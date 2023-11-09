Вирус зомби существует? Опасен ли он для человека?

В середине ноября американский парк Йеллоустоун подтвердил первый на своей территории случай смертельного заболевания, распространяющегося среди семейства оленьих. В Америке вирус, который активен не первый год, называют ”вирус зомби-оленей”. Расскажем, что такое зомби-вирус, опасен ли он для человека и почему он привлек столько внимания именно сейчас.

Что такое зомби-вирус?

Научное название зомби-вируса или вируса зомби-оленей, зафиксированного в Америке, хроническая истощающая болезнь (CWD вирус). Это заболевание заразное, а также смертельное, и распространяется оно среди животных семейства оленьих, которое насчитывает более 50 видов парнокопытных. В настоящее время вакцины от зомби-вируса не существует, как и лечения, при этом ученые активно занимаются изучением болезни при государственной поддержке, в частности, в США.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда появился зомби-вирус?

Впервые CWD вирус был обнаружен в штате Колорадо в 1967 году у содержавшихся в неволе оленей. У диких представителей семейства оленьих зомби-заболевание было выявлено в 1981 году. На сегодняшний день хроническая истощающая болезнь среди парнокопытных распространилась на половину американских штатов. По информации Геологической службы США, более чем за 50 лет существования вирус нанес серьезный ущерб экономике и сельскому хозяйству страны, а возмещение ущерба от сокращающегося поголовья обходится в десятки миллионов долларов в год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как действует зомби-вирус?

Хроническая истощающая болезнь относится к классу прионных заболеваний. Прионы - это инфекционные патогены, которые представляют собой белки с аномальным строением. Самое название прион - prion - образовано сочетанием двух слов: ”протеин” (белок) и ”инфекция”. Прионы накапливаются в клетках мозга, которые со временем ”взрываются”, оставляя микроскопические пустоты. Из-за образующихся пустот мозг по виду напоминает губку.

Как передается зомби-вирус?

CWD-вирус оленей передается через:

зараженные жидкости организма,

ткани

контакт с такими частями тела, как позвоночник, глаза и селезенка

заразна также и среда, в которой обитают заболевшие животные, в частности, вода, еда и почва.

Вирус достаточно быстро распространяется при естественном перемещении животных, но еще быстрее при транспортировке животных людьми.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы зомби-вируса оленей

CWD-вирус в организме животного может развиваться больше года. Сопровождается зомби-вирус следующими симптомами:

значительное снижение веса - поэтому заболевание и носит название ”хроническая истощающая болезнь”

проблемы с координацией

вялость

повышенное слюноотделение

чрезмерная жажда

чрезмерное мочеиспускание

опущение тканей ушей

отсутствие страха перед людьми

агрессия

Заболевшему животному невозможно помочь, поэтому специалисты не рекомендуют вступать с ним в контакт.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каких странах заболели животные?

Помимо США, случаи хронического истощающего заболевания зафиксированы в Канаде, Норвегии, Финляндии, Швеции и Южной Кореи. Что касается зомби-вируса в России, официальных данных о заболевших животных нет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасен ли зомби-вирус для людей?

Данных, подтверждающих, что зомби-вирус опасен для людей нет. На сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного больного хроническим истощающим заболеванием, тем не менее ученые бьют тревогу.

Еще в конце 1990-х Всемирная организация здравоохранения порекомендовала не допускать попадание возбудителей прионных заболеваний в продукты питания. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вирус CWD опасен для приматов (человек тоже примат), в частности, для некоторых видов обезьян.

Кроме того, при попадании вируса CWD в окружающую среду (с трупом животного, например) образуются чрезвычайно опасные зоны, с инфекцией в которых бороться крайне сложно, поскольку прионы устойчивы к дезинфицирующим средствам, белковым ферментам, радиации, низким и высоким температурам.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Почему о зомби-вирусе заговорили именно сейчас?

Хотя хроническое истощающее заболевание уничтожает оленьих уже почти полвека, резонанс зомби-вирус вызвал после появления информации о первом заболевшем олене в Йеллоустонском национальном парке. Все дело в том, что Йеллоустонский парк - самый большой в США - посещают до 5 млн человек в год, а поскольку механизм передачи и воздействия прионов не изучен до конца, Центры по контролю заболеваний и профилактике обратили особое внимание на этот случай в попытке предотвратить возможную эпидемию, прежде всего, среди животных.