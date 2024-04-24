3 фильма мусульманских режиссеров на Каннском кинофестивале

14-25 мая в Каннах пройдет 77-й Каннский кинофестиваль. В истории фестиваля среди конкурсных фильмов неоднократно оказывались киноленты мусульманских режиссеров. Расскажем о трех последних работах, входивших в фестивальную программу "Особый взгляд".

В этом году состав жюри кинофестиваля вошли представители Испании (Хуан Антонио Байона), США (Лили Глэдстоун), Италии (Пьерфранческо Фавино), Японии (Хирокадзу Корээда), Франции (Ева Грин и Омар Си), также турецкий режиссер Эбру Джейлан и ливанский режиссер Надин Лабаки.

Путь Хассана (2021)

Фильм турецкого режиссера, сценариста и продюсера Семиха Капланоглу рассказывает историю человека, который выращивает фрукты в саду своего покойного отца. Ему предстоит отправиться на паломничество в Мекку. Грядущая поездка наводит героя на размышления о разных этапах его жизни, а также о будущем.

Прощай, Джулия (2023)

Кинолента суданца Мохамеда Кордофани стала его первой режиссерской работой и была отмечена призом «За свободу». Фильм рассказывает о двух женщинах, представительницах Северного и Южного Судана. По словам режиссера, лента может стать началом движения за примирение. Сам Кордофани был свидетелем разделения Судана. Фильм на фестивале был представлен Фондом фестиваля Красного моря.

Нора (2024)

Режиссер фильма - представитель новой волны киноиндустрии Саудовской Аравии Тауфик Альзаиди. Это его первый фильм.

Сюжет разворачивается в 1990-е, когда государство еще не поддерживало искусство. Это история художника, ставшего школьным учителем. Режиссер отмечает, что основная тема киноленты – искусство как средство общения. В Альзаиди считает, что искусство может вдохновить человека на развитие. Сценарий киноленты одержал победу в конкурсе, который организовала кинематографическая комиссия Саудовской Аравии. Съемки проходили в месте под названием Аль-Ула, которое считают музеем под открытым небом.