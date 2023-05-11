В тройку самых бюджетных стран для отдыха вошли Армения, Азербайджан и Таиланд

Опубликовано: 8:59, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучшими странами для отдыха самостоятельных бережливых российских туристов стали Таиланд, Армения и Азербайджан, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты АТОР изучили данные исследования компании Cotswold Outdoor, при котором специалисты учитывали количество хостелов, бесплатных достопримечательностей, а также цены на еду в магазинах. Выяснилось, что отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах Армении, Азербайджана и Таиланда можно за 5-10 тыс рублей, которых хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте.

Так, в Ереване на эти цели туристу понадобится $44,5. Перелет и питание придется оплатить отдельно. В городе 276 хостелов, и минимальный тариф за размещение за ночь – $14. Стоимость одной поездки – $0,25, а стандартный набор продуктов на день стоит $13, пишет сайт АТОР.

Экономным путешественникам очень понравится и Баку: минимальный тариф в одном из 183 городсских хостелов – $9 за ночь, питание стоит от $12 в день, а проезд в общественном транспорте – $0,2. Что касается скорости мобильного интернета, то низкая она и в Баку, и в Ереване - около 35 мегабит в секунду.

В столице Таиланда хостелов побольше – их в Бангкоке 992, а минимальная стоимость составляет $17. Еда будет стоить тоже от $17 в день, билет на общественный транспорт – от $0,82. Повыше тут и корость мобильного интернета – около 57 мегабит в секунду.