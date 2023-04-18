© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бывает, что не только люди меняют фамилии, но и страны названия. Причин для этого много: страны могут распадаться, а бывшие колонии могут менять названия, пришедшие извне и т.д. Вот некоторые государства, которые приняли решение изменить свое название относительно недавно.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо когда-то называлась Верхней Вольтой в связи с расположением в верховьях реки Вольта. В 1984 году тогдашний президент Томас Санкара переименовал страну, объединив два слова из языков моси и диула, чтобы сформировать ее нынешнее название, означающее "Земля неподкупных людей".

Бывшая французская колония не так популярна среди туристов., но там можно насладиться дикой природой, посетив пышный национальный парк Арли, который входит в комплекс W-Arly-Pendjari, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы также могут полюбоваться местной фауной. В городе Сабу можно увидеть и даже и погладить священных для этих мест крокодилов. А любители истории могут посмотреть на руины крепостей.

Кот-д'Ивуар

В 1985 году правительство Берега Слоновой Кости потребовало, чтобы на всех дипломатических мероприятиях и в международных инстанциях их страну называли бы Кот-д'Ивуар. Также страна потребовала, чтобы другие народы сохранили особенность написания этого нового названия в своих языках. Не все средства массовой информации следуют такому стандарту, поэтому некоторые по-прежнему называет африканское государство Берегом слоновой кости. Кстати, слонов, популяция которых значительно сократилась из-за варварского отношения к ним, сейчас охраняют в местных национальных парках.

Сама страна – территория контрастов, здесь современные постройки соседствуют с руинами древних городов и землями, где проживают племена, которые ведут первобытный образ жизни.

Шри-Ланка

Шри-Ланка раньше называлась Цейлон, это название относится к колониальному прошлому страны и имеет португальские корни. В 1972 году правительство отказалось от названия, но только в 2011 году все государственные учреждения были переименованы.

Эти края высоко оценил путешественник Марко Поло, и те, кто приезжают сюда, будут очарованы не только местными пляжами, но и природными чудесами, такими как пышный лесной заповедник Синхараджа, а также богатым историческим наследием, с которым можно познакомиться в священных городах Анурадхапура, Канди и Полоннаруву, входящими в "культурный треугольник" страны. Так, Анурадхапура считается одним из старейших населенных городов земли, а также священным местом для буддистов со всего мира.

Камбоджа

Технически Камбоджа никогда не меняла своего названия, поскольку ее нынешнее название - английская транслитерация ее предыдущего названия – Кампучия. В 1976 году коммунистическое правительство официально использовало этот вариант, и только после падения режима название было изменено на Камбоджу.

Страна Юго-Восточной Азии имеет долгую и сложную историю, здесь туристы могут посетить множество религиозных мест, среди которых всемирно известный Ангкор, считающийся одним из самых важных археологических памятников в регионе. Храм посвящен богу Вишну и является самой большой религиозной постройкой в мире.

Турция

Турция изменила свое название сравнительно недавно, с середины 2022 года страна стала Türkiye, это имя государство носило в 1923 году, когда была провозглашена Турецкая Республика. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что новое имя наилучшим образом выражает "культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Решение было направлено и на то, чтобы сделать название страны уникальным, тем самым, избежать совпадений с какими-либо понятиями. В страну едут не только ради пляжного отдыха, но также, чтобы можно посетить руины древних городов и попробовать богатую национальную кухню.