одной Договаривающейся Стороны на территорию государства другой Договаривающейся Стороны, при котором продавцом и экспортером товаров является уполномоченный экономический оператор, а также покупателем и импортером таких товаров является уполномоченный экономический оператор; " уполномоченный экономический оператор" - юридическое лицо, которому статус уполномоченного экономического оператора присваивается в соответствии с законодательством каждого из государств Договаривающихся Сторон, а также в соответствии с применяемыми международными договорами, которые вступили в силу в государствах Договаривающихся Сторон;

- юридическое лицо, которому статус уполномоченного экономического оператора присваивается в соответствии с законодательством каждого из государств Договаривающихся Сторон, а также в соответствии с применяемыми международными договорами, которые вступили в силу в государствах Договаривающихся Сторон; "упрощения" - особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении уполномоченного экономического оператора, применяемые в соответствии с законодательством каждого из государств Договаривающихся Сторон, а также в соответствии с применяемыми международными договорами, которые вступили в силу в государствах Договаривающихся Сторон.

Статья 2

Компетентные органы

1. Компетентными органами, отвечающими за реализацию настоящего Соглашения, являются:

от Российской Договаривающейся Стороны - Федеральная таможенная служба;

от Иранской Договаривающейся Стороны - Таможенная администрация Исламской Республики Иран.

2. В случае изменения компетентных органов или их наименований Договаривающиеся Стороны уведомляют друг друга о таких изменениях по дипломатическим каналам.

Статья 3

Действие Соглашения

Настоящее Соглашение применяется:

к юридическим лицам, которые включены компетентным органом Российской Договаривающейся Стороны в реестр уполномоченных экономических операторов;

к юридическим лицам, которые включены компетентным органом Иранской Договаривающейся Стороны в реестр уполномоченных экономических операторов.

Статья 4

Совместимость

Договаривающиеся Стороны признают, что их институты уполномоченных экономических операторов являются сопоставимыми друг с другом по следующим направлениям:

порядок и условия присвоения, приостановления и лишения статуса уполномоченного экономического оператора;

порядок проведения проверочных мероприятий в отношении уполномоченных экономических операторов, а также контроль за функционированием уполномоченных экономических операторов.

Процедуры присвоения, приостановления и лишения статусе уполномоченного экономического оператора в государствах Договаривающихся Сторон основываются на принципах и нормах Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли, принятых Всемирной таможенной организацией.

Статья 5

Взаимное признание

1. Каждый из компетентных органов Договаривающихся Сторон признает решение компетентного органа другой Договаривающейся Стороны о присвоении юридическому лицу статуса уполномоченного экономического оператора, однако оставляет за собой право запросить у компетентного органа другой Договаривающейся Стороны дополнительную информацию, связанную с присвоением статуса уполномоченного экономического оператора указанному юридическому лицу.

2. Каждый из компетентных органов Договаривающихся Сторон учитывает наличие статуса уполномоченного экономического оператора у юридического лица государства другой Договаривающейся Стороны при оценке рисков нарушения таможенного законодательства в рамках осуществления таможенного контроля в отношении импортируемых товаров.

3. Каждый из компетентных органов Договаривающихся Сторон стремится предоставить на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров следующие упрощения для уполномоченных экономических операторов при прямых поставках товаров между уполномоченными экономическими операторами государств Договаривающихся Сторон:

совершение таможенных операций в первоочередном порядке;

проведение таможенного осмотра или досмотра в первоочередном порядке;

проведение документального и фактического таможенного контроля в минимальном объеме, определенном требованиями системы управления рисками.

4. Каждый из компетентных органов Договаривающихся Сторон имеет право на приостановку или отмену части или всего объема предоставляемых упрощений в отношении уполномоченных экономических операторов при условии информирования компетентного органа другой Договаривающейся Стороны об этом не позднее чем за 3 рабочих дня до начала применения таких мер с указанием конкретных причин. Указанная информация направляется по электронной почте с последующей досылкой оригинала письма по почте.

