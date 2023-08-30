95 лет Людмиле Зыкиной — главной русской народной певице

Завтра в России будут отмечать 95-летие со дня рождения Людмилы Зыкиной, ставшей символом эпохи, воплотив лучшие достижения советского и российского песенного фольклорного творчества. Такие песни, как "Течет река Волга" и "Оренбургский пуховый платок", стали настоящими хитами, визитными карточками Зыкиной.

Зыкина от токаря до солистки

Людмила Зыкина родилась в московском районе Черёмушки 10 июня 1929 года в рабочей семье. Ее жизненный путь до сцены был таким:

токарь (во время войны Зыкина подростком трудилась на военном заводе, где была отмечена Знаком отличия)

санитарка

швея.

Отдушиной для привыкшей с детства к труду Людмиле была песня. Первые публичные выступления прошли на концерте в Доме пионеров, а позже в Черемушкинском ДК.

В 1946 году в результате отбора из 400 претенденток Людмила Зыкина стала солисткой Хора им. Пятницкого, где оттачивалось мастерство певицы, ее певческая культура и вкус. Но когда через три года у Людмилы умерла мать, певица лишилась голоса на несколько лет, в течение которых работала в типографию. Когда голос постепенно вернулся, Зыкину можно было услышать в эфире в составе Хора русской песни Дома радио.

Сольная карьера Зыкиной

В начале 1960-х годов Зыкина занялась сольной карьерой, хотя в эпоху Клавдии Шульженко, это было непросто. Кроме потрясающих вокальных данных, надо было обрести свой музыкальный образ, постараться дотянуться до зрительских сердец. В составе Московского Мюзик-холла Зыкина отправилась на гастроли в Париж – знакомить французскую публику с русскими народными песнями.

Вскоре на Зыкину обрушились всевозможные звания и знаки отличия:

в 1968 году она становится народной артисткой РСФСР

в 1972 году получает звание народной артистки Азербайджанской ССР (Азербайджан в этом опередил все остальные национальные республики)

в 1973 году — народная артистка СССР.

Зыкина оказалась единственной исполнительницей народных песен, удостоившейся звания лауреата Ленинской премии, была отмечена званием Героя Социалистического Труда, стала кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

В 1977 году Зыкина создала Государственный академический русский народный ансамбль "Россия", художественным руководителем которого была до самой смерти в 2009 году.

Личная жизнь Зыкиной

Ореол творческой личности Зыкиной, ее необычайная популярность не только в народе, но и у партийных чиновников, стали питательной средой для всякого рода сплетен. Ей приписывали романтические отношения с партийными боссами, чему способствовало обязательное участие во всех правительственных концертах, причем обычно под занавес концертной программы. На самом деле у певицы было четыре официальных брака- поиск истинной любви для Зыкиной был постоянным на протяжении всей ее жизни. Нашла она ее или нет, мы не узнаем. Тайны души великой русской певицы погребены вместе с ней на Новодевичьем кладбище в Москве. А память и благодарность в народе живут.

Завтра Владимирская областная филармония (Концертный зал им. Танеева) проводит тематический вечер — концерт, посвященный Дню России и 95-летию Людмилы Зыкиной. В программе прозвучат песни из репертуара великой певицы в исполнении солистки Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" Лидии Музалевой и Владимирского русского оркестра. Начало концерта в 18:30