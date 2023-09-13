5 локаций Турции для отдыха в автодоме осенью

Караванинг – вид путешествий на автомобиле-автодоме. Он не так популярен в Турции, как в США или Европе, однако здесь тоже можно арендовать или купить автодом. Тем более, что в Турции есть замечательных мест для парковки и отдыха. Расскажем о лучших кемпингах для автодомов на Турецкой Ривьере.

Кемпинг Актур в городе Датча

Кемпинг Актур в городе Датча считается самым известным и хорошо оборудованным кемпингом для туристов в Турции. Расположенный в Эмеджике, который находится на юго-восточной части Датчи, Актур представляет собой жилой комплекс высокого класса, в котором есть место для кемпинга, а также для парка автодомов.

До него можно добраться на пароме из Бодрума. И сама поездка того стоит. Путешественников привлекают местные пейзажи, море и непринужденная атмосфера. В этом регионе есть жилой комплекс, комнаты для гостей, палаточный лагерь и десятки участков для автодомов, оборудованных электрическими розетками, общими туалетами, кухней и прачечной. Здесь также есть супермаркет, аптека, еженедельно проводятся фермерские рынки, а также можно заняться различными водными видами спорта. Кемпинг находится в непосредственной близости от руин древнего города Книдоса и храма Афродиты.

Лесной лагерь Акьяка

Расположенный в сосновом лесу вдоль моря, Akyaka Orman Kampı, или лесной лагерь Акьяка, может стать отличным местом для парковки автофургона, кемпинга или проживания в одном из домов для гостей. Этот палаточный лагерь расположен в нескольких минутах ходьбы от курортного городка Акьяка, расположенного вдоль ручья Азмак, а также через залив от пляжа для кайтсерфинга, которым славится этот регион.

Здесь более 30 парковочных мест для караванов, которые снабжены электрическими розетками и общими ванными комнатами. Но Акьяка немного дороже, чем его аналоги.

Лагерь Алтын Орен

Орен - типичный турецкий курортный городок в Бурхание, расположенный в непосредственной близости от более популярного места отдыха Айвалык, национального парка в горах Ида (также называемого горой Каз), термальных ванн Гюре и в 90 минутах езды от Ассоса.

Этот кемпинг, раскинувшийся вдоль песчаного пляжа в заливе Эдремит, служит отличной отправной точкой для знакомства с западной Турцией. Здешние туристические объекты работают с начала 1960-х годов. Там можно припарковаться среди деревьев или прямо на пляже. На территории есть электрические розетки, удобства общего пользования и ресторан.

Каш Кемпинг

Каш - необычное прибрежное место для отдыха и город, расположенный на средиземноморском побережье Турции между городами-центрами отдыха Фетхие и Анталья. Кемпинг Каш - самое популярное и живописное место для кемпинга в регионе как для любителей палаточного отдыха, так и для караванов. Само место для кемпинга раскинулось на специальной площадке над скалистым берегом. Здесь есть удобства общего пользования, кафе и бунгало. Он находится в 10 минутах ходьбы от самого города Каш.

Кемпинг Азмакбаши

Кемпинг Азмакбаши, расположенный в Акбюке у залива Гекова - одной из главных остановок любого круиза по Турецкой Ривьере. Этот приятный и просторный кемпинг расположен на травянистом зеленом плато вдоль озера, ведущего к морю. В нем есть бунгало, палатки и места для парковки караванов. Он находится в нескольких минутах ходьбы от галечного пляжа и чистейшего моря. Он также находится менее чем в получасе езды от эллинистических руин Керамоса и города Орен.