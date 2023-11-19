Арслан-Кая: что нужно знать о древнем памятнике раннеантичной Турции

Турция подарила миру несколько очень древних цивилизаций, включая Фригию. Расскажем, что такое Арслан-Кая, где он находится и когда был создан, а также кто такие фригийцы и лидийцы.

На фоне выжженных солнцем холмов турецкой провинции Афьонкарахисар возвышается величественный памятник давно ушедшей цивилизации. Этот огромный монумент на протяжении нескольких тысячелетий находился под воздействием природных стихий, в то время как мир вокруг него неумолимо менялся. Однако в конце 2024 года произошло знаменательное для археологов событие: была опубликована статья, рассказывающая подробности не только об Арслан-Кая, но и о древней цивилизации, его создавшей.

Что такое Арслан-Кая?

Арслан-Кая - это древний памятник, расположенный на западе Турции, который был создан фригийцами между VII-VI веками до н.э. Арслан-Кая расположен в провинции Афьонкарахисар, недалеко от озера Эмре. Найти памятник можно в 4 км от поселка Дегер в ильче Ихсание. Недавно было подтверждено, что Арслан-Кая был высечен из вулканической породы в период между 600 и 550 годами до н.э. Этот памятник высотой почти 16 метров - настоящий шедевр древнего мастерства, за 2600 лет он пережил множество испытаний, включая воздействия стихии и акты вандализма. Несмотря на то, что вырезанные символы и рисунки частично стерлись, здесь все еще можно увидеть то, что осталось от сложной резьбы, изображающей женщину, сфинксов и львов. Но самое главное - на памятнике есть надпись, которая стала критически важной для изучения фригийской религии. Наряду с древней столицей Гордион и городом Мидас Шехри, Арслан-Кая - это важный памятник фригийской культуры.

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Кто такие фригийцы?

Чтобы понять Арслан-Кая и его загадочные резные изображения, необходимо немного разобраться в культуре фригийцев. Фригийцы - это народ, который жил в западной Анатолии с XII века до н.э. до VII века до н.э. Фригийцы скорее всего связаны с бригами, жившими на Балканском полуострове. Самыми известными фригийскими царями были Мидас и Гордий. С нашествием киммерийцев в 670-х годах до н. э. началось падение Фригии, эти территории переходили сначала к Лидии, потом к Персии, потом к империи Александра Македонского и так далее. Культурное влияние фригийцев ощущалось даже в римский период, тысячу лет спустя. Один предмет одежды, созданный фригийцами, стал особенно важным для римлян - это фригийский колпак, который потом стал неотъемлемой частью культа митраизма. Этот колпак позже стал одним из символов Великой французской революции.

Что стало известно о памятнике Арслан-Кая?

Археологи проявляли интерес к Арслану-Кая еще с XIX века. После обнаружения памятника в 1884 году ученые долго пытались понять его назначение. Однако только в 2024 году надпись была расшифрована историком Марком Манном. Повреждения памятника сильно затрудняли чтение букв, но с использованием современных технологий Манн смог различить разделительные знаки между словами, типичные для фригийских надписей. Слово, которое Манн выделил из текста на памятнике загадочно гласило "Матеран". Основываясь на шрифте и размере букв, ученый также предположил, что Арслан-Кая связан с Лидийским царством.

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Кем была Матеран?

Матеран - это фригийская богиня-мать, более известная как древнегреческая богиня Кибела. Это божество, которую называли Великой матерью богов, оказало значительное влияние на историю Анатолии. Ее обычно изображают в сопровождении двух львов по обе стороны от богини, а корона Кибелы напоминает стену города с зубчатыми башнями. Хотя Кибела в первую очередь ассоциируется с фригийцами, так она была их главным божеством, некоторые археологи считают, что ее культ гораздо древнее. Например, статуэтка женщины с двумя львами возрастом 8 тысяч лет, найденная в Чатал-Хююке и которую называют Богиня-мать, может быть божеством, от которого пошел культ богини Кибелы. Даже после заката Фригии Кибела продолжала оказывать значительное влияние на Средиземноморье в древности. И греки, и римляне включили ее в свои пантеоны, где она пользовалась большим почетом.

Кто такие лидийцы?

Лидийцы - это исчезнувший народ со своим языком и алфавитом, проживавший на западе Анатолии. В VII веке до н. э. начался расцвет Лидийского царства с захватом фригийских территорий и дальнейшим расширением империи. Но уже в 546 году до н. э. Лидию захватил царь Кир из династии Ахеменидов. Археологи считают, что лидийское происхождение памятника Арслан-Кая особенно важным, поскольку отношения между землями Фригии и Лидии не слишком понятны. Надпись свидетельствует о том, что эти две культуры были связаны не только политически, но и религиозно.