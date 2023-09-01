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Город Битлис в восточной Анатолии был домом для многих цивилизаций. Проливая свет на культуру и верования одной из величайших турецких цивилизаций, город наиболее известен своим сельджукским кладбищем. Однако эта историческая достопримечательность - не единственное, что стоит посмотреть в провинции Битлис.

Ахлат – мост для мусульман на Запад

Город Ахлат расположен на берегу озера Ван в провинции Битлис. Благодаря своей природной красоте и стратегическому значению, Ахлат был центром разных цивилизаций на протяжении своей истории. В византийский период город был известен как Хлат, с приходом ассирийцев он прославился как Хелат. У арабов он был известен как Халт, а с приходом тюрков стал называться Ахлат. Эти края были базой тюркских племен во время их перехода с востока на запад после 1071 года. Ахлат имел важное значение для торговли и культуры. Эти края часто называют Купол ислама и сравнивают с узбекской Бухарой и афганским Балхом. В городе остались археологические памятники, построенные во времена сельджуков и османов.

Кратерное озеро Немрут

На вершине горы Немрут в провинции Битлис находится одно из самых больших озер Турции, образовавшееся после извержений вулканов. Кратерное озеро Немрут - второе по величине кратерное озеро в мире. Его местоположение обычно путают с горой Немрут в провинции Адыяман.

Это озеро пресноводное, однако считается, что из-за вулканической активности его состав постепенно меняется, что может привести к тому, что Немрут станет соленым. Зимой озеро не замерзает. Оно бессточное, поэтому наполняется за счет таяния снега и горячих источников, находящихся на дне.

У Немрута есть "младший брат" – озеро Ылы. Оно появилось в результате очередного извержения, которое отделило эту часть от озера Немрут. Ылы – горячее озеро. Его температура в среднем на 10 градусов превышает типичную температуру озер, расположенных на подобной высоте. Вода этого озера полезна для лечения астмы, бронхита и ревматизма.

Интерес также вызывают черные стеклянные камни, которые лежат на обочине дороги и ярко сияют, когда от них отражается солнце. Эти камни представляют собой вулканическое стекло (обсидиан), образующееся после того, как лава быстро застынет, прежде чем у нее будет достаточно времени для кристаллизации.

Мейданлыкское кладбище

В Ахлате сохранилось кладбище времен эпохи Сельджуков - Мейданлык. На площади в 210 гектаров можно обнаружить захоронения, датируемые XII-XVI веком. Исторические надгробия кладбища выделяются своим орнаментом, вырезанным из камня и различной формы. Там можно увидеть драконов, масляные лампы и геометрические мотивы. Надгробья различаются по высоте. Некоторые из них достигают четырех-пяти метров. Это место считают одним из самых красивых образцов тюркской архитектуры.

Мечеть и мавзолей Эмира Байындыра

Мечеть и мавзолей Эмира Байындыра, расположенный недалеко от кладбища Мейданлык, был построен в 1481 году для Эмира Байындыра, бека Ак-Коюнлу. Здания выполнены из тесаного камня. Снаружи одно из зданий украшено геометрическими и растительными узорами.