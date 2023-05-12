Бабур из Андижана – великий полководец и поэт

Основатель династии и империи Великих Моголов, потомок Тамерлана и Чингисхана, полководец Захир-ад-дин Мухаммад Бабур внес огромный вклад в развитие культуры и оставил яркий след в истории.

Потомок Тамерлана и Чингисхана

Будущий полководец родился в 1483 году в Андижане (на территории современного Узбекистана) в семье Умар-Шейха-мирзы, который был эмиром Ферганы. Бабур имел тюрко-монгольские корни: по отцу он был потомком Тамерлана, а род матери Кутлуг Нигар ханым был связан с Чингисханом. Имя Бабур переводится как тигр.

Становление полководца

После гибели отца Бабур становится новым правителем и начинает бороться за власть на территориях, входящих в Мавераннахр. Еще будучи подростком, в период с 1494 по 1496 год, он принимает участие в битвах за Самарканд. Позднее, в 1504 году Бабур захватывает власть в Кабуле, а в середине XVI века приходит в Индию, где ему удается разгромить армию, которая во много раз превосходила численность его войск. Именно на этих землях ему удается заложить основу для создания новой великой империи, которая просуществовала не одно столетие.

Создание империи

Представители империи Великих Моголов не называли себя "великими моголами", этот термин появился благодаря английским колонизаторам, но внесли огромный вклад в развитие индийской культуры. По некоторым данным, именно во время правления Бабура в Индии появились сады "чахарбаг", что в переводе означает "четыре сада". Они отличались своей симметричностью – четырехугольный сад делился дорожками на четыре части. На территории садов были водные каналы. Также благодаря моголам на землях империи распространился язык урду. Повлияли они и на развитие архитектуры. Многие исторические памятники, построенные в период правления этой династии, внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вклад Бабура в литературу и науку

В детстве Бабур получил прекрасное образование, особенно нравилась ему литература и стихосложение. Всю жизнь он вел записи о себе, описывал современный ему уклад жизни, рассказывал об обычаях и нравах. Всё это вошло в его самую известную литературную работу – "Бабур-наме", которая переведена на множество языков и представляет большой интерес для ученых. Писал Бабур и стихи. Его лирика вошла в несколько "Диванов", в ней автор совмещает несколько жанров. Основными темами лирики стало уважительное отношение автора к человеку, вопросы нравственности, о качества, наносящие вред человеку. Значительную роль в творчестве Бабура также играет патриотическая тема и любовная лирика.

Бабур также был автором множества научных работ, например, он внес большой вклад в филологию Востока. В "Трактате об арузе" автор рассмотрел основы поэзии. Полководец имел музыкальное образование и был автором работы "О музыке".

Дочь Бабура Гульбадан-Бегим известна как единственная женщина-историк в Центральной Азии средних веков. Ее авторству принадлежит работа "Хумаюн-наме", в которой она описала воспоминания об отце и своем брате Хумаюне. Эта работа представляет интерес для историков, так как в ней содержится большое количество информации об особенностях этой эпохи.

Память

Память о Бабуре чтут и по сей день. В 525-ую годовщину со дня его рождения были выпущены памятные марки. В его честь было открыто несколько памятников и парков. А в родном для Бабура Андижане открыт дом-музей.