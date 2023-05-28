Азербайджан - страна огней, ветров и самого вкусного чая

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня 28 мая Азербайджан отмечает День независимости. В этот день в 1918 году была провозглашена первая демократическая республика на Востоке. В Азербайджане живет гостеприимный народ, всегда готовый оказать радушный прием гостям. Здесь удивительно щедрая земля, включающая 9 природно-климатических зон из 11 существующих на земле.

Это обеспечивает большое разнообразие фруктов и овощей. Гостей ждут прекрасные песчаные пляжи Апшерона, а зимой благоустроенные лыжные курорты Шахдаг и Туфандаг.

Огонь

С огнем все просто - еще с древних времен люди, проживавшие на территории современного Азербайджана часто замечали всполохи огня, вырывавшегося из расщелин гор. Так о себе давали знать огромные запасы природного газа, которыми богата эта страна.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ветер

Ветер - визитная карточка столицы Азербайджана - Баку. Его древнее название Баде Кубе в переводе с персидского означает "обдуваемый ветрами". Настоящий бакинец знает, что если с утра в городе дует ветер с севера, то это наверняка на три дня.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чайные традиции

А что касается чая, то тут все по-особому строго. Такой культуры чаепития вы больше нигде не найдете. Азербайджанский бренд чая пользуется огромной популярностью повсюду. Знакомые коробочки с колоритными картинками можно встретить в чайных бутиках Европы. Но купить чай в магазине и подать его по всем правилам местного этикета - не одно и то же.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Имеют значение и правила заварки чая и сосуд, в котором его подают. Армуды или армудики (как их ласково называют) имеют прямую связь с грушей как визуально так и содержательно, поскольку "армуд" в переводе с азербайджанского и есть "груша".

Но помимо особой изящности формы, эти стаканчики несут в себе функциональную составляющую:

В силу того, что нижняя часть стакана заужена, напиток в нем остается максимально горячим, пока гости ведут светскую беседу за чайным столом.

В то же время расширенная верхняя часть не дает гостю обжечься.

Небольшой объем сосуда (примерно 100 гр) позволяет насладиться всей вкусовой гаммой напитка пока он сохраняет необходимую для этого температуру.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прием гостей в Азербайджане традиционно начинается с чайной церемонии и ею же заканчивается. Чайная сервировка подразумевает наличие на столе сахарницы с "кялля гянд" (колотый крепкий сахар) и нарезанного тонкими ломтиками лимона. После обеда в качестве десерта к чаю подается варенье разных сортов.