Статья 6

Надзор за уполномоченными экономическими операторами

1. Если компетентный орган Договаривающейся Стороны выявит признаки нарушения таможенного законодательства уполномоченным экономическим оператором государства другой Договаривающейся Стороны, компетентный орган Договаривающейся Стороны, выявивший такие признаки, письменно уведомляет об этом компетентный орган другой Договаривающейся Стороны с предоставлением подтверждающих документов и сведений с просьбой о проведении проверочных мероприятий в отношении такого уполномоченного экономического оператора.

2. В случае подтверждения факта нарушения таможенного законодательства со стороны указанного уполномоченного экономического оператора компетентный орган Договаривающейся Стороны, резидентом государства которой является указанный уполномоченный экономический оператор, обязуется рассмотреть вопрос о лишении его статуса уполномоченного экономического оператора в соответствии с законодательством своего государства.

Статья 7

Обмен информацией

1. В соответствии с действующим законодательством каждого из государств Договаривающихся Сторон компетентные органы Договаривающихся Сторон обеспечивают регулярный обмен следующей информацией:

сведения об уполномоченном экономическом операторе, включая наименование юридических лиц, их регистрационные номера, адреса и даты присвоения им статуса уполномоченного экономического оператора;

сведения о товарах, перемещаемых между уполномоченными экономическими операторами.

2. Формат и структура передаваемой информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также порядок ее передачи определяются отдельным техническим регламентом, который компетентные органы Договаривающихся Сторон утвердят не позднее 6 месяцев с даты вступления в силу настоящего Соглашения. Состав указанной информации согласовывается компетентными органами Договаривающихся Сторон в письменном виде не позднее 3 месяцев с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

3. Компетентные органы Договаривающихся Сторон в соответствии с законодательством своих государств информируют друг друга о любых изменениях в нормативно-правовом регулировании института уполномоченного экономического оператора и обмениваются опытом в области присвоения статуса уполномоченного экономического оператора.

Статья 8

Конфиденциальность информации

1. Передача, использование и раскрытие информации осуществляются компетентными органами Договаривающихся Сторон в соответствии с законодательством каждого из государств Договаривающихся Сторон, а также в соответствии с применяемыми международными договорами, участниками которых являются государства Договаривающихся Сторон. Компетентные органы Договаривающихся Сторон обеспечивают надлежащую защиту информации, получаемой в рамках реализации настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством каждого из государств Договаривающихся Сторон.

2. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, используется исключительно в таможенных целях. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, может быть передана или использована в иных целях только при наличии письменного согласия компетентного органа Договаривающейся Стороны, который предоставил эту информацию.

Статья 9

Реализация Соглашения

1. Все мероприятия, реализуемые компетентными органами Договаривающихся Сторон в рамках настоящего Соглашения, осуществляются в соответствии с законодательством своих государств, а также в соответствии с применяемыми международными договорами, участниками которых являются государства Договаривающихся Сторон.

2. В целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы Договаривающихся Сторон определят своих уполномоченных должностных лиц, ответственных за оперативное взаимодействие в целях решения проблем, возникающих у уполномоченных экономических операторов при совершении таможенных операций.

3. Каждый из компетентных органов Договаривающихся Сторон с согласия компетентного органа другой Договаривающейся Стороны может наблюдать за процедурой присвоения статуса уполномоченного экономического оператора на территории государства другой Договаривающейся Стороны.

Статья 10

Разрешение споров

Споры между Договаривающимися Сторонами, возникающие при толковании и (или) применении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров между компетентными органами Договаривающихся Сторон и по дипломатическим каналам.

Статья 11

Внесение изменений

По согласию Договаривающихся Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 12

Действие Соглашения в пространстве

Настоящее Соглашение применяется на территориях государств Договаривающихся Сторон.

Статья 13

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение, за исключением пункта 3 статьи 5, вступает в силу на 30-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Пункт 3 статьи 5 настоящего Соглашения вступает в силу по истечении 90 дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, однако любая из Договаривающихся Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения посредством направления другой Договаривающейся Стороне письменного уведомления о таком намерении. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 3 месяцев с даты получения другой Договаривающейся Стороной указанного уведомления.

3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения каждая Договаривающаяся Сторона продолжает обеспечивать защиту информации, полученной в рамках его реализации.

Совершено в г. Тегеране "17" мая 2023 г. в двух экземплярах, каждый на русском, фарси и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае разногласий в толковании настоящего Соглашения используется текст на английском языке.