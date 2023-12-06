7 городов Азии с самыми высокими ценами: где дороже всего жить?

Азия - самый разнообразный в культурном отношении регион с быстро развивающейся экономикой и туризмом. Именно здесь находятся одни из самых дорогих городов мира. Рассмотрим, какие азиатские города входят в список самых дорогих по стоимости жизни.

Бангкок, Таиланд

Бангкок (или Крунг-Тхеп-Маха-Накхон) – столица и самый крупный город Таиланда - одно из самых популярных направлений у любителей пляжного отдыха. Помимо пляжей в городе множество храмов с изящной архитектурой, парков, некоторые из которых нереально обойти пешком за день – настолько они большие, музеев с богатейшими коллекциями. Город считается одним из самых быстрорастущих в регионе, в том числе про экономическим показателям.

Пекин, Китай

Пекин известен как один из самых красивых городов Китая и одно из самых дорогих мест в Азии, где большая часть расходов приходится на жилье. Помимо Великой Китайской стены он славится яркой и самобытной архитектурой храмов, садам и паркам.

Тайбэй, Тайвань

Столица Тайваня вошла в число самых дорогих городов Азии в этом году. Тайбэй имеет репутацию одного из самых безопасных и красивых мест в Восточной Азии и может похвастаться кухней, дружелюбными и гостеприимными местными жителями, а также множеством достопримечательностей. В городе находится один из самых высоких небоскребов в мире – Тайбэй 101. Он был первым в мире зданием, высота которого превысила полкилометра. Тайбэй 101 считают одним из главных символов как столицы, так и всего Тайваня.

Шанхай, Китай

Крупный финансовый центр Китая Шанхай стал одним из самых дорогих городов не только в Азии, но и в мире. В Шанхае расположено множество заводов, специализирующихся на производстве автомобилей, авиатехники, роботов, медицинского оборудования, техники и электроники; банков, а также несколько центров биржевой торговли. Шанхай – одно из самых популярных мест у туристов.

Токио, Япония

Главные ворота в Японию - международный финансовый и деловой центр и сердце одной из самых крупных экономик мира. В течение 14 лет Токио возглавлял список самых дорогих городов в мире. Японская столица была лидером в мировом рейтинге по самой высокой стоимости жизни до 2006 года.

Гонконг, Китай

Гонконг - второй по дороговизне город мира. В одном из ведущих финансовых центров мира действует особая экономическая зона. Территория имеет особый статус в стране – Гонконгу предоставлена широкая автономия до 2047 года. Гонконг также входит в список территорий с наиболее развитой экономикой. Здесь высокие цены на недвижимость и землю, поэтому даже в отеле стоимость проживания будет выше, чем в самом Китае.

Сингапур

Сингапур – город-государство, который несмотря на свою короткую историю (независимость от Малайзии была получена в 1965 году) стал рекордсменом по многим параметрам.

Площадь государства хоть и увеличивается (благодаря программе намыва территории), Сингапур всё равно меньше многих мировых столиц. Сингапур с его 734,4 км² уступает площади Москвы (2511 км²), Баку (2140 км²) и Лондона (1572 км²).

Благодаря быстрому скачку экономики до уровня развитых стран, Сингапур относят числу "четырех азиатских тигров". Жить в Сингапуре достаточно дорого. Аренда авто - также крайне дорогое удовольствие. Однако здесь один из самых высоких в мире уровней жизни и доходов на душу населения.