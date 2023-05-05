Отдых для россиян в Египте станет дешевле

Опубликовано: 22:22, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени путевки на египетские курорты станут дешевле - снижение цен на туры в страну начнется после 11 мая, сообщили в АТОР.

Снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая, поскольку лето – не высокий сезон для страны, и египетские отельеры, как правило, делают скидки, и эта приятная для туристов традиция сохранится и в нынешнем 2023 году, сообщает АТОР.

Сезонное снижение цен в египетских отелях начнется, начиная со второй половины мая, и продлится по август включительно, появятся специальные акции и предложения, включающие апгрейд номеров, бесплатное проживание детей, трансферы, скидки на дополнительные услуги и другие сервисы.

Любопытно, что, вопреки расхожим стереотипам, в Египте в мае и июне еще достаточно комфортно: нет сильной жары и очень низкая влажность, а вот скидки на размещение, в зависимости от отеля, приятно удивят: они составляют от 10 до 25%, – сообщили в "Интуристе".

В среднем сезонный дисконт – 10-15%, но по отдельным объектам в июне скидки достигают до 60%, добавляют в TEZ TOUR.