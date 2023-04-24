AZUR air подключается к авиарейсам из России в Египет

Опубликовано: 18:10, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупнейшая чартерная российская авиакомпания AZUR air с середины мая начинает полеты на египетские курорты – планируется, что лайнеры авиаперевозчика будут летать в Шарм-эш-Шейх и Хургаду по шесть раз в неделю.

Из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх в скором времени будет летать еще один российский авиаперевозчик – крупнейшая чартерная авиакомпания AZUR air, пишет TourDom.ru.

Полетная программа AZUR air стартует с 17 мая, лайнеры компании Boeing 767 будут летать из Внуково с периодичностью шесть раз в неделю, а туристическая компания Coral Travel уже продает летние путевки с этим перелетом.

Сейчас основная часть перевозок в этом направлении выполняет "Аэрофлот", самолеты компании летают в Египет ежедневно. Также на египетские курорты летают самолеты "дочки" "Аэрофлота" – авиакомпании "Россия", они выполняют по два рейса в неделю на оба египетских курорта. Также на курорты Красного моря летает авиакомпания Red Wings – ее лайнеры летают из двух московских аэропортов – Домодедово и Жуковский.

Долететь на египетские курорты можно и с посадкой в Анталье – на самолетах авиакомпании Southwind. Аэробусы авиакомпании А321 садятся в Анталье для дозаправки и летают из Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям, а раз в месяц – еще и по пятницам.