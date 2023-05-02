Бразилия - прекрасное место для посещения весной, когда природа оживает, но еще нет скопления туристов. В отличие от стран, расположенных в Северном полушарии, весна в Бразилии длится с сентября по ноябрь. Вот несколько интересных мест, которые можно посмотреть в Бразилии.

Национальный парк Шапада-Диамантина

Национальный парк Шапада-Диамантина - место потрясающих скал и пещер, водопадов и рек. Это рай для активного отдыха, поскольку там можно заняться и пешими прогулками, и скалолазанием, и плаванием.

Парати, Рио-де-Жанейро

Парати на бразильском побережье Коста-Верде славится уединенными прибрежными пейзажами. В городе много построек колониальной эпохи. Парати окружен густыми лесами и холмами.

Убатуба, Сан-Паулу

Убатуба славится невероятными пляжными пейзажами, которые нельзя найти больше нигде в Бразилии. Этот муниципалитет, расположенный в Сан-Паулу, имеет более сотни пляжей, которые считаются одними из лучших для серфинга. Этот город называют столицей серфинга. Помимо пляжей, эти края славятся водопадами, густыми лесами, в которых обитают дикие животные. Удивительную природу этих краев лучше всего посмотреть весной, когда воздух свеж, температура теплее, а летом еще нет толп туристов.

Пляж Копакабана, Рио-де-Жанейро

В Бразилии множество пляжей, но пляж Копакабана остается самым популярным, благодаря своей невероятной красоте и обилию развлечений. Расположенный в Рио-де-Жанейро этот четырехкилометровый пляж славится белым песком и бирюзовой водой, он окружен высокими скалами и пальмами. На Копакабане можно поиграть в волейбол, прогуляться по пляжу, отправиться в круиз или насладиться едой на фоне невероятного вида.

Манаус

Манаус - знаменитые ворота в могучие тропические леса Амазонки. Дикая природа этих краев завораживает. Недалеко от Манауса можно стать свидетелем уникального явления, которое прозвали "свадьбой рек". В городе очень интересный музей индейцев, в котором можно узнать историю племен, ранее населявших эти края.

Гора Корковаду, Рио-де-Жанейро

С горы Корковаду, высота которой составляет 710 метров, открывается прекрасный вид на Рио-де-Жанейро. Гора окружена пышной зеленью, а на ее вершине находится всемирно известная статуя Христа-Искупителя высотой более 30 метров, с которой открывается панорама города и гора Сахарная голова. Это одно из самых популярных направлений в Бразилии, а также одно из новых чудес света.

Бониту

Одно из красивейших мест Бразилии, славящееся своей кристально чистой водой, разнообразием подводных обитателей, пещерами и водопадами, местечко под названием Бониту считают лучшим центром экотуризма в Бразилии. Фантастические пейзажи не оставят равнодушными туристов. В пещере Грута-ду-Лаго-Азул, одной из самых крупных в мире, заполненных водой, находится ярко-синее озеро, которое окружают окаменелости возрастом несколько тысяч лет. Эти края также очень популярны у дайверов, здесь можно заняться и сноркелингом, покататься на байдарках по рекам.