7 видов турецкого кебаба: как приготовить?

В Турции существует огромное разнообразие восхитительных мясных блюд из кебаба. Они готовятся в основном на шампурах или на вертеле. Расскажем о самых популярных кебабах, которые стоит попробовать в Турции или приготовить самим.

Есть мнение, что слово "кебаб" происходит от шумерского термина "кабуба", что означает "обугливаться". На протяжении всей истории жители Анатолии и соседних регионов придумали и усовершенствовали несколько блюд из кебаба, которые уже давно не ограничиваются самым известным из них - донер-кебабом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингредиенты для блюд могут варьироваться: может использоваться мясо ягненка, баранина, говядина. Некоторые готовят на вертеле, некоторые тушат. Большинство блюд подаются с томатным соусом, с рисом или пиде, а некоторые готовятся даже с фруктами и орехами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дёнер-кебаб

Дёнер - наиболее известная формой шашлыка во всем мире. Он назван в честь вращающегося вертела, на котором готовят вертикально сложенное мясо, а затем нарезают очень тонкими ломтиками. Этот вариант фастфуда затем заворачивают в лаваш и наполняют тонко нарезанным луком, петрушкой, помидорами. Чтобы дёнер было легко съесть на ходу, его оборачивают бумагой.

Искендер-кебаб

Одна из самых известных и любимых форм дёнер-кебаба —искендер-кебаб с тонкими ломтиками дёнера, который подается на кубиках свежеиспеченного хлеба пиде, покрытый томатным соусом и йогуртом. Блюдо затем заливается шипящим сливочным маслом. Это блюдо было названо в честь своего изобретателя Искендера Эфенди, который придумал не только его, но и в возрасте 12 лет изобрел концепцию вращающегося вертела для вертикального приготовления слоеного мяса, кебаб Искендер – товарный знаком и своеобразный синоним семьи Искендероглу из Бурсы с конца XIX века. Их фирменный магазин находится в Бурсе, и с тех пор семья открыла почти дюжину ресторанов по всей стране.

Шиш (или чоп шиш)

Один из самых распространенных вариантов шашлыка. Блюдо, состоящее из кусочков мяса, маринованных в луке, помидорах и тимьяне, а затем формованных на деревянных шампурах и приготовленных на гриле, обычно подается с жареным перцем, луком и рисом или консервированными блюдами и лавашом. Стоит также отметить, что эту вариацию кебаба можно готовить также из куриного мяса.

Адана и Урфа кебаб

Адана и Урфа — это названия двух видов шашлыка. Оба готовятся из мясного фарша, который формуют на плоских железных шампурах и жарят на горящем огне. Названные в честь двух городов Турции, наиболее известных своими кебабами, единственная разница между ними заключается в уровне остроты: кебаб из Аданы более острый в отличие от кебаба из Урфы.

Бейти-кебаб

Названный в честь владельца одного из известных мясных ресторанов в Стамбуле, бейти-кебаб представляет собой визуальное наслаждение: котлеты из говяжьего или бараньего фарша, которым придают форму и впоследствии обжаривают на шампурах, затем заворачивают в лаваш и нарезают небольшими ломтиками, которые традиционно раскладывают на тарелке по спирали, а затем поливают томатным соусом и йогуртом.

Тирит-кебаб

Тирит-кебаб — популярное блюдо родом из центрально-анатолийского региона Конья в Турции. Деликатес обычно готовят из баранины. Однако оно может быть приготовлено и из множества вариаций мяса. Особенность этого блюда заключается в том, что в нем используются остатки хлеба, которые разогреваются и используются в качестве подстилки для тушеного мяса, которое затем покрывается йогуртом.

Алиназик-кебаб

Кебаб Алиназик, история которого восходит к эпохе Османской империи и временам султана Селима I, представляет собой сочетание нарезанной кубиками баранины, положенной на "подушку" из копченых и пряных баклажанов. Говорят, что название произошло от сочетания арабских слов, которые означают "красивый" и "еда". Другая легенда гласит, что, когда султану впервые подали это блюдо, он спросил, чьи "добрые руки" приготовили это блюдо. Пюре из копченых баклажанов, смешанного с чесноком и йогуртом, служит прекрасным дополнением к пикантной тушеной баранине.