Безопасно ли в Египте в 2024 году?

Египет, популярные курорты которого пользуются особой любовью у россиян, с осени 2023 года столкнулся с проблемами из-за конфликта в соседней Палестине. Безопасно ли лететь сейчас в Египет и какая в стране обстановка для туристов - рассказываем в этом материале.

Египет и конфликт в Палестине

В октябре 2023 года начался очередной этап палестино-израильского конфликта, который напрямую повлиял на Египет: египетский контрольно-пропускной пункт ”Рафах”, который находится на границе палестинского Сектора Газа и египетского Синайского полуострова, - единственный для палестинцев путь выхода из Сектора Газа. Несмотря на то, что пропускной пункт Рафах на сегодняшний день не функционирует, по данным на середину февраля, на палестинской части города собралось более 1,5 млн палестинских беженцев, а сам город подвергается обстрелам со стороны Израиля.

Египет не спешит принимать палестинских беженцев, опасаясь гуманитарной катастрофы, однако в 2008 году Хамасу удалось разрушить часть ограждения, разделяющего Рафах, в результате чего десятки тысяч палестинцев хлынули в египетскую часть города.

Кроме того, в Красном море, на котором расположено несколько египетских курортов, иностранные суда подвергаются атакам йеменских хуситов.

Что происходит в Египте на сегодняшний день

Сегодня Египет строит многокилометровую буферную зону и стену вдоль границы с южной Газой, опасаясь, что Израиль начнет наземную операцию в Рафахе. По данным местной правозащитной организации, высота стены составит более 5 метров. Одновременно со строительством буферной зоны Египет увеличивает военное присутствие на севере Синайского полуострова в качестве меры предосторожности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Египетские курорты и зона конфликта

В октябре 2023 года израильские снаряды долетели до двух египетских городов расположенных на берегу Красного моря: Табы и Нувейды. После этого подобных инцидентов на территории Египта не было. Что касается безопасности на египетских курортах, основные туристические районы в целом считают безопасными, поскольку находятся на достаточном удалении от зоны конфликта.

Дальше всех находятся:

Хургада - более 700 км от Рафаха

Марса-Алам - почти 700 км от Рафаха

Мерса-Матрух - 665 км от Рафаха

Эль-Кусейр - 577 км от Рафаха

Сафага - более 500 км от Рафаха

Шарм-эль-Шейх - 450 км от Рафаха

Эль-Гуна - 437 км от Рафаха

Ближе расположены:

Александрия - более 400 км от Рафаха

Дахаб - 370 км от Рафаха

Каир - 319 км от Рафаха

Балтим - 300 км от Рафаха

Нувейба - 261 км от Рафаха

Таба - 207 км от Рафаха

Эль-Ариш - 46 км от Рафаха

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли лететь в Египет сейчас?

Министерство иностранных дел России не ввело никаких ограничений в отношении полетов в Египет. При этом ведомство рекомендует избегать районов, где вероятны общественные протесты, и воздержаться от поездок за пределы курортов.

В случае чрезвычайной ситуации любой гражданин РФ вправе обратиться за помощью в Посольство РФ в Египте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему подешевели туры в Египет?

Среднегодовая стоимость туров в Египет снизилась в среднем на 30%, и связано это с тем, что туристам не рекомендуют посещать Египет ряд стран, в том числе:

США

Австралия

Германия

Великобритания (часть египетских регионов)

Поскольку большую часть туристов, посещающих Египет, составляют европейцы и американцы, падение их количества привело к снижению стоимости путевок и размещения в стране.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли лететь на самолете в Египет?

На сегодняшний день из России прямым рейсом можно попасть в три египетских города: Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Каир. Согласно информации с сайта FlightRadar, отслеживающего маршруты перелетов большинства авиарейсов, самолеты, летящие в эти египетские города, стараются обходить Синайский полуостров ввиду ракетной опасности.

Тем не менее, собираясь в путешествие в Египет, стоит помнить, что 100-процентную гарантию безопасности перелета ни один авиаперевозчик дать не может из-за нестабильной геополитической обстановки в регионе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как обезопасить себя во время путешествия в Египет?

В целом, как утверждают местные власти, обстановка для туристов в Египте на сегодняшний день остается безопасной. Тем не менее, поскольку страна находится в непосредственной близости от конфликтующих государств, не стоит пренебрегать простыми правилами, отправляясь на курорты Египта:

Узнайте и запишите адрес и телефон российского посольства в Египте Имейте с собой достаточную сумму наличных денег Перед отправлением в путешествие проверьте маршрут рейса, которым летите Находясь в стране, следите за местными новостями Не покидайте туристическую зону без надобности На случай отключения местных операторов связи имейте при себе российскую карту с роумингом.