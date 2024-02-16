9 лучших национальных парков Египта

Египет ассоциируется с древними пирамидами, жарким климатом и пустынным ландшафтом, но национальным паркам и заповедникам, которые занимают почти 12% территории страны, уделяется мало внимания. В Египте около 30 национальных парков с разнообразными видами флоры и фауны. Расскажем о самых лучших национальных парках, которые стоит посетить в Египте.

Национальный парк Святой Екатерины - лучший выбор для туристов

Национальный парк Святой Екатерины охватывает горный район Синайского полуострова, здесь находится монастырь Святой Екатерины - один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Египте. Парк занимает площадь 4250 кв. км и идеально подходит для пеших прогулок по гористой местности. Здесь расположены самые высокие горные вершины Египта.

Гора Синай считается местом, где Моисей получил от Бога скрижали с десятью заповедями. У подножия Синая стоит монастырь Святой Екатерины, поэтому большинство туристов прибывают из Шарма ночью, поднимаются на вершину горы на рассвете, а после спуска посещают монастырь. Однако, остановиться на ночь можно в ближайшем поселке Сант-Катерин.

Самая высокая гора в стране также находится на территории заповедника (Катерин 2629 м), а на горе Джебель-Аббас-Баша высотой 2383 м находятся руины недостроенного дворца третьего вице короля Египта Аббас-паши. Через территорию национального парка также проходит Синайская тропа протяженностью 220 км.

Расположение: заповедник Святой Екатерины находится в самом сердце Южного Синая.

Рас-Мохаммед - лучший для дайверов

Рас-Мохаммед был объявлен первым национальным парком страны более 40 лет назад. Ландшафт заповедника, который занимает территорию в почти 500 кв. км, наполнен дюнами, равнинами и холмами, остальную часть парка занимает риф Красного моря, тянущийся вдоль Синайского полуострова.

Этот национальный парк известен как одно из лучших в мире мест для дайвинга. На рифе обитает около 1500 разнообразных морских существ и почти 200 видов кораллов. Посетители парка изучают подводный мир Красного моря посредством подводного плавания и сноркелинга. Здесь множество мест для погружения, самые популярные из которых Shark Yolanda Reef, Anemone City Jackfish Alley, Shark Observatory и Eel garden.

Расположение: заповедник находится на юге Синая, всего в 20 км от Шарм-эль-Шейха.

Белая пустыня - лучший заповедник с пустынным ландшафтом

Меловые скалы Белой пустыни - это один из неземных пейзажей, которые можно увидеть в Египте. Тысячелетия ветер и песок вытачивали скалы причудливой формы на равнине, усеянной пиритом (минералом, который называют "золотом дураков") и окаменелостями.

На закате белые скалы окрашиваются в розоватые оттенки, а при свете луны принимают и вовсе потусторонний вид. Поэтому здесь популярен такой вид экскурсий как кемпинг под звездами в окружении этих скалистых образований. Еще одна знаковая достопримечательность национального парка - это гора из кристаллов. Здесь обитает такой милый вид пустынных животных, как песчаная лисица фенек.

Расположение: парк Белая пустыня находится между оазисами Бахария и Фарафра. Хотя Фарафра находится ближе к Белой пустыне (в 20 км на юго-запад), большинство туристов останавливаются в Бахарии (в 160 км на северу) из-за близости к Каиру.

Вади-Эль-Гималь - один из крупнейших нацпарков Египта

Вади-эль-Гималь занимает площадь почти 7,5 тысяч кв км, охватывая территорию пяти островов и более 2 тысяч кв км морских участков. Обширная территория парка включает как пляжи с коралловыми рифами, так и скальные образования и мангровыми зарослями. Здесь наблюдают за птицами, проводят экскурсии, ныряют с трубкой и аквалангом в лагунах с белым песком. Также здесь сохранились древнейшие изумрудные рудники, наскальная живопись, руины римских и птолемеевской эпох, благодаря чему ЮНЕСКО признала парк объектом Всемирного наследия.

Расположение: нацпарк расположен на побережье Красного моря, в 50 км к югу от курортного города Марса-эль-Алам.

Набк

Набк был объявлен заповедной территорией более 30 лет назад, здесь произрастает более 130 видов растений, включая шесть эндемиков. Также Набк считается самым северным местом, где растут мангровые деревья. Парк занимает площадь 600 кв. км, на его территории обитают нубийские горные козлы, газели-доркас и морские черепахи. Вдоль побережья тянутся коралловые рифы, поэтому этот парк также популярен у любителей сноркелинга и дайвинга.

Расположение: Набк находится в Южном Синае на побережье залива Акаба, в 22 км от Шарма.

Рас-Абу-Галум

Рас-Абу-Галум занимает площадь более 400 кв. км. Коралловые рифы, окружающие побережье, притягивают аквалангистов и других любителей понырять. Самое посещаемое место - это глубокий карстовый провал "Голубая дыра", расположенный у популярного пляжного курорта Дахаб.

Расположение: Рас-Абу-Галум находится на юге Синайского полуострова, между Дахабом (14 км) и Нувейбой (77 км) - по дороге из Шарма в Табу.

Вади-аль-Хитан

Вади-аль-Хитан называют "долиной китов", он входит в число лучших нацпарков Египта благодаря палеонтологическим находкам. Почти 20 лет назад этот национальный парк объявили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за обнаружения здесь ископаемых остатков древних китов. Эта пустынная долина окружена невысокими дюнами, но именно здесь был обнаружен самое обширное скопление древних окаменелостей китов, ведь когда-то здесь было океаническое дно. По парку проложены тропы, по которым можно перемещаться, чтобы увидеть раскопанные скелеты различных размеров и степени сохранности.

Расположение: Вади-аль-Хитан находится в 70 км на юго-запад от оазиса Эль-Фаюм, в 150 км на юго-запад от Каира. Парк относится к территории национального парка Вади-эль-Райан.

Вади-эль-Райан

Вади-эль-Райан примечателен еще и потому, что именно на его территории находится единственный в Египте водопад, расположенный между двумя озерами. Кроме этого здесь есть серные источники и дюны.

Расположение: Вади-эль-Райан находится в 46 км на юго-запад от Эль-Файюма.

Гебель-Эльба

Гебель-Эльба - это один из самых обширных национальных парков Египта. Главная природная достопримечательность парка - это гора Эльба высотой 1437 метров. В парке есть разнообразные экосистемы: от прибрежных равнин, болот, мангровых зарослей и коралловых рифов до горных возвышенностей и песчаных дюн. На одном конце парка видно высокую гору Эльба, а на другом - Красное море. В парке произрастает почти четверть от общего числа видов растений в Египте.

Расположение: Национальный парк Эльба находится к северу от города Шалатин примерно в 250 км от Марса-Алам.