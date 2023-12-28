Аляскапокс - что за вирус убил мужчину в США?

В мире зарегистрирован первый случай смерти пациента, зараженного вирусом с Аляски - Alaskapox. Что это за болезнь, каковы ее симптомы и может ли она прийти в Россию?

В американском штате Аляска зафиксирована первая смерть от вируса Аляскапокс. Информации о нем немного, но Роспотребнадзор уверяет, что россиянам не стоит опасаться загадочного вируса с Аляски.

Что за вирус с Аляски?

Alaskapox (AKPV) или Аляскапокс – вид рода Ортопоксвирус, также его называют аляскапоксемией. Впервые вирус был выявлен у человека в 2015 году, заболевший стала женщина в Фэрбенксе. Обычно им болеют мелкие млекопитающие - землеройки, красные полевки, в распространении могут участвовать также кошки и собаки. Департамент здравоохранения Аляски сообщает, что всего в истории зарегистрировано семь случаев заболевания человека этим вирусом.

Название Аляскапокс новый вирус получил в 2019 году. Примечательно, что все случаи болезни произошли в районе Фэрбенкса - кроме последнего, смертельного.

Заболевание напоминает вариант оспы, оно схоже с натуральной (черной), коровьей и оспой обезьян.

Симптомы

В основном заболевание переносится легко. К симптомам относятся боль в суставах и мышцах, увеличение лимфатических узлов, а также сыпь в виде небольших пузырьков. «Оспинки» могут заживать от нескольких недель до нескольких месяцев.

Насколько опасен новый вирус?

Всего выявлено шесть случаев заболевания Аляскапоксом, из них смертельным стал один. По мнению эпидемиолог Джулии Роджерс, вероятность того, что от этого вируса умер человек с нормально функционирующим иммунитетом, очень невелика. Кроме того, на данный момент неизвестно о том, чтобы Аляскапокс передавался от человека к человеку.

Смерть от Аляскапокс

В США на полуострове Кенай в отдаленном селении от Alaskapox умер пожилой мужчина. Считается, что он заразился вирусом после того, как его поцарапала кошка, однако кошку протестировали - у нее вирус не обнаружен. Вероятно, вирус попал извне в свежую царапину. Мужчина проходил лечение от онкологии, ему иммунитет был ослаблен.

Сообщается, что состояние мужчины стало ухудшаться с сентября, тогда он заметил на теле болезненную красную папулу в тот месте, где был поцарапан. Он прошел курс лечения антибиотиками, но это не дало результатов. Затем он был помещен в больницу. Позже тело пациента покрылось сыпью, напоминающей оспу. Врачам не удалось спасти мужчину.

Новый вирус в России

Завоз вируса Аляскапокс в Россию исключен, считают в Роспотребнадзоре. Эпидситуация контролируется на границе.

"Риcки завоза и заболевания вирусом Alaskapox на территoрии РФ исключены. Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу"

– ведомство